Рейтинг@Mail.ru
Тверь отметила 81-ю годовщину освобождения города в ВОВ - РИА Новости, 16.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20221216/tver-1839240926.html
Тверь отметила 81-ю годовщину освобождения города в ВОВ
Тверь отметила 81-ю годовщину освобождения города в ВОВ - РИА Новости, 16.12.2022
Тверь отметила 81-ю годовщину освобождения города в ВОВ
В Твери 16 декабря отметили 81-ю годовщину освобождения города Калинина (так с 1931 по 1990 гг. называлась Тверь) от немецко-фашистских захватчиков, сообщает... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T16:55
2022-12-16T16:55
тверская область
игорь руденя
иван конев
тверь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802685993_0:256:2732:1793_1920x0_80_0_0_2db1e3486f3d1e91560296cfcda3c874.jpg
ТВЕРЬ, 16 дек - РИА Новости. В Твери 16 декабря отметили 81-ю годовщину освобождения города Калинина (так с 1931 по 1990 гг. называлась Тверь) от немецко-фашистских захватчиков, сообщает пресс-служба регионального правительства.Центральным событием торжеств стал митинг у Обелиска Победы в Твери, участие в котором приняли ветераны Великой Отечественной войны, представители ветеранских, молодежных и патриотических объединений."Это особая дата для Верхневолжья. Это было первое освобождение областного центра, сорвавшее планы врага по захвату нашей страны, ставшее важным шагом на пути к Великой Победе. В наших сердцах всегда будет жить память о самоотверженности и мужестве освободителей, подвиг которых навсегда увековечен в почетном звании, присвоенном Твери, – "Город воинской славы", – отмечено в поздравлении жителям города от губернатора региона Игоря Рудени. Глава Тверской области в поздравлении поблагодарил ветеранов за преданность Отечеству – пример самоотверженного служения родной земле.Участники митинга почтили подвиг героев Великой Отечественной минутой молчания, возложили цветы к подножию Обелиска Победы и Вечному огню.Калинин был полностью захвачен немецкими войсками 17 октября 1941 года. 19 октября был образован Калининский фронт, его командующим назначен генерал-полковник Иван Конев. 5 декабря войска Калининского фронта перешли в героическое наступление. 16 декабря 1941 года Калинин был полностью освобожден от оккупантов.
https://ria.ru/20221201/proekty-1835657275.html
тверь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802685993_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b7cf6902457f8885e837ae289ee7d9d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь руденя, иван конев, тверь
Тверская область, Игорь Руденя, Иван Конев, Тверь
16:55 16.12.2022
 

Тверь отметила 81-ю годовщину освобождения города в ВОВ

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкВид на город Тверь и Волгу
Вид на город Тверь и Волгу - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Вид на город Тверь и Волгу
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 16 дек - РИА Новости. В Твери 16 декабря отметили 81-ю годовщину освобождения города Калинина (так с 1931 по 1990 гг. называлась Тверь) от немецко-фашистских захватчиков, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Центральным событием торжеств стал митинг у Обелиска Победы в Твери, участие в котором приняли ветераны Великой Отечественной войны, представители ветеранских, молодежных и патриотических объединений.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании правительства - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
1 декабря, 17:18Тверская область
Тверские власти включили 39 проектов в перечень приоритетных для региона
"Это особая дата для Верхневолжья. Это было первое освобождение областного центра, сорвавшее планы врага по захвату нашей страны, ставшее важным шагом на пути к Великой Победе. В наших сердцах всегда будет жить память о самоотверженности и мужестве освободителей, подвиг которых навсегда увековечен в почетном звании, присвоенном Твери, – "Город воинской славы", – отмечено в поздравлении жителям города от губернатора региона Игоря Рудени. Глава Тверской области в поздравлении поблагодарил ветеранов за преданность Отечеству – пример самоотверженного служения родной земле.
"Сегодня – знаменательный день. 81 год назад освобожден Калинин. Это историческое событие, которое подтвердило, что наш народ, несмотря на усилия противника, непобедим", – отметил на митинге фронтовик Спартак Сычёв.
Участники митинга почтили подвиг героев Великой Отечественной минутой молчания, возложили цветы к подножию Обелиска Победы и Вечному огню.
Калинин был полностью захвачен немецкими войсками 17 октября 1941 года. 19 октября был образован Калининский фронт, его командующим назначен генерал-полковник Иван Конев. 5 декабря войска Калининского фронта перешли в героическое наступление. 16 декабря 1941 года Калинин был полностью освобожден от оккупантов.
 
Тверская областьИгорь РуденяИван КоневТверь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала