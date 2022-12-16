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Байден заявил, что поддерживает продление зерновой сделки - РИА Новости, 16.12.2022
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Байден заявил, что поддерживает продление зерновой сделки
Байден заявил, что поддерживает продление зерновой сделки - РИА Новости, 16.12.2022
Байден заявил, что поддерживает продление зерновой сделки
Президент США Джо Байден заявил, что поддерживает продление сделки по экспорту зерна и удобрений через порты Украины на благо стран Африки и "народов по всему... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T01:32
2022-12-16T01:32
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ВАШИНГТОН, 16 дек – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что поддерживает продление сделки по экспорту зерна и удобрений через порты Украины на благо стран Африки и "народов по всему миру"."Мы продолжаем выступать в поддержку продления согласованной под эгидой ООН сделки по содействию экспорту украинского зерна, что принесет пользу не только Африки, но и народам по всему миру", - сказал Байден, выступая в рамках проходящего в Вашингтоне саммита США-Африка.Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
https://ria.ru/20221215/g20-1839001631.html
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цены на нефть, джо байден, африка, украина, россия, оон
Цены на нефть, Джо Байден, Африка, Украина, Россия, ООН
01:32 16.12.2022
 
Байден заявил, что поддерживает продление зерновой сделки

Байден заявил, что поддерживает продление зерновой сделки "на благо народов по всему миру"

© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден выступает на саммите лидеров США и Африки
Президент США Джо Байден выступает на саммите лидеров США и Африки - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© AP Photo / Patrick Semansky
Президент США Джо Байден выступает на саммите лидеров США и Африки
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 дек – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что поддерживает продление сделки по экспорту зерна и удобрений через порты Украины на благо стран Африки и "народов по всему миру".
"Мы продолжаем выступать в поддержку продления согласованной под эгидой ООН сделки по содействию экспорту украинского зерна, что принесет пользу не только Африки, но и народам по всему миру", - сказал Байден, выступая в рамках проходящего в Вашингтоне саммита США-Африка.
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Байден официально пригласил Африканский союз присоединиться к G20
Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.
Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.
Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
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Цены на нефтьДжо БайденАфрикаУкраинаРоссияООН
 
 
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