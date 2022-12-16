Российская ПВО сбила за сутки четыре украинских беспилотника
Минобороны: российская ПВО сбила за сутки четыре украинских БПЛА и два снаряда HIMARS
© РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У"
Военнослужащий Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У". Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Средства ПВО России уничтожили за сутки четыре украинских беспилотника и два снаряда РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Новая Тарасовка Харьковской области, Новоукраинское, Графское и Сладкое Донецкой Народной Республики. Кроме того, в районе города Первомайск Луганской Народной Республики перехвачены два реактивных снаряда HIMARS", - говорится в сообщении.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 344 самолета, 184 вертолета, 2673 беспилотных летательных аппарата, 396 зенитных ракетных комплексов, 7134 танка и других боевых бронированных машин, 931 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3689 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7625 единиц специальной военной автомобильной техники.