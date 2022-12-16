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Первый центр креативных индустрий "Цех" открылся в Кузбассе - РИА Новости, 16.12.2022
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Первый центр креативных индустрий "Цех" открылся в Кузбассе
Первый центр креативных индустрий "Цех" открылся в Кузбассе - РИА Новости, 16.12.2022
Первый центр креативных индустрий "Цех" открылся в Кузбассе
Первый центр креативных индустрий "Цех" открылся в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T10:44
2022-12-16T11:53
сергей цивилев
кемерово
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 16 дек – РИА Новости. Первый центр креативных индустрий "Цех" открылся в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона."В Кузбассе открылся первый центр креативных индустрий "Цех". Современная площадка, оснащенная профессиональным оборудованием для реализации творческих идей любой сложности, создана на базе филиала Российского государственного института сценических искусств в Кемерове. "Цех" — это место, где любой желающий может стать создателем уникального продукта, не имеющего аналогов", – говорится в сообщении.Уточняется, что Центр прототипирования создан в рамках реализации федерального проекта "Придумано в России" и будет работать по семи направлениям: "Мастерская кукол", "Fashion&amp;Beauty индустрии", "Современная музыка, звуковой дизайн и создание клипов", "Интерактивные цифровые технологии", "Дизайн", "Мастерская аудиовизуального искусства и мультимедийных инсталляций" и "Гончарная мастерская"."В Кузбассе активно развивается сфера креативных индустрий, создаются условия, открываются площадки для самореализации творческого потенциала жителей региона. Такие инновационные центры станут драйверами развития креативной экономики региона, востребованной в разных сферах жизни и отраслях промышленности. Современное оборудование и профессиональная команда специалистов этих площадок помогут кузбассовцам воплотить в жизнь самые масштабные и перспективные идеи для их дальнейшей коммерциализации", — цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева.Гостям, пришедшим на открытие, показали цеха и мастерские, возможности оборудования. В студии интерактивных цифровых технологий желающие смогли скатиться с заснеженной горы спортивно-туристического комплекса "Шерегеш" с помощью очков виртуальной реальности и симуляции, созданной специально для открытия центра.В гончарной мастерской керамисты провели мастер-класс по изготовлению изделий из кузбасской глины. Также было продемонстрировано оснащение студии по изготовлению кукол, профессиональное швейное оборудование, вышивальная и вязальная машины, ручной ткацкий станок и другая техника. Центральным событием открытия мультипрофильного центра стал показ авторской брендированной линейки одежды "Сибирь", созданной жителями региона, вдохновленными красотой природы и животного мира Кузбасса.Отмечается, что для качественной реализации идей резидентов в "Цехе" представлено оборудование, не имеющее аналогов в регионе, а для удобства реализуются различные форматы работы, которые подразумевают частичное или полное включение специалистов в рабочий процесс: от предоставления рабочего места и помощи в создании прототипа до реализации проекта под ключ. Центр прототипирования "Цех" расположен по адресу: город Кемерово, ул. Красная, 23/1.
https://ria.ru/20221214/kuzbass-1838511971.html
https://ria.ru/20221214/sheregesh-1838498361.html
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60
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60
сергей цивилев, кемерово, кемеровская область
Сергей Цивилев, Кемерово, Кемеровская область
10:44 16.12.2022 (обновлено: 11:53 16.12.2022)
 
Первый центр креативных индустрий "Цех" открылся в Кузбассе

Первый центр креативных индустрий "Цех" открылся в Кузбассе

© Фото : Администрация Правительства КузбассаПервый центр креативных индустрий "Цех" открылся в Кузбассе
Первый центр креативных индустрий Цех открылся в Кузбассе - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© Фото : Администрация Правительства Кузбасса
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 16 дек – РИА Новости. Первый центр креативных индустрий "Цех" открылся в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В Кузбассе открылся первый центр креативных индустрий "Цех". Современная площадка, оснащенная профессиональным оборудованием для реализации творческих идей любой сложности, создана на базе филиала Российского государственного института сценических искусств в Кемерове. "Цех" — это место, где любой желающий может стать создателем уникального продукта, не имеющего аналогов", – говорится в сообщении.
© Фото : Администрация Правительства КузбассаПервый центр креативных индустрий "Цех" открылся в Кузбассе
Первый центр креативных индустрий Цех открылся в Кузбассе - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© Фото : Администрация Правительства Кузбасса
Первый центр креативных индустрий "Цех" открылся в Кузбассе
Уточняется, что Центр прототипирования создан в рамках реализации федерального проекта "Придумано в России" и будет работать по семи направлениям: "Мастерская кукол", "Fashion&Beauty индустрии", "Современная музыка, звуковой дизайн и создание клипов", "Интерактивные цифровые технологии", "Дизайн", "Мастерская аудиовизуального искусства и мультимедийных инсталляций" и "Гончарная мастерская".
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"В Кузбассе активно развивается сфера креативных индустрий, создаются условия, открываются площадки для самореализации творческого потенциала жителей региона. Такие инновационные центры станут драйверами развития креативной экономики региона, востребованной в разных сферах жизни и отраслях промышленности. Современное оборудование и профессиональная команда специалистов этих площадок помогут кузбассовцам воплотить в жизнь самые масштабные и перспективные идеи для их дальнейшей коммерциализации", — цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева.
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Гостям, пришедшим на открытие, показали цеха и мастерские, возможности оборудования. В студии интерактивных цифровых технологий желающие смогли скатиться с заснеженной горы спортивно-туристического комплекса "Шерегеш" с помощью очков виртуальной реальности и симуляции, созданной специально для открытия центра.
В гончарной мастерской керамисты провели мастер-класс по изготовлению изделий из кузбасской глины. Также было продемонстрировано оснащение студии по изготовлению кукол, профессиональное швейное оборудование, вышивальная и вязальная машины, ручной ткацкий станок и другая техника. Центральным событием открытия мультипрофильного центра стал показ авторской брендированной линейки одежды "Сибирь", созданной жителями региона, вдохновленными красотой природы и животного мира Кузбасса.
Отмечается, что для качественной реализации идей резидентов в "Цехе" представлено оборудование, не имеющее аналогов в регионе, а для удобства реализуются различные форматы работы, которые подразумевают частичное или полное включение специалистов в рабочий процесс: от предоставления рабочего места и помощи в создании прототипа до реализации проекта под ключ. Центр прототипирования "Цех" расположен по адресу: город Кемерово, ул. Красная, 23/1.
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