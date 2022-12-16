https://ria.ru/20221216/zelenskiy-1839135036.html

"Безумие!" Во Франции обрушились на Зеленского из-за финансовой помощи ЕС

"Безумие!" Во Франции обрушились на Зеленского из-за финансовой помощи ЕС - РИА Новости, 16.12.2022

"Безумие!" Во Франции обрушились на Зеленского из-за финансовой помощи ЕС

Французский политик Флориан Филиппо раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского и Европейский союз за финансовую помощь киевскому режиму в размере 18... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T13:16

2022-12-16T13:16

2022-12-16T13:33

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Французский политик Флориан Филиппо раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского и Европейский союз за финансовую помощь киевскому режиму в размере 18 миллиардов евро и девятый пакет антироссийских санкций.Он посчитал, что такими действиями Евросоюз больше вредит себе, чем помогает достижению мира.Еврокомиссия 9 ноября предложила новую программу макрофинансовой кредитной поддержки Украине на сумму до 18 миллиардов евро на следующий год. В ЕК тогда отмечали, что хотели бы перечислить первые средства уже в январе. Однако для выделения денег из этой макрофинансовой помощи требовалось ее согласование странами ЕС и Европарламентом.Лидер французского движения "Патриоты" и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо неоднократно критиковал западные страны за финансовую поддержку Украины и поставки военной техники для ВСУ, которые затягивают конфликт в этой восточноевропейской стране.

https://ria.ru/20221216/sholts-1839049265.html

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в мире, владимир зеленский, украина, франция, евросоюз, еврокомиссия, европарламент