19:46 16.12.2022 (обновлено: 20:06 16.12.2022)
МИД России прокомментировал заявления Вашингтона на саммите США — Африка
Захарова прокомментировала антироссийские заявления Вашингтона на саммите США — Африка
Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. США, делая антироссийские и антикитайские заявления в ходе саммита США-Африка, демонстрируют неспособность к равноправному диалогу и честной конкуренции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В очередной раз Вашингтон демонстрирует свою неспособность к равноправному диалогу и чистоплотной конкуренции, а его заверения в свободе выбора африканских стран свидетельствуют о двойных стандартах", - говорится в сообщении на сайте министерства.
Как отметила Захарова, ярким примером этого является "так называемый законопроект "О противодействии злонамеренной деятельности России в Африке", предусматривающий коллективное наказание за любое сотрудничество с Россией".
"Такое ограничение базовых политических и экономических свобод говорит о недобросовестной конкуренции и грубом навязывании западной повестки другим странам", - указала она.
"Россия солидарна с африканскими друзьями, которые, несмотря на колоссальное давление Запада, в том числе угрозы прекращения финансовой поддержки, занимают независимую позицию, в первую очередь в контексте ситуации вокруг Украины", - подчеркнула представитель МИД.
Москва выступает за право выбора государствами своих политических и экономических партнеров, следования собственным ценностям и цивилизационному пути развития без страха быть наказанными, добавила она.
"Россия предлагает честное, взаимовыгодное и равноправное сотрудничество без карательных мер и односторонних санкций, вмешательства во внутренние дела", - резюмировала Захарова.