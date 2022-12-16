https://ria.ru/20221216/zelenskiy-1839134407.html

В Крыму заявили, что Зеленский не в том положении, чтобы ставить условия

В Крыму заявили, что Зеленский не в том положении, чтобы ставить условия - РИА Новости, 16.12.2022

В Крыму заявили, что Зеленский не в том положении, чтобы ставить условия

Единственный способ завершить боевые действия для Украины - это полная и безоговорочная капитуляция киевской власти, заявил РИА Новости глава комитета крымского РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T13:15

2022-12-16T13:15

2022-12-16T13:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Единственный способ завершить боевые действия для Украины - это полная и безоговорочная капитуляция киевской власти, заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Ранее Зеленский заявил, что отвод российских войск к границам 1991 года - это единственный способ завершить боевые действия на Украине. "Зеленский сильно ошибается. Единственный способ завершить боевые действия для Украины - это полная и безоговорочная капитуляция нынешнего киевского режима. И этот путь придётся пройти Украине", - сказал Гемпель. По его словам, Зеленский сегодня не в том положении, чтобы ставить какие-либо условия и выдвигать ультиматумы России.

https://ria.ru/20221215/propaganda-1838984792.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, юрий гемпель, украина, россия