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В Крыму заявили, что Зеленский не в том положении, чтобы ставить условия - РИА Новости, 16.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221216/zelenskiy-1839134407.html
В Крыму заявили, что Зеленский не в том положении, чтобы ставить условия
В Крыму заявили, что Зеленский не в том положении, чтобы ставить условия - РИА Новости, 16.12.2022
В Крыму заявили, что Зеленский не в том положении, чтобы ставить условия
Единственный способ завершить боевые действия для Украины - это полная и безоговорочная капитуляция киевской власти, заявил РИА Новости глава комитета крымского РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T13:15
2022-12-16T13:15
специальная военная операция на украине
в мире
юрий гемпель
украина
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Единственный способ завершить боевые действия для Украины - это полная и безоговорочная капитуляция киевской власти, заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Ранее Зеленский заявил, что отвод российских войск к границам 1991 года - это единственный способ завершить боевые действия на Украине. "Зеленский сильно ошибается. Единственный способ завершить боевые действия для Украины - это полная и безоговорочная капитуляция нынешнего киевского режима. И этот путь придётся пройти Украине", - сказал Гемпель. По его словам, Зеленский сегодня не в том положении, чтобы ставить какие-либо условия и выдвигать ультиматумы России.
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в мире, юрий гемпель, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Юрий Гемпель, Украина, Россия
13:15 16.12.2022
 
В Крыму заявили, что Зеленский не в том положении, чтобы ставить условия

Крымский депутат Гемпель: Зеленский находится не в том положении, чтобы ставить условия

CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
CC BY 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Единственный способ завершить боевые действия для Украины - это полная и безоговорочная капитуляция киевской власти, заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Ранее Зеленский заявил, что отвод российских войск к границам 1991 года - это единственный способ завершить боевые действия на Украине.
"Зеленский сильно ошибается. Единственный способ завершить боевые действия для Украины - это полная и безоговорочная капитуляция нынешнего киевского режима. И этот путь придётся пройти Украине", - сказал Гемпель.
По его словам, Зеленский сегодня не в том положении, чтобы ставить какие-либо условия и выдвигать ультиматумы России.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
Вчера, 18:38
Зеленский пожаловался, что Киеву тяжело бороться с российской "пропагандой"
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЮрий ГемпельУкраинаРоссия
 
 
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