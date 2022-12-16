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Замглавы МИД заявил о необходимости внесения корректив в зерновую сделку - РИА Новости, 17.12.2022
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Замглавы МИД заявил о необходимости внесения корректив в зерновую сделку
Замглавы МИД заявил о необходимости внесения корректив в зерновую сделку - РИА Новости, 17.12.2022
Замглавы МИД заявил о необходимости внесения корректив в зерновую сделку
Россия задастся вопросом о смысле зерновой сделки, если в нее не внесут изменения, заявил замглавы МИД Сергей Вершинин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-16T22:44
2022-12-17T00:24
экономика
сергей вершинин
россия
оон
в мире
украина
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Россия задастся вопросом о смысле зерновой сделки, если в нее не внесут изменения, заявил замглавы МИД Сергей Вершинин в эфире телеканала "Россия 24".Он отметил, что Москва настаивает на выполнении ООН всех обязательств по этому меморандуму. При этом замглавы МИД добавил, что на сегодняшний день ощутимых сдвигов в обеспечении доступа российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок пока не наблюдается, хотя есть прогресс в вопросе вывоза украинского зерна. По словам Вершинина, с учетом опыта необходимо скорректировать сделку. Он отметил, что если изменений не будет, то придется задаться вопросом, нужно ли это соглашение для решения коммерческих вопросов, политических или все же обеспечения безопасности в мире с учетом интересов беднейших стран.Замглавы МИД также подчеркнул, что подписанный в Стамбуле документ регулярно обсуждается с генсекретарем конференции ООН по торговле и развитию Ребекой Гринспан. По его словам, встречи проходят каждый месяц и через несколько недель состоится общение с ней по видеосвязи.Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при согласии всех сторон. В МИД России заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что Москва допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Причем в Москве не раз отмечали, что это условие не выполняется. В свою очередь, представители ООН заверили, что ограничения снимут.
https://ria.ru/20221118/tseny-1832549054.html
https://ria.ru/20220923/zerno-1818888212.html
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экономика, сергей вершинин, россия, оон, в мире, украина
Экономика, Сергей Вершинин, Россия, ООН, В мире, Украина
22:44 16.12.2022 (обновлено: 00:24 17.12.2022)
 
Замглавы МИД заявил о необходимости внесения корректив в зерновую сделку

Замглавы МИД Вершинин: Москва поставит под вопрос смысл зерновой сделки без ее изменений

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Россия задастся вопросом о смысле зерновой сделки, если в нее не внесут изменения, заявил замглавы МИД Сергей Вершинин в эфире телеканала "Россия 24".
Он отметил, что Москва настаивает на выполнении ООН всех обязательств по этому меморандуму. При этом замглавы МИД добавил, что на сегодняшний день ощутимых сдвигов в обеспечении доступа российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок пока не наблюдается, хотя есть прогресс в вопросе вывоза украинского зерна.
По словам Вершинина, с учетом опыта необходимо скорректировать сделку. Он отметил, что если изменений не будет, то придется задаться вопросом, нужно ли это соглашение для решения коммерческих вопросов, политических или все же обеспечения безопасности в мире с учетом интересов беднейших стран.
Замглавы МИД также подчеркнул, что подписанный в Стамбуле документ регулярно обсуждается с генсекретарем конференции ООН по торговле и развитию Ребекой Гринспан. По его словам, встречи проходят каждый месяц и через несколько недель состоится общение с ней по видеосвязи.
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18 ноября, 16:58
ВТО выразила надежду на снижение цен после продления зерновой сделки
Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.
Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при согласии всех сторон. В МИД России заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что Москва допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.
Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Причем в Москве не раз отмечали, что это условие не выполняется. В свою очередь, представители ООН заверили, что ограничения снимут.
Кто получил зерно по продуктовой сделке
23 сентября, 11:46Инфографика
Кто получил зерно по продуктовой сделке
 
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