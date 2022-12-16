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Зеленский назвал условие завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 16.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Зеленский назвал условие завершения конфликта на Украине
Зеленский назвал условие завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 16.12.2022
Зеленский назвал условие завершения конфликта на Украине
Владимир Зеленский заявил, что отвод российских войск к границам 1991 года — это единственный способ завершить боевые действия на Украине. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T00:52
2022-12-16T11:57
в мире
владимир зеленский
владимир путин
энтони блинкен
украина
россия
сша
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что отвод российских войск к границам 1991 года — это единственный способ завершить боевые действия на Украине.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен, говоря о поддержке Киева со стороны США, заявил, что Штаты сфокусированы на помощи Украине по возвращению территорий, занятых Россией с 24 февраля — с начала специальной военной операции.Россия начала операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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в мире, владимир зеленский, владимир путин, энтони блинкен, украина, россия, сша
В мире, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Энтони Блинкен, Украина, Россия, США, Специальная военная операция на Украине
00:52 16.12.2022 (обновлено: 11:57 16.12.2022)
 
Зеленский назвал условие завершения конфликта на Украине

Зеленский назвал возвращение к границам 1991 года условием завершения конфликта на Украине

© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что отвод российских войск к границам 1991 года — это единственный способ завершить боевые действия на Украине.

"Единственная разница, о которой я говорю, выгоним ли мы их или они уйдут сами. Если он (президент России Владимир Путин. — Прим. ред.) сейчас отступит к границам 1991 года, тогда начнется возможный путь дипломатов", — заявил Зеленский в интервью журналу The Economist.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен, говоря о поддержке Киева со стороны США, заявил, что Штаты сфокусированы на помощи Украине по возвращению территорий, занятых Россией с 24 февраля — с начала специальной военной операции.
Россия начала операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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