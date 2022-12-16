https://ria.ru/20221216/zerno-1839036401.html

Байден заявил, что поддерживает продление зерновой сделки

Байден заявил, что поддерживает продление зерновой сделки - РИА Новости, 16.12.2022

Байден заявил, что поддерживает продление зерновой сделки

Президент США Джо Байден заявил, что поддерживает продление сделки по экспорту зерна и удобрений через порты Украины на благо стран Африки и "народов по всему... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T01:32

2022-12-16T01:32

2022-12-16T01:32

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ВАШИНГТОН, 16 дек – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что поддерживает продление сделки по экспорту зерна и удобрений через порты Украины на благо стран Африки и "народов по всему миру"."Мы продолжаем выступать в поддержку продления согласованной под эгидой ООН сделки по содействию экспорту украинского зерна, что принесет пользу не только Африки, но и народам по всему миру", - сказал Байден, выступая в рамках проходящего в Вашингтоне саммита США-Африка.Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.

https://ria.ru/20221215/g20-1839001631.html

https://ria.ru/20221215/bayden-1839029165.html

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