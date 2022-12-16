https://ria.ru/20221216/stavropole-1839081943.html
Ставрополье направило участникам СВО более 2 тысяч тонн необходимых вещей
Ставрополье направило участникам СВО более 2 тысяч тонн необходимых вещей - РИА Новости, 16.12.2022
Ставрополье направило участникам СВО более 2 тысяч тонн необходимых вещей
Ставропольский край направил участникам спецоперации из региона более 2 тысяч тонн необходимых вещей, сообщил в ходе прямой линии губернатор региона Владимир... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T10:53
2022-12-16T10:53
2022-12-16T10:53
ставропольский край
владимир владимиров
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ПЯТИГОРСК, 16 дек - РИА Новости. Ставропольский край направил участникам спецоперации из региона более 2 тысяч тонн необходимых вещей, сообщил в ходе прямой линии губернатор региона Владимир Владимиров."На Ставрополье подготовлен двукратный запас элементов доэкипировки, а с каждым из обращений наших военнослужащих проводится индивидуальная отработка. Знаем обо всех потребностях наших защитников. Постоянно находимся на связи со всеми частями. За время спецоперации мы направили нашим бойцам более 2 тысяч тонн груза. То, что может быть востребовано на передовой", - сказал Владимиров в ходе прямой линии с жителями региона.По его словам, работа по поддержке участников спецоперации будет продолжаться. Также, как отметил глава региона, военнослужащим уже перечислили порядка 2,5 миллиарда рублей выплат.
https://ria.ru/20221129/byudzhet-1835096121.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир владимиров
Ставропольский край, Владимир Владимиров