22:44 16.12.2022 (обновлено: 00:24 17.12.2022)
Замглавы МИД заявил о необходимости внесения корректив в зерновую сделку
Замглавы МИД Вершинин: Москва поставит под вопрос смысл зерновой сделки без ее изменений
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Россия задастся вопросом о смысле зерновой сделки, если в нее не внесут изменения, заявил замглавы МИД Сергей Вершинин в эфире телеканала "Россия 24".
Он отметил, что Москва настаивает на выполнении ООН всех обязательств по этому меморандуму. При этом замглавы МИД добавил, что на сегодняшний день ощутимых сдвигов в обеспечении доступа российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок пока не наблюдается, хотя есть прогресс в вопросе вывоза украинского зерна.
По словам Вершинина, с учетом опыта необходимо скорректировать сделку. Он отметил, что если изменений не будет, то придется задаться вопросом, нужно ли это соглашение для решения коммерческих вопросов, политических или все же обеспечения безопасности в мире с учетом интересов беднейших стран.
Замглавы МИД также подчеркнул, что подписанный в Стамбуле документ регулярно обсуждается с генсекретарем конференции ООН по торговле и развитию Ребекой Гринспан. По его словам, встречи проходят каждый месяц и через несколько недель состоится общение с ней по видеосвязи.
Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.
Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при согласии всех сторон. В МИД России заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что Москва допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.
Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Причем в Москве не раз отмечали, что это условие не выполняется. В свою очередь, представители ООН заверили, что ограничения снимут.
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