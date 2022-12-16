https://ria.ru/20221216/ssha-1839129978.html

В Эстонию прибыла пехотная рота армии США

В Эстонию прибыла пехотная рота армии США - РИА Новости, 16.12.2022

В Эстонию прибыла пехотная рота армии США

В Эстонию прибыла пехотная рота армии США, которая будет служить в составе эстонской 2-й пехотной бригады, сообщила в пятницу пресс-служба главного штаба... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T13:06

2022-12-16T13:06

2022-12-16T15:11

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ХЕЛЬСИНКИ, 16 дек — РИА Новости. В Эстонию прибыла пехотная рота армии США, которая будет служить в составе эстонской 2-й пехотной бригады, сообщила в пятницу пресс-служба главного штаба эстонских сил обороны. "Вместе с ротой армии США прибыл командный пункт батальона, что позволяет нам интегрировать в бригаду новое маневренное подразделение. Благодаря этому мы сможем не только проводить совместные учения, но и повысить боевой потенциал соединения", — цитирует пресс-служба командира 2-й пехотной бригады полковника Мати Тикерпуу. Американское подразделение прибыло в Эстонию на основании двустороннего договора с США. Ранее на мадридском саммите НАТО американский президент Джо Байден пообещал усилить восточный фланг альянса. Как ранее сообщил глава Минобороны балтийской республики Ханно Певкур, кроме пехотной роты в Эстонию должно прибыть подразделение с реактивными системами залпового огня HIMARS. По данным эстонских военных, переброска американского подразделения в Эстонию позволит 2-й пехотной бригаде расширить практику взаимодействия с союзниками. Помимо этого, страны сотрудничают в вопросах построения эстонской дивизии НАТО. Также Эстония присоединится к американской программе U.S. Warfighter. Она состоит из серии учений, по итогам которых проводятся экзаменационные маневры армейских корпусов и дивизий.

https://ria.ru/20221215/himars-1839006695.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, эстония, сша, нато