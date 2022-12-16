https://ria.ru/20221216/tver-1839240926.html
Тверь отметила 81-ю годовщину освобождения города в ВОВ
Тверь отметила 81-ю годовщину освобождения города в ВОВ - РИА Новости, 16.12.2022
Тверь отметила 81-ю годовщину освобождения города в ВОВ
В Твери 16 декабря отметили 81-ю годовщину освобождения города Калинина (так с 1931 по 1990 гг. называлась Тверь) от немецко-фашистских захватчиков, сообщает... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T16:55
2022-12-16T16:55
2022-12-16T16:55
тверская область
игорь руденя
иван конев
тверь
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ТВЕРЬ, 16 дек - РИА Новости. В Твери 16 декабря отметили 81-ю годовщину освобождения города Калинина (так с 1931 по 1990 гг. называлась Тверь) от немецко-фашистских захватчиков, сообщает пресс-служба регионального правительства.Центральным событием торжеств стал митинг у Обелиска Победы в Твери, участие в котором приняли ветераны Великой Отечественной войны, представители ветеранских, молодежных и патриотических объединений."Это особая дата для Верхневолжья. Это было первое освобождение областного центра, сорвавшее планы врага по захвату нашей страны, ставшее важным шагом на пути к Великой Победе. В наших сердцах всегда будет жить память о самоотверженности и мужестве освободителей, подвиг которых навсегда увековечен в почетном звании, присвоенном Твери, – "Город воинской славы", – отмечено в поздравлении жителям города от губернатора региона Игоря Рудени. Глава Тверской области в поздравлении поблагодарил ветеранов за преданность Отечеству – пример самоотверженного служения родной земле.Участники митинга почтили подвиг героев Великой Отечественной минутой молчания, возложили цветы к подножию Обелиска Победы и Вечному огню.Калинин был полностью захвачен немецкими войсками 17 октября 1941 года. 19 октября был образован Калининский фронт, его командующим назначен генерал-полковник Иван Конев. 5 декабря войска Калининского фронта перешли в героическое наступление. 16 декабря 1941 года Калинин был полностью освобожден от оккупантов.
https://ria.ru/20221201/proekty-1835657275.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, иван конев, тверь
Тверская область, Игорь Руденя, Иван Конев, Тверь
ТВЕРЬ, 16 дек - РИА Новости. В Твери 16 декабря отметили 81-ю годовщину освобождения города Калинина (так с 1931 по 1990 гг. называлась Тверь) от немецко-фашистских захватчиков, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Центральным событием торжеств стал митинг у Обелиска Победы в Твери, участие в котором приняли ветераны Великой Отечественной войны, представители ветеранских, молодежных и патриотических объединений.
"Это особая дата для Верхневолжья. Это было первое освобождение областного центра, сорвавшее планы врага по захвату нашей страны, ставшее важным шагом на пути к Великой Победе. В наших сердцах всегда будет жить память о самоотверженности и мужестве освободителей, подвиг которых навсегда увековечен в почетном звании, присвоенном Твери, – "Город воинской славы", – отмечено в поздравлении жителям города от губернатора региона Игоря Рудени
. Глава Тверской области в поздравлении поблагодарил ветеранов за преданность Отечеству – пример самоотверженного служения родной земле.
"Сегодня – знаменательный день. 81 год назад освобожден Калинин. Это историческое событие, которое подтвердило, что наш народ, несмотря на усилия противника, непобедим", – отметил на митинге фронтовик Спартак Сычёв.
Участники митинга почтили подвиг героев Великой Отечественной минутой молчания, возложили цветы к подножию Обелиска Победы и Вечному огню.
Калинин был полностью захвачен немецкими войсками 17 октября 1941 года. 19 октября был образован Калининский фронт, его командующим назначен генерал-полковник Иван Конев
. 5 декабря войска Калининского фронта перешли в героическое наступление. 16 декабря 1941 года Калинин был полностью освобожден от оккупантов.