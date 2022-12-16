https://ria.ru/20221216/tikhanovskaya-1839128240.html

Генпрокуратура Белоруссии направила в суд дело против Тихановской

Генпрокуратура Белоруссии направила в суд дело против Тихановской - РИА Новости, 16.12.2022

Генпрокуратура Белоруссии направила в суд дело против Тихановской

Генеральная прокуратура Белоруссии направила в суд уголовное дело в отношении выехавших из страны Светланы Тихановской, Павла Латушко и других оппозиционеров. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T13:04

2022-12-16T13:04

2022-12-16T13:25

в мире

светлана тихановская

павел латушко

белоруссия

сергей дылевский

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МИНСК, 16 дек – РИА Новости. Генеральная прокуратура Белоруссии направила в суд уголовное дело в отношении выехавших из страны Светланы Тихановской, Павла Латушко и других оппозиционеров. "Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении Светланы Тихановской, Марии Мороз, Павла Латушко, Ольги Ковальковой и Сергея Дылевского", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Отмечается, что всем обвиняемым инкриминированы заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем, создание экстремистского формирования и руководство таким формированием, публичные призывы к санкциям, иным действиям во вред национальной безопасности Белоруссии, разжигание социальной вражды и розни.Тихановская также обвинена в измене государству, добавили в генпрокуратуре.Кроме того, как сообщили в ведомстве, Тихановской и Мороз вменены приготовление к участию в массовых беспорядках, захвату и удержанию зданий и сооружений, подготовка лиц для участия в грубом нарушении общественного порядка, обеспечение такой деятельности. Тихановской, Ковальковой и Латушко – воспрепятствование работе ЦИК. Тихановской и Латушко – создание экстремистского формирования, совершенное повторно, организация самовольного присвоения звания и власти должностного лица.Дополнительно Латушко обвиняется в превышении служебных полномочий и получении взятки, совершенных им в бытность министром культуры. По версии следствия, Латушко в период с марта по ноябрь 2012 года дал незаконное указание своим подчиненным о включении в планы финансирования пяти кинопроектов, не поддержанных коллегиальными решениями комиссий при проведении соответствующего конкурса, а также одного кинопроекта, который вообще в конкурсе не участвовал. В итоге министерство культуры заключило с кинопроизводящими организациями договоры на производство фильмов, финансирование исполнения которых обеспечено за счет бюджетных средств. "За заключение договора с ООО "Первая КиноВидеоКомпания" Латушко получил от ее представителя 10 тысяч долларов", - заявили в генпрокуратуре.По данным ведомства, "Тихановская, Мороз, Ковалькова, Латушко и Дылевский в разное время вступили в тайный преступный сговор, в том числе с иными лицами, с целью захвата государственной власти". В эпизодах уголовного дела – создание координационного совета белорусской оппозиции для координация протестной деятельности, создании Народного антикризисного управления, создание "Плана победы", цель которого – возведение в должность президента Белоруссии Тихановской. Также в материалах дела - организация деятельности экстремистского формирования "Рабочы Рух" с целью проведения общереспубликанской забастовки для подрыва национальной экономики и усиления санкций."В отношении всех фигурантов заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Внесенные в этом году поправки в белорусское законодательство дают возможность организовать рассмотрение в суде уголовного дела в отсутствие обвиняемых.

https://ria.ru/20220920/belorussiya-1818096652.html

https://ria.ru/20220526/belorussiya-1790985460.html

https://ria.ru/20221213/oppozitsiya-1838332863.html

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в мире, светлана тихановская, павел латушко, белоруссия, сергей дылевский