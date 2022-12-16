https://ria.ru/20221216/svatovo-1839060585.html

Украинские войска обстреляли Сватово, есть погибшие

Украинские войска обстреляли Сватово, есть погибшие - РИА Новости, 16.12.2022

Украинские войска обстреляли Сватово, есть погибшие

Украинская армия открыла огонь по Сватово в Луганской Народной Республике, по предварительной информации, есть жертвы, сообщил РИА Новости офицер Народной... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T08:54

2022-12-16T08:54

2022-12-16T11:58

специальная военная операция на украине

сватово

луганская народная республика

происшествия

андрей марочко

украина

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ЛУГАНСК, 16 дек — РИА Новости. Украинская армия открыла огонь по Сватово в Луганской Народной Республике, по предварительной информации, есть жертвы, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.Ситуация на Сватовском направлении в Донбассе обострилась несколько месяцев назад. Украинские силовики регулярно обстреливают Сватово из американских реактивных систем залпового огня и пытаются прорвать оборону. Этот участок имеет стратегически важное значение, поскольку открывает путь на другие населенные пункты республики.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса.

https://ria.ru/20221216/obstrel-1839061991.html

сватово

луганская народная республика

украина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сватово, луганская народная республика, происшествия, андрей марочко, украина