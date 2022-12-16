https://ria.ru/20221216/vooruzhenie-1839032647.html

Каракаев оценил долю современного вооружения в группировке РВСН

Каракаев оценил долю современного вооружения в группировке РВСН - РИА Новости, 16.12.2022

Каракаев оценил долю современного вооружения в группировке РВСН

Доля современного вооружения в группировке Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) составляет более 85%, заявил командующий РВСН Сергей Каракаев. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T00:14

2022-12-16T00:14

2022-12-16T02:17

безопасность

сергей каракаев

сергей шойгу

россия

ракетные войска стратегического назначения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826977647_109:110:2000:1174_1920x0_80_0_0_a7a297f0f07c02b7a38eca3b07ae8b0e.jpg

МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Доля современного вооружения в группировке Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) составляет более 85%, заявил командующий РВСН Сергей Каракаев.День РВСН ежегодно отмечается в России 17 декабря.По его словам, в боевом составе РВСН находятся более 60% носителей и ядерных боезарядов Стратегических ядерных сил России. Этот показатель вкупе с высокими возможностями системы боевого управления позволяют РВСН "гарантированно выполнить поставленные задачи в том числе и ядерного сдерживания".Летом 2022 года Каракаев сообщил, что доля современного вооружения в РВСН составляет 83%, а к концу года её доведут до 86%.В то же время министр обороны РФ Сергей Шойгу в декабре 2021 года заявил, что доля современного вооружения в ядерной триаде России (куда помимо РВСН входят Дальняя авиация и Стратегический атомный подводный флот) доведена до беспрецедентного по историческим меркам показателя в 89,1%.

https://ria.ru/20221216/rvsn-1839032502.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

безопасность, сергей каракаев, сергей шойгу, россия, ракетные войска стратегического назначения