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Нижегородский МСБ привлек 150 льготных займов по программе КМСП и региона - РИА Новости, 16.12.2022
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Нижегородский МСБ привлек 150 льготных займов по программе КМСП и региона
Нижегородский МСБ привлек 150 льготных займов по программе КМСП и региона - РИА Новости, 16.12.2022
Нижегородский МСБ привлек 150 льготных займов по программе КМСП и региона
Нижегородские предприниматели взяли 151 заем на общую сумму в 2,4 миллиарда рублей в рамках совместной программы льготного кредитования региона и Корпорации МСП РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T12:16
2022-12-16T15:59
новости компаний - экономика
корпорация мсп
россия
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Нижегородские предприниматели взяли 151 заем на общую сумму в 2,4 миллиарда рублей в рамках совместной программы льготного кредитования региона и Корпорации МСП (КМСП), сообщает пресс-служба института развития.Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил активность Нижегородской области в работе по поддержке предпринимательства. "Важно, что регион уделяет развитию малого и среднего бизнеса особое значение. Благодаря совмещению федеральных и региональных мер поддержки, предприниматели Нижегородской области получили дополнительное финансирование на выгодных условиях", - сказал Исаевич.В рамках совместной программы представители малого и среднего бизнеса получают заем по программе стимулирования кредитования (ПСК) Корпорации МСП, а часть процентной ставки – от 5 до 8 процентного пункта – им возмещает регион. В итоге, предприниматели области кредитовались под 2-6,5% годовых, уточняется в сообщении."С учетом региональной субсидии итоговая процентная ставка для предприятий, получивших займы по ПСК, составила от 2% годовых, в зависимости от целей кредитования, сферы деятельности и масштаба компании. Такая совместная программа - это очень хорошая практика, и Нижегородская область – один из пяти субъектов РФ, которые ее реализуют", - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян, которого цитирует пресс-служба КМСП.Совместная программа – не единственная возможность для бизнеса получить "дешевые деньги" благодаря господдержке. Также в регионе на федеральном уровне действует совмещенная программа "ПСК + 1764", а на региональном – программа "Антикризис 2.0". Обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центрах "Мой бизнес", открытых в рамках нацпроекта "МСП", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
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новости компаний - экономика, корпорация мсп, россия
Новости компаний - Экономика, Корпорация МСП, Россия
12:16 16.12.2022 (обновлено: 15:59 16.12.2022)
 

Нижегородский МСБ привлек 150 льготных займов по программе КМСП и региона

© Корпорация МСПЛоготип корпорации МСП
Логотип корпорации МСП
© Корпорация МСП
Логотип корпорации МСП
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Нижегородские предприниматели взяли 151 заем на общую сумму в 2,4 миллиарда рублей в рамках совместной программы льготного кредитования региона и Корпорации МСП (КМСП), сообщает пресс-служба института развития.
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил активность Нижегородской области в работе по поддержке предпринимательства. "Важно, что регион уделяет развитию малого и среднего бизнеса особое значение. Благодаря совмещению федеральных и региональных мер поддержки, предприниматели Нижегородской области получили дополнительное финансирование на выгодных условиях", - сказал Исаевич.
Логотип корпорации МСП
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В рамках совместной программы представители малого и среднего бизнеса получают заем по программе стимулирования кредитования (ПСК) Корпорации МСП, а часть процентной ставки – от 5 до 8 процентного пункта – им возмещает регион. В итоге, предприниматели области кредитовались под 2-6,5% годовых, уточняется в сообщении.
"С учетом региональной субсидии итоговая процентная ставка для предприятий, получивших займы по ПСК, составила от 2% годовых, в зависимости от целей кредитования, сферы деятельности и масштаба компании. Такая совместная программа - это очень хорошая практика, и Нижегородская область – один из пяти субъектов РФ, которые ее реализуют", - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян, которого цитирует пресс-служба КМСП.
Совместная программа – не единственная возможность для бизнеса получить "дешевые деньги" благодаря господдержке. Также в регионе на федеральном уровне действует совмещенная программа "ПСК + 1764", а на региональном – программа "Антикризис 2.0". Обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центрах "Мой бизнес", открытых в рамках нацпроекта "МСП", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
 
Новости компаний - ЭкономикаКорпорация МСПРоссия
 
 
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