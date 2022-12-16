Центр исследований энергетики Украины прокомментировал ЧС в энергосистеме
Центр исследований энергетики: Украина не может обеспечить светом половину потребителей
© AP Photo / Andrew KravchenkoЛюди на улице в Киеве во время отключения электроэнергии
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Люди на улице в Киеве во время отключения электроэнергии. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Украина не может обеспечить светом около 50% потребителей, в том числе критическую инфраструктуру, передает агентство УНИАН со ссылкой на директора Центра исследований энергетики Александра Харченко.
Ранее "Укрэнерго" объявило чрезвычайную ситуацию. По его данным, в пятницу произошла потеря более 50% потребления объединенной энергетической системы, что означает наступление режима системной аварии.
Как передает УНИАН со ссылкой на директора Центра исследований энергетики, эта ситуация значит, что нет технической возможности обеспечить светом около 50% потребителей, в частности критическую инфраструктуру.
"То есть нет возможности ни выработать больше энергии, ни транспортировать ее", - приводит агентство слова Харченко.
Это означает аварийные отключения электроэнергии, добавляет УНИАН.
В пятницу утром воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Украинские СМИ сообщали во взрывах в различных регионах. Замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил, что из-за повреждения объектов энергоинфрастуктуры на всей территории страны вводят экстренные аварийные отключения электричества. Полтава, Кременчуг, Коростень и Кировоградская область обесточены.