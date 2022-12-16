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В Крыму заявили, что Зеленский не в том положении, чтобы ставить условия
В Крыму заявили, что Зеленский не в том положении, чтобы ставить условия - РИА Новости, 16.12.2022
В Крыму заявили, что Зеленский не в том положении, чтобы ставить условия
Единственный способ завершить боевые действия для Украины - это полная и безоговорочная капитуляция киевской власти, заявил РИА Новости глава комитета крымского РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T13:15
2022-12-16T13:15
2022-12-16T13:15
специальная военная операция на украине
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юрий гемпель
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Единственный способ завершить боевые действия для Украины - это полная и безоговорочная капитуляция киевской власти, заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Ранее Зеленский заявил, что отвод российских войск к границам 1991 года - это единственный способ завершить боевые действия на Украине. "Зеленский сильно ошибается. Единственный способ завершить боевые действия для Украины - это полная и безоговорочная капитуляция нынешнего киевского режима. И этот путь придётся пройти Украине", - сказал Гемпель. По его словам, Зеленский сегодня не в том положении, чтобы ставить какие-либо условия и выдвигать ультиматумы России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, юрий гемпель, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Юрий Гемпель, Украина, Россия
В Крыму заявили, что Зеленский не в том положении, чтобы ставить условия
Крымский депутат Гемпель: Зеленский находится не в том положении, чтобы ставить условия