https://ria.ru/20221216/tsekh-1839079724.html

Первый центр креативных индустрий "Цех" открылся в Кузбассе

Первый центр креативных индустрий "Цех" открылся в Кузбассе - РИА Новости, 16.12.2022

Первый центр креативных индустрий "Цех" открылся в Кузбассе

Первый центр креативных индустрий "Цех" открылся в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T10:44

2022-12-16T10:44

2022-12-16T11:53

сергей цивилев

кемерово

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 16 дек – РИА Новости. Первый центр креативных индустрий "Цех" открылся в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона."В Кузбассе открылся первый центр креативных индустрий "Цех". Современная площадка, оснащенная профессиональным оборудованием для реализации творческих идей любой сложности, создана на базе филиала Российского государственного института сценических искусств в Кемерове. "Цех" — это место, где любой желающий может стать создателем уникального продукта, не имеющего аналогов", – говорится в сообщении.Уточняется, что Центр прототипирования создан в рамках реализации федерального проекта "Придумано в России" и будет работать по семи направлениям: "Мастерская кукол", "Fashion&Beauty индустрии", "Современная музыка, звуковой дизайн и создание клипов", "Интерактивные цифровые технологии", "Дизайн", "Мастерская аудиовизуального искусства и мультимедийных инсталляций" и "Гончарная мастерская"."В Кузбассе активно развивается сфера креативных индустрий, создаются условия, открываются площадки для самореализации творческого потенциала жителей региона. Такие инновационные центры станут драйверами развития креативной экономики региона, востребованной в разных сферах жизни и отраслях промышленности. Современное оборудование и профессиональная команда специалистов этих площадок помогут кузбассовцам воплотить в жизнь самые масштабные и перспективные идеи для их дальнейшей коммерциализации", — цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева.Гостям, пришедшим на открытие, показали цеха и мастерские, возможности оборудования. В студии интерактивных цифровых технологий желающие смогли скатиться с заснеженной горы спортивно-туристического комплекса "Шерегеш" с помощью очков виртуальной реальности и симуляции, созданной специально для открытия центра.В гончарной мастерской керамисты провели мастер-класс по изготовлению изделий из кузбасской глины. Также было продемонстрировано оснащение студии по изготовлению кукол, профессиональное швейное оборудование, вышивальная и вязальная машины, ручной ткацкий станок и другая техника. Центральным событием открытия мультипрофильного центра стал показ авторской брендированной линейки одежды "Сибирь", созданной жителями региона, вдохновленными красотой природы и животного мира Кузбасса.Отмечается, что для качественной реализации идей резидентов в "Цехе" представлено оборудование, не имеющее аналогов в регионе, а для удобства реализуются различные форматы работы, которые подразумевают частичное или полное включение специалистов в рабочий процесс: от предоставления рабочего места и помощи в создании прототипа до реализации проекта под ключ. Центр прототипирования "Цех" расположен по адресу: город Кемерово, ул. Красная, 23/1.

https://ria.ru/20221214/kuzbass-1838511971.html

https://ria.ru/20221214/sheregesh-1838498361.html

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кемерово

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

сергей цивилев, кемерово, кемеровская область