https://ria.ru/20221216/stavropole-1839081943.html

Ставрополье направило участникам СВО более 2 тысяч тонн необходимых вещей

Ставрополье направило участникам СВО более 2 тысяч тонн необходимых вещей - РИА Новости, 16.12.2022

Ставрополье направило участникам СВО более 2 тысяч тонн необходимых вещей

Ставропольский край направил участникам спецоперации из региона более 2 тысяч тонн необходимых вещей, сообщил в ходе прямой линии губернатор региона Владимир... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T10:53

2022-12-16T10:53

2022-12-16T10:53

ставропольский край

владимир владимиров

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ПЯТИГОРСК, 16 дек - РИА Новости. Ставропольский край направил участникам спецоперации из региона более 2 тысяч тонн необходимых вещей, сообщил в ходе прямой линии губернатор региона Владимир Владимиров."На Ставрополье подготовлен двукратный запас элементов доэкипировки, а с каждым из обращений наших военнослужащих проводится индивидуальная отработка. Знаем обо всех потребностях наших защитников. Постоянно находимся на связи со всеми частями. За время спецоперации мы направили нашим бойцам более 2 тысяч тонн груза. То, что может быть востребовано на передовой", - сказал Владимиров в ходе прямой линии с жителями региона.По его словам, работа по поддержке участников спецоперации будет продолжаться. Также, как отметил глава региона, военнослужащим уже перечислили порядка 2,5 миллиарда рублей выплат.

https://ria.ru/20221129/byudzhet-1835096121.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

владимир владимиров