https://ria.ru/20221216/uslovie-1839034660.html

Зеленский назвал условие завершения конфликта на Украине

Зеленский назвал условие завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 16.12.2022

Зеленский назвал условие завершения конфликта на Украине

Владимир Зеленский заявил, что отвод российских войск к границам 1991 года — это единственный способ завершить боевые действия на Украине. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T00:52

2022-12-16T00:52

2022-12-16T11:57

в мире

владимир зеленский

владимир путин

энтони блинкен

украина

россия

сша

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что отвод российских войск к границам 1991 года — это единственный способ завершить боевые действия на Украине.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен, говоря о поддержке Киева со стороны США, заявил, что Штаты сфокусированы на помощи Украине по возвращению территорий, занятых Россией с 24 февраля — с начала специальной военной операции.Россия начала операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20221215/vsu-1838937196.html

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, владимир зеленский, владимир путин, энтони блинкен, украина, россия, сша