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Островский: почти все мобилизованные смоляне получили выплаты - РИА Новости, 16.12.2022
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Островский: почти все мобилизованные смоляне получили выплаты
Островский: почти все мобилизованные смоляне получили выплаты - РИА Новости, 16.12.2022
Островский: почти все мобилизованные смоляне получили выплаты
Единовременные выплаты получили 94 процента мобилизованных смолян и членов их семей, сообщил в соцсетях глава Смоленской области Алексей Островский. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T14:13
2022-12-16T14:13
смоленская область
алексей островский
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СМОЛЕНСК, 16 дек – РИА Новости. Единовременные выплаты получили 94 процента мобилизованных смолян и членов их семей, сообщил в соцсетях глава Смоленской области Алексей Островский."Кроме того, несмотря на крайне напряженный региональный бюджет, я принял решение о введении еще одной единовременной денежной выплаты - для тех смолян, кто участвует в СВО в качестве добровольцев. На данный момент соответствующий проект постановления проходит необходимые юридические согласования. После этого будет организована работа по их выплате", – написал Островский.Губернатор напомнил, что всего на сегодняшний день в регионе действуют 15 дополнительных мер соцподдержки для семей мобилизованных. Самая востребованная - обеспечение бесплатными горячими завтраками школьников. Ее предоставили почти тремстам семьям. Также с середины октября на площадке одного из МФЦ работает Центр поддержки семей мобилизованных граждан, в которой уже обратились порядка 800 смолян."На регулярной основе посредством телефонных звонков и общения с членами семей мобилизованных я контролирую реализацию их просьб и обращений. Продолжу это делать и впредь", – заявил Островский.
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алексей островский
Смоленская область, Алексей Островский
14:13 16.12.2022
 

Островский: почти все мобилизованные смоляне получили выплаты

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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СМОЛЕНСК, 16 дек – РИА Новости. Единовременные выплаты получили 94 процента мобилизованных смолян и членов их семей, сообщил в соцсетях глава Смоленской области Алексей Островский.
"Кроме того, несмотря на крайне напряженный региональный бюджет, я принял решение о введении еще одной единовременной денежной выплаты - для тех смолян, кто участвует в СВО в качестве добровольцев. На данный момент соответствующий проект постановления проходит необходимые юридические согласования. После этого будет организована работа по их выплате", – написал Островский.
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Губернатор напомнил, что всего на сегодняшний день в регионе действуют 15 дополнительных мер соцподдержки для семей мобилизованных. Самая востребованная - обеспечение бесплатными горячими завтраками школьников. Ее предоставили почти тремстам семьям. Также с середины октября на площадке одного из МФЦ работает Центр поддержки семей мобилизованных граждан, в которой уже обратились порядка 800 смолян.
"На регулярной основе посредством телефонных звонков и общения с членами семей мобилизованных я контролирую реализацию их просьб и обращений. Продолжу это делать и впредь", – заявил Островский.
 
Смоленская областьАлексей Островский
 
 
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