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Российская ПВО сбила за сутки четыре украинских беспилотника - РИА Новости, 16.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Российская ПВО сбила за сутки четыре украинских беспилотника
Российская ПВО сбила за сутки четыре украинских беспилотника - РИА Новости, 16.12.2022
Российская ПВО сбила за сутки четыре украинских беспилотника
Средства ПВО России уничтожили за сутки четыре украинских беспилотника и два снаряда РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T13:17
2022-12-16T13:17
специальная военная операция на украине
в мире
россия
харьковская область
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Средства ПВО России уничтожили за сутки четыре украинских беспилотника и два снаряда РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны. "Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Новая Тарасовка Харьковской области, Новоукраинское, Графское и Сладкое Донецкой Народной Республики. Кроме того, в районе города Первомайск Луганской Народной Республики перехвачены два реактивных снаряда HIMARS", - говорится в сообщении. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 344 самолета, 184 вертолета, 2673 беспилотных летательных аппарата, 396 зенитных ракетных комплексов, 7134 танка и других боевых бронированных машин, 931 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3689 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7625 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20221214/pvo-1838747754.html
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в мире, россия, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Харьковская область
13:17 16.12.2022
 
Российская ПВО сбила за сутки четыре украинских беспилотника

Минобороны: российская ПВО сбила за сутки четыре украинских БПЛА и два снаряда HIMARS

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У"
Военнослужащий Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса Тор М2У - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
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Военнослужащий Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У". Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Средства ПВО России уничтожили за сутки четыре украинских беспилотника и два снаряда РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Новая Тарасовка Харьковской области, Новоукраинское, Графское и Сладкое Донецкой Народной Республики. Кроме того, в районе города Первомайск Луганской Народной Республики перехвачены два реактивных снаряда HIMARS", - говорится в сообщении.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 344 самолета, 184 вертолета, 2673 беспилотных летательных аппарата, 396 зенитных ракетных комплексов, 7134 танка и других боевых бронированных машин, 931 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3689 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7625 единиц специальной военной автомобильной техники.
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