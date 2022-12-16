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Ставрополье направило участникам СВО более 2 тысяч тонн необходимых вещей - РИА Новости, 16.12.2022
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Ставропольский край
https://ria.ru/20221216/stavropole-1839081943.html
Ставрополье направило участникам СВО более 2 тысяч тонн необходимых вещей
Ставрополье направило участникам СВО более 2 тысяч тонн необходимых вещей - РИА Новости, 16.12.2022
Ставрополье направило участникам СВО более 2 тысяч тонн необходимых вещей
Ставропольский край направил участникам спецоперации из региона более 2 тысяч тонн необходимых вещей, сообщил в ходе прямой линии губернатор региона Владимир... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T10:53
2022-12-16T10:53
ставропольский край
владимир владимиров
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ПЯТИГОРСК, 16 дек - РИА Новости. Ставропольский край направил участникам спецоперации из региона более 2 тысяч тонн необходимых вещей, сообщил в ходе прямой линии губернатор региона Владимир Владимиров."На Ставрополье подготовлен двукратный запас элементов доэкипировки, а с каждым из обращений наших военнослужащих проводится индивидуальная отработка. Знаем обо всех потребностях наших защитников. Постоянно находимся на связи со всеми частями. За время спецоперации мы направили нашим бойцам более 2 тысяч тонн груза. То, что может быть востребовано на передовой", - сказал Владимиров в ходе прямой линии с жителями региона.По его словам, работа по поддержке участников спецоперации будет продолжаться. Также, как отметил глава региона, военнослужащим уже перечислили порядка 2,5 миллиарда рублей выплат.
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владимир владимиров
Ставропольский край, Владимир Владимиров
10:53 16.12.2022
 

Ставрополье направило участникам СВО более 2 тысяч тонн необходимых вещей

© РИА Новости / Владимир ТрефиловГубернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 16 дек - РИА Новости. Ставропольский край направил участникам спецоперации из региона более 2 тысяч тонн необходимых вещей, сообщил в ходе прямой линии губернатор региона Владимир Владимиров.
"На Ставрополье подготовлен двукратный запас элементов доэкипировки, а с каждым из обращений наших военнослужащих проводится индивидуальная отработка. Знаем обо всех потребностях наших защитников. Постоянно находимся на связи со всеми частями. За время спецоперации мы направили нашим бойцам более 2 тысяч тонн груза. То, что может быть востребовано на передовой", - сказал Владимиров в ходе прямой линии с жителями региона.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
29 ноября, 17:56Ставропольский край
Владимиров: бюджет Ставрополья сохранит социальную направленность
По его словам, работа по поддержке участников спецоперации будет продолжаться. Также, как отметил глава региона, военнослужащим уже перечислили порядка 2,5 миллиарда рублей выплат.
 
Ставропольский крайВладимир Владимиров
 
 
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