00:14 16.12.2022 (обновлено: 02:17 16.12.2022)
Каракаев оценил долю современного вооружения в группировке РВСН
Командующий Каракаев: доля современного вооружения в РВСН превышает 85 процентов
© Минобороны РФЗапуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс"
© Минобороны РФ
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс". Архивное фото
МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Доля современного вооружения в группировке Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) составляет более 85%, заявил командующий РВСН Сергей Каракаев.
День РВСН ежегодно отмечается в России 17 декабря.
"С учетом выполнения планов постановки на боевое дежурство в 2022 году доля современного вооружения в группировке составляет более 85%", - сказал Каракаев в интервью газете "Красная звезда".
По его словам, в боевом составе РВСН находятся более 60% носителей и ядерных боезарядов Стратегических ядерных сил России. Этот показатель вкупе с высокими возможностями системы боевого управления позволяют РВСН "гарантированно выполнить поставленные задачи в том числе и ядерного сдерживания".
Летом 2022 года Каракаев сообщил, что доля современного вооружения в РВСН составляет 83%, а к концу года её доведут до 86%.
В то же время министр обороны РФ Сергей Шойгу в декабре 2021 года заявил, что доля современного вооружения в ядерной триаде России (куда помимо РВСН входят Дальняя авиация и Стратегический атомный подводный флот) доведена до беспрецедентного по историческим меркам показателя в 89,1%.