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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Тернопольской области - РИА Новости, 16.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Тернопольской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Тернопольской области - РИА Новости, 16.12.2022
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Тернопольской области
Взрывы слышны в Тернопольской области Украины, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T11:07
2022-12-16T11:07
специальная военная операция на украине
в мире
украина
тернопольская область
харьковская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Взрывы слышны в Тернопольской области Украины, сообщает украинское издание "Страна.ua"."Пишут о взрывах в Тернопольской области", - говорится в сообщении издания в его Telegram-канале.В пятницу утром воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Власти сообщали о взрывах в Киевской и Харьковской областях. Украинские СМИ сообщали о звуках взрывов еще в нескольких областях.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
тернопольская область
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в мире, украина, тернопольская область, харьковская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Тернопольская область, Харьковская область, Вооруженные силы РФ
11:07 16.12.2022
 
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Тернопольской области

Издание "Страна.ua" сообщило о взрывах в Тернопольской области

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Взрывы слышны в Тернопольской области Украины, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Пишут о взрывах в Тернопольской области", - говорится в сообщении издания в его Telegram-канале.
В пятницу утром воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Власти сообщали о взрывах в Киевской и Харьковской областях. Украинские СМИ сообщали о звуках взрывов еще в нескольких областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаТернопольская областьХарьковская областьВооруженные силы РФ
 
 
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