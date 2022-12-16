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Зеленский должен говорить о внеблоковом статусе Украины, считает источник - РИА Новости, 16.12.2022
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Зеленский должен говорить о внеблоковом статусе Украины, считает источник
Зеленский должен говорить о внеблоковом статусе Украины, считает источник - РИА Новости, 16.12.2022
Зеленский должен говорить о внеблоковом статусе Украины, считает источник
Источник РИА Новости в Москве, комментируя слова Владимира Зеленского, заявил, что если тот хочет вернуться в 1991 год, то должен говорить не о границах, а о... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T12:07
2022-12-16T12:07
в мире
владимир зеленский
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Источник РИА Новости в Москве, комментируя слова Владимира Зеленского, заявил, что если тот хочет вернуться в 1991 год, то должен говорить не о границах, а о нейтральном и внеблоковом статусе, братских отношениях с Россией - все что было разрушено Киевом и привело к кризису. Ранее Зеленский заявил, что отвод российских войск к границам 1991 года - это единственный способ завершить боевые действия на Украине. Высказываясь о его словах, собеседник агентства указал, что "если Зеленский хочет вернуться в 1991 год, то он должен говорить не о границах, а о нейтральном и внеблоковом статусе, правах нацменьшинств, статусе русского языка, братских отношениях с Россией во всех областях". Он подчеркнул, что "все это было разрушено Киевом и привело к нынешнему кризису".
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в мире, владимир зеленский, киев, москва, россия
В мире, Владимир Зеленский, Киев, Москва, Россия
12:07 16.12.2022
 
Зеленский должен говорить о внеблоковом статусе Украины, считает источник

Источник в Москве: если Зеленский хочет в 1991, надо говорить о внеблоковом статусе Киева

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Источник РИА Новости в Москве, комментируя слова Владимира Зеленского, заявил, что если тот хочет вернуться в 1991 год, то должен говорить не о границах, а о нейтральном и внеблоковом статусе, братских отношениях с Россией - все что было разрушено Киевом и привело к кризису.
Ранее Зеленский заявил, что отвод российских войск к границам 1991 года - это единственный способ завершить боевые действия на Украине.
Высказываясь о его словах, собеседник агентства указал, что "если Зеленский хочет вернуться в 1991 год, то он должен говорить не о границах, а о нейтральном и внеблоковом статусе, правах нацменьшинств, статусе русского языка, братских отношениях с Россией во всех областях". Он подчеркнул, что "все это было разрушено Киевом и привело к нынешнему кризису".
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