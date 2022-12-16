https://ria.ru/20221216/zakhoronenie-1839300383.html
В Госдуме ответили на вопрос о захоронении бойцов группы "Вагнер"
В Госдуме ответили на вопрос о захоронении бойцов группы "Вагнер" - РИА Новости, 16.12.2022
В Госдуме ответили на вопрос о захоронении бойцов группы "Вагнер"
Глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов, комментируя вопросы о захоронении погибших бойцов группы "Вагнер", заявил, что погибшие в бою за Родину достойны РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T20:00
2022-12-16T20:00
2022-12-16T20:00
специальная военная операция на украине
андрей картаполов
госдума рф
чвк "вагнер"
украина
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов, комментируя вопросы о захоронении погибших бойцов группы "Вагнер", заявил, что погибшие в бою за Родину достойны высших воинских почестей, независимо от формирований, к которым они принадлежали. Парламентарий напомнил, что в годы Великой отечественной войны были созданы штрафные подразделения из провинившихся за различные проступки бойцов. Так, ранение и тем более смерть в бою считались искуплением вины, всех грехов. "Сегодня бойцы ЧВК "Вагнер" являются полноценными участниками СВО, сражающимися мужественно и самоотверженно за свое Отечество. Каждый из них, в первую очередь, выполняя боевую задачу, движим чувством священного долга перед своей страной. Поэтому всех, кто пытается спекулировать на этой теме, призываю одуматься. Комитет по обороне будет держать этот вопрос на жестком контроле", - добавил Картаполов.
https://ria.ru/20221116/taktika-1831807862.html
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РИА Новости
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андрей картаполов, госдума рф, чвк "вагнер", украина
Специальная военная операция на Украине, Андрей Картаполов, Госдума РФ, ЧВК "Вагнер", Украина
В Госдуме ответили на вопрос о захоронении бойцов группы "Вагнер"
Депутат Картаполов: погибшие на Украине бойцы группы "Вагнер" достойны высших почестей
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов, комментируя вопросы о захоронении погибших бойцов группы "Вагнер", заявил, что погибшие в бою за Родину достойны высших воинских почестей, независимо от формирований, к которым они принадлежали.
"К нам поступает информация из разных регионов по вопросу захоронения погибших бойцов ЧВК "Вагнер". Я абсолютно убежден, что человек, погибший в бою за Родину, достоин высших воинских почестей при погребении, независимо от того в составе какого формированиях он воевал", - написал он в своем телеграм-канале.
Парламентарий напомнил, что в годы Великой отечественной войны были созданы штрафные подразделения из провинившихся за различные проступки бойцов. Так, ранение и тем более смерть в бою считались искуплением вины, всех грехов.
"Сегодня бойцы ЧВК "Вагнер" являются полноценными участниками СВО, сражающимися мужественно и самоотверженно за свое Отечество. Каждый из них, в первую очередь, выполняя боевую задачу, движим чувством священного долга перед своей страной. Поэтому всех, кто пытается спекулировать на этой теме, призываю одуматься. Комитет по обороне будет держать этот вопрос на жестком контроле", - добавил Картаполов.