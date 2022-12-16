https://ria.ru/20221216/zerno-1839321890.html

Замглавы МИД заявил о необходимости внесения корректив в зерновую сделку

Замглавы МИД заявил о необходимости внесения корректив в зерновую сделку - РИА Новости, 17.12.2022

Замглавы МИД заявил о необходимости внесения корректив в зерновую сделку

Россия задастся вопросом о смысле зерновой сделки, если в нее не внесут изменения, заявил замглавы МИД Сергей Вершинин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-16T22:44

2022-12-16T22:44

2022-12-17T00:24

экономика

сергей вершинин

россия

оон

в мире

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1602936000_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_0101eb7da4aa6b7b8759320c3d38531b.jpg

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Россия задастся вопросом о смысле зерновой сделки, если в нее не внесут изменения, заявил замглавы МИД Сергей Вершинин в эфире телеканала "Россия 24".Он отметил, что Москва настаивает на выполнении ООН всех обязательств по этому меморандуму. При этом замглавы МИД добавил, что на сегодняшний день ощутимых сдвигов в обеспечении доступа российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок пока не наблюдается, хотя есть прогресс в вопросе вывоза украинского зерна. По словам Вершинина, с учетом опыта необходимо скорректировать сделку. Он отметил, что если изменений не будет, то придется задаться вопросом, нужно ли это соглашение для решения коммерческих вопросов, политических или все же обеспечения безопасности в мире с учетом интересов беднейших стран.Замглавы МИД также подчеркнул, что подписанный в Стамбуле документ регулярно обсуждается с генсекретарем конференции ООН по торговле и развитию Ребекой Гринспан. По его словам, встречи проходят каждый месяц и через несколько недель состоится общение с ней по видеосвязи.Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при согласии всех сторон. В МИД России заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что Москва допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Причем в Москве не раз отмечали, что это условие не выполняется. В свою очередь, представители ООН заверили, что ограничения снимут.

https://ria.ru/20221118/tseny-1832549054.html

https://ria.ru/20220923/zerno-1818888212.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, сергей вершинин, россия, оон, в мире, украина