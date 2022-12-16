https://ria.ru/20221216/tolyatti-1839209629.html
Первую очередь набережной в Тольятти введут в эксплуатацию до конца года
Первую очередь набережной в Тольятти введут в эксплуатацию до конца года - РИА Новости, 16.12.2022
Первую очередь набережной в Тольятти введут в эксплуатацию до конца года
Первая очередь набережной в Тольятти будет введена в эксплуатацию до конца текущего года, сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T15:39
2022-12-16T15:39
2022-12-16T15:40
общество
дмитрий азаров
тольятти
самарская область
автоваз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20714/85/207148598_0:145:3042:1856_1920x0_80_0_0_854d536c803a9af5ca2f3f8107d842d9.jpg
САМАРА, 16 дек - РИА Новости. Первая очередь набережной в Тольятти будет введена в эксплуатацию до конца текущего года, сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. По информации пресс-службы правительства региона, во время прямой линии с жителями региона мастер "АвтоВАЗа" Карина Боровик поблагодарила губернатора за внимание, которое он уделяет предприятию и Тольятти, а также задала вопрос о завершении строительства новой набережной в городе. "Первый этап готов, введем в эксплуатацию до конца года. Думаю, до 25 декабря все работы завершатся. Педантично подходим к приемке и, соответственно, дожимаем, чтобы все, что положено, было исполнено. Уже на новогодние праздники всех приглашаю провести время на новой тольяттинской набережной, и сам там побываю совершенно точно", - цитирует Азарова пресс-служба. Губернатор напомнил, что в каждом волжском городе Самарской области за последние четыре года появилась набережная. "Я этим правда горжусь. Также горжусь тем, что набережная в Тольятти получается замечательная. 700 метров непрерывного фонтана, можете себе представить? Я убежден, что эта набережная после сдачи будет лучшей в стране, а может быть, в мире. Абсолютно в этом уверен. И конечно, роскошный вид на Жигулевские горы будет добавлять интерес к этому объекту", - приводит слова Азарова пресс-служба.
https://realty.ria.ru/20220901/doroga-1813680759.html
https://ria.ru/20220728/trassa-1805610567.html
тольятти
самарская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20714/85/207148598_188:0:2855:2000_1920x0_80_0_0_8d656c06c3f10a0dc1f02ef7db38a93b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, дмитрий азаров, тольятти, самарская область, автоваз
Общество, Дмитрий Азаров, Тольятти, Самарская область, АвтоВАЗ
15:39 16.12.2022 (обновлено: 15:40 16.12.2022)
Первую очередь набережной в Тольятти введут в эксплуатацию до конца года
Губернатор Азаров: первую очередь набережной в Тольятти введут в эксплуатацию к концу года
САМАРА, 16 дек - РИА Новости. Первая очередь набережной в Тольятти будет введена в эксплуатацию до конца текущего года, сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
По информации пресс-службы правительства региона, во время прямой линии с жителями региона мастер "АвтоВАЗа
" Карина Боровик поблагодарила губернатора за внимание, которое он уделяет предприятию и Тольятти, а также задала вопрос о завершении строительства новой набережной в городе.
"Первый этап готов, введем в эксплуатацию до конца года. Думаю, до 25 декабря все работы завершатся. Педантично подходим к приемке и, соответственно, дожимаем, чтобы все, что положено, было исполнено. Уже на новогодние праздники всех приглашаю провести время на новой тольяттинской набережной, и сам там побываю совершенно точно", - цитирует Азарова пресс-служба.
Губернатор напомнил, что в каждом волжском городе Самарской области за последние четыре года появилась набережная. "Я этим правда горжусь. Также горжусь тем, что набережная в Тольятти получается замечательная. 700 метров непрерывного фонтана, можете себе представить? Я убежден, что эта набережная после сдачи будет лучшей в стране, а может быть, в мире. Абсолютно в этом уверен. И конечно, роскошный вид на Жигулевские горы будет добавлять интерес к этому объекту", - приводит слова Азарова пресс-служба.