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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Тернопольской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Тернопольской области - РИА Новости, 16.12.2022

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Тернопольской области

Взрывы слышны в Тернопольской области Украины, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T11:07

2022-12-16T11:07

2022-12-16T11:07

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Взрывы слышны в Тернопольской области Украины, сообщает украинское издание "Страна.ua"."Пишут о взрывах в Тернопольской области", - говорится в сообщении издания в его Telegram-канале.В пятницу утром воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Власти сообщали о взрывах в Киевской и Харьковской областях. Украинские СМИ сообщали о звуках взрывов еще в нескольких областях.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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тернопольская область

харьковская область

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, украина, тернопольская область, харьковская область, вооруженные силы рф