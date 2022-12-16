https://ria.ru/20221216/vladikavkaz-1839094412.html

ДОМ.РФ к середине 2023 года разработает план развития Владикавказа

ДОМ.РФ к середине 2023 года разработает план развития Владикавказа - РИА Новости, 16.12.2022

ДОМ.РФ к середине 2023 года разработает план развития Владикавказа

Правительство Северной Осетии, администрация Владикавказа и ДОМ.РФ подписали соглашение о сотрудничестве в разработке мастер-плана столицы республики, сообщает... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T11:44

2022-12-16T11:44

2022-12-16T11:44

республика северная осетия - алания

владикавказ

россия

сергей меняйло

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ВЛАДИКАВКАЗ, 16 дек – РИА Новости. Правительство Северной Осетии, администрация Владикавказа и ДОМ.РФ подписали соглашение о сотрудничестве в разработке мастер-плана столицы республики, сообщает пресс-служба главы и правительства РСО-Алании.Реализация соглашения начнется с комплексного анализа состояния территории Владикавказа. Специалисты института развития оценят перспективы социально-экономического и пространственного развития города, социокультурные и экологические аспекты, возможности туристической инфраструктуры. Будет проведена кампания по сбору идей от жителей Владикавказа, для этого ДОМ.РФ создаст специальную краудсорсинговую платформу.На заключительном этапе планирования ДОМ.РФ приступит непосредственно к разработке мастер-плана, определит цели, задачи и приоритеты развития, а также миссию города. Итоговый документ будет содержать предложения по функционально-планировочной организации территорий, схему функционального зонирования, а также список ключевых для развития столицы региона проектов. Завершить разработку документа планируется во II квартале 2023 года.Как подчеркнул на встрече с разработчиками глава РСО – Алания Сергей Меняйло, мастер-план должен стать предметным документом, который позволит увидеть перспективы развития Владикавказа комплексно, создать город, в котором хочется жить – современный, комфортный, но при этом со своим неповторимым лицом. "Со своей стороны, мы готовы способствовать во всем, что может понадобиться вашим специалистам", – отметил Меняйло, обращаясь к представителю ДОМ.РФ.

https://ria.ru/20221123/lizing-1833639058.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

владикавказ, россия, сергей меняйло