08:54 16.12.2022 (обновлено: 11:58 16.12.2022)
Украинские войска обстреляли Сватово, есть погибшие
В Народной милиции сообщили, что ВСУ обстреляли Сватово, есть жертвы среди населения
© Фото : Представительство ЛНР в СЦККПоследствия обстрела вооруженными формированиями Украины города Сватово, ЛНР
Последствия обстрела вооруженными формированиями Украины города Сватово, ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 16 дек — РИА Новости. Украинская армия открыла огонь по Сватово в Луганской Народной Республике, по предварительной информации, есть жертвы, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"Сегодня с утра населенный пункт Сватово подвергся очередному обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины. Огонь велся, предположительно, из 155-миллиметровой артиллерии. По предварительной информации, есть жертвы среди гражданского населения ", — сказал собеседник агентства.
Ситуация на Сватовском направлении в Донбассе обострилась несколько месяцев назад. Украинские силовики регулярно обстреливают Сватово из американских реактивных систем залпового огня и пытаются прорвать оборону. Этот участок имеет стратегически важное значение, поскольку открывает путь на другие населенные пункты республики.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса.