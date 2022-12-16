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Каракаев оценил долю современного вооружения в группировке РВСН - РИА Новости, 16.12.2022
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Каракаев оценил долю современного вооружения в группировке РВСН
Каракаев оценил долю современного вооружения в группировке РВСН - РИА Новости, 16.12.2022
Каракаев оценил долю современного вооружения в группировке РВСН
Доля современного вооружения в группировке Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) составляет более 85%, заявил командующий РВСН Сергей Каракаев. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T00:14
2022-12-16T02:17
безопасность
сергей каракаев
сергей шойгу
россия
ракетные войска стратегического назначения
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Доля современного вооружения в группировке Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) составляет более 85%, заявил командующий РВСН Сергей Каракаев.День РВСН ежегодно отмечается в России 17 декабря.По его словам, в боевом составе РВСН находятся более 60% носителей и ядерных боезарядов Стратегических ядерных сил России. Этот показатель вкупе с высокими возможностями системы боевого управления позволяют РВСН "гарантированно выполнить поставленные задачи в том числе и ядерного сдерживания".Летом 2022 года Каракаев сообщил, что доля современного вооружения в РВСН составляет 83%, а к концу года её доведут до 86%.В то же время министр обороны РФ Сергей Шойгу в декабре 2021 года заявил, что доля современного вооружения в ядерной триаде России (куда помимо РВСН входят Дальняя авиация и Стратегический атомный подводный флот) доведена до беспрецедентного по историческим меркам показателя в 89,1%.
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безопасность, сергей каракаев, сергей шойгу, россия, ракетные войска стратегического назначения
Безопасность, Сергей Каракаев, Сергей Шойгу, Россия, Ракетные войска стратегического назначения
00:14 16.12.2022 (обновлено: 02:17 16.12.2022)
 
Каракаев оценил долю современного вооружения в группировке РВСН

Командующий Каракаев: доля современного вооружения в РВСН превышает 85 процентов

© Минобороны РФЗапуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс"
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 Ярс
© Минобороны РФ
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс". Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Доля современного вооружения в группировке Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) составляет более 85%, заявил командующий РВСН Сергей Каракаев.
День РВСН ежегодно отмечается в России 17 декабря.
"С учетом выполнения планов постановки на боевое дежурство в 2022 году доля современного вооружения в группировке составляет более 85%", - сказал Каракаев в интервью газете "Красная звезда".
По его словам, в боевом составе РВСН находятся более 60% носителей и ядерных боезарядов Стратегических ядерных сил России. Этот показатель вкупе с высокими возможностями системы боевого управления позволяют РВСН "гарантированно выполнить поставленные задачи в том числе и ядерного сдерживания".
Летом 2022 года Каракаев сообщил, что доля современного вооружения в РВСН составляет 83%, а к концу года её доведут до 86%.
В то же время министр обороны РФ Сергей Шойгу в декабре 2021 года заявил, что доля современного вооружения в ядерной триаде России (куда помимо РВСН входят Дальняя авиация и Стратегический атомный подводный флот) доведена до беспрецедентного по историческим меркам показателя в 89,1%.
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БезопасностьСергей КаракаевСергей ШойгуРоссияРакетные войска стратегического назначения
 
 
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