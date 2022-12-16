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Первую очередь набережной в Тольятти введут в эксплуатацию до конца года - РИА Новости, 16.12.2022
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Первую очередь набережной в Тольятти введут в эксплуатацию до конца года
Первую очередь набережной в Тольятти введут в эксплуатацию до конца года - РИА Новости, 16.12.2022
Первую очередь набережной в Тольятти введут в эксплуатацию до конца года
Первая очередь набережной в Тольятти будет введена в эксплуатацию до конца текущего года, сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T15:39
2022-12-16T15:40
общество
дмитрий азаров
тольятти
самарская область
автоваз
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САМАРА, 16 дек - РИА Новости. Первая очередь набережной в Тольятти будет введена в эксплуатацию до конца текущего года, сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. По информации пресс-службы правительства региона, во время прямой линии с жителями региона мастер "АвтоВАЗа" Карина Боровик поблагодарила губернатора за внимание, которое он уделяет предприятию и Тольятти, а также задала вопрос о завершении строительства новой набережной в городе. "Первый этап готов, введем в эксплуатацию до конца года. Думаю, до 25 декабря все работы завершатся. Педантично подходим к приемке и, соответственно, дожимаем, чтобы все, что положено, было исполнено. Уже на новогодние праздники всех приглашаю провести время на новой тольяттинской набережной, и сам там побываю совершенно точно", - цитирует Азарова пресс-служба. Губернатор напомнил, что в каждом волжском городе Самарской области за последние четыре года появилась набережная. "Я этим правда горжусь. Также горжусь тем, что набережная в Тольятти получается замечательная. 700 метров непрерывного фонтана, можете себе представить? Я убежден, что эта набережная после сдачи будет лучшей в стране, а может быть, в мире. Абсолютно в этом уверен. И конечно, роскошный вид на Жигулевские горы будет добавлять интерес к этому объекту", - приводит слова Азарова пресс-служба.
https://realty.ria.ru/20220901/doroga-1813680759.html
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общество, дмитрий азаров, тольятти, самарская область, автоваз
Общество, Дмитрий Азаров, Тольятти, Самарская область, АвтоВАЗ
15:39 16.12.2022 (обновлено: 15:40 16.12.2022)
 
Первую очередь набережной в Тольятти введут в эксплуатацию до конца года

Губернатор Азаров: первую очередь набережной в Тольятти введут в эксплуатацию к концу года

© РИА Новости / А. Соломонов / Перейти в медиабанкПанорама города Тольятти
Панорама города Тольятти - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / А. Соломонов
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Панорама города Тольятти. Архивное фото
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САМАРА, 16 дек - РИА Новости. Первая очередь набережной в Тольятти будет введена в эксплуатацию до конца текущего года, сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
По информации пресс-службы правительства региона, во время прямой линии с жителями региона мастер "АвтоВАЗа" Карина Боровик поблагодарила губернатора за внимание, которое он уделяет предприятию и Тольятти, а также задала вопрос о завершении строительства новой набережной в городе.
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"Первый этап готов, введем в эксплуатацию до конца года. Думаю, до 25 декабря все работы завершатся. Педантично подходим к приемке и, соответственно, дожимаем, чтобы все, что положено, было исполнено. Уже на новогодние праздники всех приглашаю провести время на новой тольяттинской набережной, и сам там побываю совершенно точно", - цитирует Азарова пресс-служба.
Губернатор напомнил, что в каждом волжском городе Самарской области за последние четыре года появилась набережная. "Я этим правда горжусь. Также горжусь тем, что набережная в Тольятти получается замечательная. 700 метров непрерывного фонтана, можете себе представить? Я убежден, что эта набережная после сдачи будет лучшей в стране, а может быть, в мире. Абсолютно в этом уверен. И конечно, роскошный вид на Жигулевские горы будет добавлять интерес к этому объекту", - приводит слова Азарова пресс-служба.
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ОбществоДмитрий АзаровТольяттиСамарская областьАвтоВАЗ
 
 
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