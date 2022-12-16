https://ria.ru/20221216/ukraina-1839102390.html

Зеленский должен говорить о внеблоковом статусе Украины, считает источник

Зеленский должен говорить о внеблоковом статусе Украины, считает источник - РИА Новости, 16.12.2022

Зеленский должен говорить о внеблоковом статусе Украины, считает источник

Источник РИА Новости в Москве, комментируя слова Владимира Зеленского, заявил, что если тот хочет вернуться в 1991 год, то должен говорить не о границах, а о... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T12:07

2022-12-16T12:07

2022-12-16T12:07

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Источник РИА Новости в Москве, комментируя слова Владимира Зеленского, заявил, что если тот хочет вернуться в 1991 год, то должен говорить не о границах, а о нейтральном и внеблоковом статусе, братских отношениях с Россией - все что было разрушено Киевом и привело к кризису. Ранее Зеленский заявил, что отвод российских войск к границам 1991 года - это единственный способ завершить боевые действия на Украине. Высказываясь о его словах, собеседник агентства указал, что "если Зеленский хочет вернуться в 1991 год, то он должен говорить не о границах, а о нейтральном и внеблоковом статусе, правах нацменьшинств, статусе русского языка, братских отношениях с Россией во всех областях". Он подчеркнул, что "все это было разрушено Киевом и привело к нынешнему кризису".

https://ria.ru/20221216/medvedev-1839090744.html

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в мире, владимир зеленский, киев, москва, россия