https://ria.ru/20221216/vladikavkaz-1839094412.html
ДОМ.РФ к середине 2023 года разработает план развития Владикавказа
ДОМ.РФ к середине 2023 года разработает план развития Владикавказа - РИА Новости, 16.12.2022
ДОМ.РФ к середине 2023 года разработает план развития Владикавказа
Правительство Северной Осетии, администрация Владикавказа и ДОМ.РФ подписали соглашение о сотрудничестве в разработке мастер-плана столицы республики, сообщает... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T11:44
2022-12-16T11:44
2022-12-16T11:44
республика северная осетия - алания
владикавказ
россия
сергей меняйло
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ВЛАДИКАВКАЗ, 16 дек – РИА Новости. Правительство Северной Осетии, администрация Владикавказа и ДОМ.РФ подписали соглашение о сотрудничестве в разработке мастер-плана столицы республики, сообщает пресс-служба главы и правительства РСО-Алании.Реализация соглашения начнется с комплексного анализа состояния территории Владикавказа. Специалисты института развития оценят перспективы социально-экономического и пространственного развития города, социокультурные и экологические аспекты, возможности туристической инфраструктуры. Будет проведена кампания по сбору идей от жителей Владикавказа, для этого ДОМ.РФ создаст специальную краудсорсинговую платформу.На заключительном этапе планирования ДОМ.РФ приступит непосредственно к разработке мастер-плана, определит цели, задачи и приоритеты развития, а также миссию города. Итоговый документ будет содержать предложения по функционально-планировочной организации территорий, схему функционального зонирования, а также список ключевых для развития столицы региона проектов. Завершить разработку документа планируется во II квартале 2023 года.Как подчеркнул на встрече с разработчиками глава РСО – Алания Сергей Меняйло, мастер-план должен стать предметным документом, который позволит увидеть перспективы развития Владикавказа комплексно, создать город, в котором хочется жить – современный, комфортный, но при этом со своим неповторимым лицом. "Со своей стороны, мы готовы способствовать во всем, что может понадобиться вашим специалистам", – отметил Меняйло, обращаясь к представителю ДОМ.РФ.
https://ria.ru/20221123/lizing-1833639058.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владикавказ, россия, сергей меняйло
Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ, Россия, Сергей Меняйло
ВЛАДИКАВКАЗ, 16 дек – РИА Новости. Правительство Северной Осетии, администрация Владикавказа и ДОМ.РФ подписали соглашение о сотрудничестве в разработке мастер-плана столицы республики, сообщает пресс-служба главы и правительства РСО-Алании.
Реализация соглашения начнется с комплексного анализа состояния территории Владикавказа. Специалисты института развития оценят перспективы социально-экономического и пространственного развития города, социокультурные и экологические аспекты, возможности туристической инфраструктуры. Будет проведена кампания по сбору идей от жителей Владикавказа, для этого ДОМ.РФ создаст специальную краудсорсинговую платформу.
На заключительном этапе планирования ДОМ.РФ приступит непосредственно к разработке мастер-плана, определит цели, задачи и приоритеты развития, а также миссию города. Итоговый документ будет содержать предложения по функционально-планировочной организации территорий, схему функционального зонирования, а также список ключевых для развития столицы региона проектов. Завершить разработку документа планируется во II квартале 2023 года.
Как подчеркнул на встрече с разработчиками глава РСО – Алания Сергей Меняйло
, мастер-план должен стать предметным документом, который позволит увидеть перспективы развития Владикавказа комплексно, создать город, в котором хочется жить – современный, комфортный, но при этом со своим неповторимым лицом. "Со своей стороны, мы готовы способствовать во всем, что может понадобиться вашим специалистам", – отметил Меняйло, обращаясь к представителю ДОМ.РФ.