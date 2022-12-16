https://ria.ru/20221216/ukraina-1839102390.html
Зеленский должен говорить о внеблоковом статусе Украины, считает источник
Зеленский должен говорить о внеблоковом статусе Украины, считает источник - РИА Новости, 16.12.2022
Зеленский должен говорить о внеблоковом статусе Украины, считает источник
Источник РИА Новости в Москве, комментируя слова Владимира Зеленского, заявил, что если тот хочет вернуться в 1991 год, то должен говорить не о границах, а о... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T12:07
2022-12-16T12:07
2022-12-16T12:07
в мире
владимир зеленский
киев
москва
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833242162_0:147:3056:1867_1920x0_80_0_0_7ba5a9db4a37fdab5436e048fa45d9f9.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Источник РИА Новости в Москве, комментируя слова Владимира Зеленского, заявил, что если тот хочет вернуться в 1991 год, то должен говорить не о границах, а о нейтральном и внеблоковом статусе, братских отношениях с Россией - все что было разрушено Киевом и привело к кризису. Ранее Зеленский заявил, что отвод российских войск к границам 1991 года - это единственный способ завершить боевые действия на Украине. Высказываясь о его словах, собеседник агентства указал, что "если Зеленский хочет вернуться в 1991 год, то он должен говорить не о границах, а о нейтральном и внеблоковом статусе, правах нацменьшинств, статусе русского языка, братских отношениях с Россией во всех областях". Он подчеркнул, что "все это было разрушено Киевом и привело к нынешнему кризису".
https://ria.ru/20221216/medvedev-1839090744.html
киев
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833242162_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_37bedb0a2fd35ef8fbc753a6d38cdfef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, киев, москва, россия
В мире, Владимир Зеленский, Киев, Москва, Россия
Зеленский должен говорить о внеблоковом статусе Украины, считает источник
Источник в Москве: если Зеленский хочет в 1991, надо говорить о внеблоковом статусе Киева