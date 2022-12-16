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ФАС оштрафовала "дочку" "Лукойла" в Перми за завышение цен на бензин

ФАС оштрафовала "дочку" "Лукойла" в Перми за завышение цен на бензин - РИА Новости, 16.12.2022

ФАС оштрафовала "дочку" "Лукойла" в Перми за завышение цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала дочернее предприятие "Лукойла" в Пермском крае на 650 тысяч рублей за необоснованное завышение цен... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T12:11

2022-12-16T12:11

2022-12-16T12:11

экономика

россия

пермский край

лукойл

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

аи-92

аи-95

бензин

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала дочернее предприятие "Лукойла" в Пермском крае на 650 тысяч рублей за необоснованное завышение цен на бензин, сообщило региональное управление ведомства. "Пермское УФАС России привлекло ООО "Лукойл - Уралнефтепродукт" к административной ответственности за злоупотребление доминирующим положением при установлении цен на нефтепродукты... В соответствии с КоАП РФ обществу назначен административный штраф в размере 650 тысяч рублей", - говорится в сообщении Пермского УФАС. Дело против "Лукойл-Уралнефтепродукта" было возбуждено в феврале. В ходе его рассмотрения предприятие снизило среднюю цену бензина АИ-92 и АИ-95 на АЗС почти на 1,5 рубля, что соответствовало интересам потребителей. Максимальная цена, установленная на АЗС компании в Пермском крае, оставалась стабильной на протяжении 2022 года, подчеркнула ФАС. Также ранее в процессе рассмотрения дела ФАС установила, что расходы компании, которые были необходимы для розничной продажи бензина, снижались за счёт уменьшения затрат на покупку нефтепродуктов в оптовом сегменте. По мнению ФАС, объективные экономические основания для повышения цены бензина на АЗС отсутствовали, ее рост был признан необоснованным.

https://ria.ru/20221214/dizel-1838546271.html

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Владимир Лаврентьев

экономика, россия, пермский край, лукойл, федеральная антимонопольная служба (фас россии), аи-92, аи-95, бензин, цены