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ДОМ.РФ к середине 2023 года разработает план развития Владикавказа - РИА Новости, 16.12.2022
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Республика Северная Осетия
Республика Северная Осетия - Алания
https://ria.ru/20221216/vladikavkaz-1839094412.html
ДОМ.РФ к середине 2023 года разработает план развития Владикавказа
ДОМ.РФ к середине 2023 года разработает план развития Владикавказа - РИА Новости, 16.12.2022
ДОМ.РФ к середине 2023 года разработает план развития Владикавказа
Правительство Северной Осетии, администрация Владикавказа и ДОМ.РФ подписали соглашение о сотрудничестве в разработке мастер-плана столицы республики, сообщает... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T11:44
2022-12-16T11:44
республика северная осетия - алания
владикавказ
россия
сергей меняйло
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ВЛАДИКАВКАЗ, 16 дек – РИА Новости. Правительство Северной Осетии, администрация Владикавказа и ДОМ.РФ подписали соглашение о сотрудничестве в разработке мастер-плана столицы республики, сообщает пресс-служба главы и правительства РСО-Алании.Реализация соглашения начнется с комплексного анализа состояния территории Владикавказа. Специалисты института развития оценят перспективы социально-экономического и пространственного развития города, социокультурные и экологические аспекты, возможности туристической инфраструктуры. Будет проведена кампания по сбору идей от жителей Владикавказа, для этого ДОМ.РФ создаст специальную краудсорсинговую платформу.На заключительном этапе планирования ДОМ.РФ приступит непосредственно к разработке мастер-плана, определит цели, задачи и приоритеты развития, а также миссию города. Итоговый документ будет содержать предложения по функционально-планировочной организации территорий, схему функционального зонирования, а также список ключевых для развития столицы региона проектов. Завершить разработку документа планируется во II квартале 2023 года.Как подчеркнул на встрече с разработчиками глава РСО – Алания Сергей Меняйло, мастер-план должен стать предметным документом, который позволит увидеть перспективы развития Владикавказа комплексно, создать город, в котором хочется жить – современный, комфортный, но при этом со своим неповторимым лицом. "Со своей стороны, мы готовы способствовать во всем, что может понадобиться вашим специалистам", – отметил Меняйло, обращаясь к представителю ДОМ.РФ.
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владикавказ, россия, сергей меняйло
Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ, Россия, Сергей Меняйло
11:44 16.12.2022
 

ДОМ.РФ к середине 2023 года разработает план развития Владикавказа

© Фото : Официальный портал Республики Северная Осетия-АланияДиректор по развитию городской среды ДОМ.РФ Антон Финогенов, председатель Правительства РСО – Алания Борис Джанаев и глава АМС г. Владикавказа Вячеслав Мильдзихов после подписания соглашения
Директор по развитию городской среды ДОМ.РФ Антон Финогенов, председатель Правительства РСО – Алания Борис Джанаев и глава АМС г. Владикавказа Вячеслав Мильдзихов после подписания соглашения - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© Фото : Официальный портал Республики Северная Осетия-Алания
Директор по развитию городской среды ДОМ.РФ Антон Финогенов, председатель Правительства РСО – Алания Борис Джанаев и глава АМС г. Владикавказа Вячеслав Мильдзихов после подписания соглашения
Читать ria.ru в
ВЛАДИКАВКАЗ, 16 дек – РИА Новости. Правительство Северной Осетии, администрация Владикавказа и ДОМ.РФ подписали соглашение о сотрудничестве в разработке мастер-плана столицы республики, сообщает пресс-служба главы и правительства РСО-Алании.
Реализация соглашения начнется с комплексного анализа состояния территории Владикавказа. Специалисты института развития оценят перспективы социально-экономического и пространственного развития города, социокультурные и экологические аспекты, возможности туристической инфраструктуры. Будет проведена кампания по сбору идей от жителей Владикавказа, для этого ДОМ.РФ создаст специальную краудсорсинговую платформу.
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На заключительном этапе планирования ДОМ.РФ приступит непосредственно к разработке мастер-плана, определит цели, задачи и приоритеты развития, а также миссию города. Итоговый документ будет содержать предложения по функционально-планировочной организации территорий, схему функционального зонирования, а также список ключевых для развития столицы региона проектов. Завершить разработку документа планируется во II квартале 2023 года.
Как подчеркнул на встрече с разработчиками глава РСО – Алания Сергей Меняйло, мастер-план должен стать предметным документом, который позволит увидеть перспективы развития Владикавказа комплексно, создать город, в котором хочется жить – современный, комфортный, но при этом со своим неповторимым лицом. "Со своей стороны, мы готовы способствовать во всем, что может понадобиться вашим специалистам", – отметил Меняйло, обращаясь к представителю ДОМ.РФ.
 
Республика Северная Осетия - АланияВладикавказРоссияСергей Меняйло
 
 
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