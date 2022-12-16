https://ria.ru/20221216/vyplaty-1839160202.html

Островский: почти все мобилизованные смоляне получили выплаты

Островский: почти все мобилизованные смоляне получили выплаты - РИА Новости, 16.12.2022

Островский: почти все мобилизованные смоляне получили выплаты

Единовременные выплаты получили 94 процента мобилизованных смолян и членов их семей, сообщил в соцсетях глава Смоленской области Алексей Островский. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T14:13

2022-12-16T14:13

2022-12-16T14:13

смоленская область

алексей островский

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СМОЛЕНСК, 16 дек – РИА Новости. Единовременные выплаты получили 94 процента мобилизованных смолян и членов их семей, сообщил в соцсетях глава Смоленской области Алексей Островский."Кроме того, несмотря на крайне напряженный региональный бюджет, я принял решение о введении еще одной единовременной денежной выплаты - для тех смолян, кто участвует в СВО в качестве добровольцев. На данный момент соответствующий проект постановления проходит необходимые юридические согласования. После этого будет организована работа по их выплате", – написал Островский.Губернатор напомнил, что всего на сегодняшний день в регионе действуют 15 дополнительных мер соцподдержки для семей мобилизованных. Самая востребованная - обеспечение бесплатными горячими завтраками школьников. Ее предоставили почти тремстам семьям. Также с середины октября на площадке одного из МФЦ работает Центр поддержки семей мобилизованных граждан, в которой уже обратились порядка 800 смолян."На регулярной основе посредством телефонных звонков и общения с членами семей мобилизованных я контролирую реализацию их просьб и обращений. Продолжу это делать и впредь", – заявил Островский.

https://ria.ru/20221123/ostrovskiy-1833658012.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

алексей островский