https://ria.ru/20221216/tolyatti-1839209629.html

Первую очередь набережной в Тольятти введут в эксплуатацию до конца года

Первую очередь набережной в Тольятти введут в эксплуатацию до конца года - РИА Новости, 16.12.2022

Первую очередь набережной в Тольятти введут в эксплуатацию до конца года

Первая очередь набережной в Тольятти будет введена в эксплуатацию до конца текущего года, сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T15:39

2022-12-16T15:39

2022-12-16T15:40

общество

дмитрий азаров

тольятти

самарская область

автоваз

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САМАРА, 16 дек - РИА Новости. Первая очередь набережной в Тольятти будет введена в эксплуатацию до конца текущего года, сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. По информации пресс-службы правительства региона, во время прямой линии с жителями региона мастер "АвтоВАЗа" Карина Боровик поблагодарила губернатора за внимание, которое он уделяет предприятию и Тольятти, а также задала вопрос о завершении строительства новой набережной в городе. "Первый этап готов, введем в эксплуатацию до конца года. Думаю, до 25 декабря все работы завершатся. Педантично подходим к приемке и, соответственно, дожимаем, чтобы все, что положено, было исполнено. Уже на новогодние праздники всех приглашаю провести время на новой тольяттинской набережной, и сам там побываю совершенно точно", - цитирует Азарова пресс-служба. Губернатор напомнил, что в каждом волжском городе Самарской области за последние четыре года появилась набережная. "Я этим правда горжусь. Также горжусь тем, что набережная в Тольятти получается замечательная. 700 метров непрерывного фонтана, можете себе представить? Я убежден, что эта набережная после сдачи будет лучшей в стране, а может быть, в мире. Абсолютно в этом уверен. И конечно, роскошный вид на Жигулевские горы будет добавлять интерес к этому объекту", - приводит слова Азарова пресс-служба.

https://realty.ria.ru/20220901/doroga-1813680759.html

https://ria.ru/20220728/trassa-1805610567.html

тольятти

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, дмитрий азаров, тольятти, самарская область, автоваз