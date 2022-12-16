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Украинские войска обстреляли Сватово, есть погибшие - РИА Новости, 16.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221216/svatovo-1839060585.html
Украинские войска обстреляли Сватово, есть погибшие
Украинские войска обстреляли Сватово, есть погибшие - РИА Новости, 16.12.2022
Украинские войска обстреляли Сватово, есть погибшие
Украинская армия открыла огонь по Сватово в Луганской Народной Республике, по предварительной информации, есть жертвы, сообщил РИА Новости офицер Народной... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T08:54
2022-12-16T11:58
специальная военная операция на украине
сватово
луганская народная республика
происшествия
андрей марочко
украина
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ЛУГАНСК, 16 дек — РИА Новости. Украинская армия открыла огонь по Сватово в Луганской Народной Республике, по предварительной информации, есть жертвы, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.Ситуация на Сватовском направлении в Донбассе обострилась несколько месяцев назад. Украинские силовики регулярно обстреливают Сватово из американских реактивных систем залпового огня и пытаются прорвать оборону. Этот участок имеет стратегически важное значение, поскольку открывает путь на другие населенные пункты республики.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса.
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сватово, луганская народная республика, происшествия, андрей марочко, украина
Специальная военная операция на Украине, Сватово, Луганская Народная Республика, Происшествия, Андрей Марочко, Украина
08:54 16.12.2022 (обновлено: 11:58 16.12.2022)
 
Украинские войска обстреляли Сватово, есть погибшие

В Народной милиции сообщили, что ВСУ обстреляли Сватово, есть жертвы среди населения

© Фото : Представительство ЛНР в СЦККПоследствия обстрела вооруженными формированиями Украины города Сватово, ЛНР
Последствия обстрела вооруженными формированиями Украины города Сватово, ЛНР - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© Фото : Представительство ЛНР в СЦКК
Последствия обстрела вооруженными формированиями Украины города Сватово, ЛНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 16 дек — РИА Новости. Украинская армия открыла огонь по Сватово в Луганской Народной Республике, по предварительной информации, есть жертвы, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Сегодня с утра населенный пункт Сватово подвергся очередному обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины. Огонь велся, предположительно, из 155-миллиметровой артиллерии. По предварительной информации, есть жертвы среди гражданского населения ", — сказал собеседник агентства.

Ситуация на Сватовском направлении в Донбассе обострилась несколько месяцев назад. Украинские силовики регулярно обстреливают Сватово из американских реактивных систем залпового огня и пытаются прорвать оборону. Этот участок имеет стратегически важное значение, поскольку открывает путь на другие населенные пункты республики.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса.
Следователь СЦ РФ демонстрирует часть снаряда - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
09:02Специальная военная операция на Украине
ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
 
Специальная военная операция на УкраинеСватовоЛуганская Народная РеспубликаПроисшествияАндрей МарочкоУкраина
 
 
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