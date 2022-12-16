https://ria.ru/20221216/zayavleniya-1839297677.html

МИД России прокомментировал заявления Вашингтона на саммите США — Африка

МИД России прокомментировал заявления Вашингтона на саммите США — Африка - РИА Новости, 16.12.2022

МИД России прокомментировал заявления Вашингтона на саммите США — Африка

США, делая антироссийские и антикитайские заявления в ходе саммита США-Африка, демонстрируют неспособность к равноправному диалогу и честной конкуренции,... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T19:46

2022-12-16T19:46

2022-12-16T20:06

россия

сша

африка

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825485154_0:99:2048:1251_1920x0_80_0_0_a1a3f6e8145a6492f0a2ee3bb497dfe8.jpg

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. США, делая антироссийские и антикитайские заявления в ходе саммита США-Африка, демонстрируют неспособность к равноправному диалогу и честной конкуренции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Как отметила Захарова, ярким примером этого является "так называемый законопроект "О противодействии злонамеренной деятельности России в Африке", предусматривающий коллективное наказание за любое сотрудничество с Россией"."Такое ограничение базовых политических и экономических свобод говорит о недобросовестной конкуренции и грубом навязывании западной повестки другим странам", - указала она."Россия солидарна с африканскими друзьями, которые, несмотря на колоссальное давление Запада, в том числе угрозы прекращения финансовой поддержки, занимают независимую позицию, в первую очередь в контексте ситуации вокруг Украины", - подчеркнула представитель МИД.Москва выступает за право выбора государствами своих политических и экономических партнеров, следования собственным ценностям и цивилизационному пути развития без страха быть наказанными, добавила она."Россия предлагает честное, взаимовыгодное и равноправное сотрудничество без карательных мер и односторонних санкций, вмешательства во внутренние дела", - резюмировала Захарова.

https://ria.ru/20221215/afrika-1838652070.html

https://ria.ru/20221215/afrika-1838778765.html

россия

сша

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сша, африка, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова