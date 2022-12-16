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Нижегородский МСБ привлек 150 льготных займов по программе КМСП и региона

Нижегородский МСБ привлек 150 льготных займов по программе КМСП и региона - РИА Новости, 16.12.2022

Нижегородский МСБ привлек 150 льготных займов по программе КМСП и региона

Нижегородские предприниматели взяли 151 заем на общую сумму в 2,4 миллиарда рублей в рамках совместной программы льготного кредитования региона и Корпорации МСП РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T12:16

2022-12-16T12:16

2022-12-16T15:59

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Нижегородские предприниматели взяли 151 заем на общую сумму в 2,4 миллиарда рублей в рамках совместной программы льготного кредитования региона и Корпорации МСП (КМСП), сообщает пресс-служба института развития.Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил активность Нижегородской области в работе по поддержке предпринимательства. "Важно, что регион уделяет развитию малого и среднего бизнеса особое значение. Благодаря совмещению федеральных и региональных мер поддержки, предприниматели Нижегородской области получили дополнительное финансирование на выгодных условиях", - сказал Исаевич.В рамках совместной программы представители малого и среднего бизнеса получают заем по программе стимулирования кредитования (ПСК) Корпорации МСП, а часть процентной ставки – от 5 до 8 процентного пункта – им возмещает регион. В итоге, предприниматели области кредитовались под 2-6,5% годовых, уточняется в сообщении."С учетом региональной субсидии итоговая процентная ставка для предприятий, получивших займы по ПСК, составила от 2% годовых, в зависимости от целей кредитования, сферы деятельности и масштаба компании. Такая совместная программа - это очень хорошая практика, и Нижегородская область – один из пяти субъектов РФ, которые ее реализуют", - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян, которого цитирует пресс-служба КМСП.Совместная программа – не единственная возможность для бизнеса получить "дешевые деньги" благодаря господдержке. Также в регионе на федеральном уровне действует совмещенная программа "ПСК + 1764", а на региональном – программа "Антикризис 2.0". Обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центрах "Мой бизнес", открытых в рамках нацпроекта "МСП", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

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Артем Смирнов

новости компаний - экономика, корпорация мсп, россия