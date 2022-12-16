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Финансирование нацпроектов в Татарстане составит почти 42 миллиарда рублей - РИА Новости, 16.12.2022
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Республика Татарстан
https://ria.ru/20221216/tatarstan-1839099439.html
Финансирование нацпроектов в Татарстане составит почти 42 миллиарда рублей
Финансирование нацпроектов в Татарстане составит почти 42 миллиарда рублей - РИА Новости, 16.12.2022
Финансирование нацпроектов в Татарстане составит почти 42 миллиарда рублей
Почти 42 миллиарда рублей будет направлено по итогам 2022 года на финансирование мероприятий национальных проектов в Татарстане, в следующем году необходимо... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T11:58
2022-12-16T11:58
республика татарстан
рустам минниханов
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 16 дек – РИА Новости. Почти 42 миллиарда рублей будет направлено по итогам 2022 года на финансирование мероприятий национальных проектов в Татарстане, в следующем году необходимо обеспечить максимальное участие республики в мероприятиях нацпроектов, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов. "На реализацию мероприятий нацпроектов в текущем году будет направлено практически 42 миллиарда рублей, из них значительная часть это федеральные средства - 30,5 миллиарда рублей, 11,3 миллиарда рублей – это средства республики", - сказал Минниханов в ходе совместной коллегии финансовых, казначейских и налоговых органов республики. Особо он отметил, что все цели и показатели национальных проектов должны быть выполнены своевременно: до конца текущего года следует обеспечить полное освоение средств и ввести все запланированные объекты. "Также в следующем году необходимо обеспечить максимальное участие республики в мероприятиях национальных проектов и государственных программах. У нас в республике мы не видим никаких угроз для этого", - подчеркнул Минниханов. Глава Татарстана напомнил, что в текущем году республика выполняет все взятые обязательства. Порядка трети расходов составляют выплаты по заработной плате с учетом их повышения в рамках майских указов президента страны. Он также обратил внимание на то, что бюджет республики на 2023 принят очень напряженным, дефицит составит порядка 27 миллиардов рублей. Эти средства, по словам Минниханова, необходимо изыскивать уже сегодня. Самым важным резервом для этого он назвал налоговую задолженность, которая на 1 декабря составила 13,4 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20221213/tatarstan-1838420994.html
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рустам минниханов, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Рустам Минниханов, Республика Татарстан (Татарстан)
11:58 16.12.2022
 
Финансирование нацпроектов в Татарстане составит почти 42 миллиарда рублей

Финансирование мероприятий нацпроектов в Татарстане составит почти 42 миллиарда рублей

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкКазань
Казань - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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КАЗАНЬ, 16 дек – РИА Новости. Почти 42 миллиарда рублей будет направлено по итогам 2022 года на финансирование мероприятий национальных проектов в Татарстане, в следующем году необходимо обеспечить максимальное участие республики в мероприятиях нацпроектов, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.
"На реализацию мероприятий нацпроектов в текущем году будет направлено практически 42 миллиарда рублей, из них значительная часть это федеральные средства - 30,5 миллиарда рублей, 11,3 миллиарда рублей – это средства республики", - сказал Минниханов в ходе совместной коллегии финансовых, казначейских и налоговых органов республики.
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Товарооборот Татарстана с Казахстаном вырос с начала года
Особо он отметил, что все цели и показатели национальных проектов должны быть выполнены своевременно: до конца текущего года следует обеспечить полное освоение средств и ввести все запланированные объекты.
"Также в следующем году необходимо обеспечить максимальное участие республики в мероприятиях национальных проектов и государственных программах. У нас в республике мы не видим никаких угроз для этого", - подчеркнул Минниханов.
Глава Татарстана напомнил, что в текущем году республика выполняет все взятые обязательства. Порядка трети расходов составляют выплаты по заработной плате с учетом их повышения в рамках майских указов президента страны.
Он также обратил внимание на то, что бюджет республики на 2023 принят очень напряженным, дефицит составит порядка 27 миллиардов рублей. Эти средства, по словам Минниханова, необходимо изыскивать уже сегодня. Самым важным резервом для этого он назвал налоговую задолженность, которая на 1 декабря составила 13,4 миллиарда рублей.
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Республика ТатарстанРустам МиннихановРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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