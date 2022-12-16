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МИД России прокомментировал заявления Вашингтона на саммите США — Африка - РИА Новости, 16.12.2022
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МИД России прокомментировал заявления Вашингтона на саммите США — Африка
МИД России прокомментировал заявления Вашингтона на саммите США — Африка - РИА Новости, 16.12.2022
МИД России прокомментировал заявления Вашингтона на саммите США — Африка
США, делая антироссийские и антикитайские заявления в ходе саммита США-Африка, демонстрируют неспособность к равноправному диалогу и честной конкуренции,... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T19:46
2022-12-16T20:06
россия
сша
африка
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. США, делая антироссийские и антикитайские заявления в ходе саммита США-Африка, демонстрируют неспособность к равноправному диалогу и честной конкуренции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Как отметила Захарова, ярким примером этого является "так называемый законопроект "О противодействии злонамеренной деятельности России в Африке", предусматривающий коллективное наказание за любое сотрудничество с Россией"."Такое ограничение базовых политических и экономических свобод говорит о недобросовестной конкуренции и грубом навязывании западной повестки другим странам", - указала она."Россия солидарна с африканскими друзьями, которые, несмотря на колоссальное давление Запада, в том числе угрозы прекращения финансовой поддержки, занимают независимую позицию, в первую очередь в контексте ситуации вокруг Украины", - подчеркнула представитель МИД.Москва выступает за право выбора государствами своих политических и экономических партнеров, следования собственным ценностям и цивилизационному пути развития без страха быть наказанными, добавила она."Россия предлагает честное, взаимовыгодное и равноправное сотрудничество без карательных мер и односторонних санкций, вмешательства во внутренние дела", - резюмировала Захарова.
https://ria.ru/20221215/afrika-1838652070.html
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россия, сша, африка, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
Россия, США, Африка, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова
19:46 16.12.2022 (обновлено: 20:06 16.12.2022)
 
МИД России прокомментировал заявления Вашингтона на саммите США — Африка

Захарова прокомментировала антироссийские заявления Вашингтона на саммите США — Африка

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. США, делая антироссийские и антикитайские заявления в ходе саммита США-Африка, демонстрируют неспособность к равноправному диалогу и честной конкуренции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В очередной раз Вашингтон демонстрирует свою неспособность к равноправному диалогу и чистоплотной конкуренции, а его заверения в свободе выбора африканских стран свидетельствуют о двойных стандартах", - говорится в сообщении на сайте министерства.
Как отметила Захарова, ярким примером этого является "так называемый законопроект "О противодействии злонамеренной деятельности России в Африке", предусматривающий коллективное наказание за любое сотрудничество с Россией".
"Такое ограничение базовых политических и экономических свобод говорит о недобросовестной конкуренции и грубом навязывании западной повестки другим странам", - указала она.
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"Россия солидарна с африканскими друзьями, которые, несмотря на колоссальное давление Запада, в том числе угрозы прекращения финансовой поддержки, занимают независимую позицию, в первую очередь в контексте ситуации вокруг Украины", - подчеркнула представитель МИД.
Москва выступает за право выбора государствами своих политических и экономических партнеров, следования собственным ценностям и цивилизационному пути развития без страха быть наказанными, добавила она.
"Россия предлагает честное, взаимовыгодное и равноправное сотрудничество без карательных мер и односторонних санкций, вмешательства во внутренние дела", - резюмировала Захарова.
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Штаты разворачивают африканский фронт против России и Китая
 
РоссияСШААфрикаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
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