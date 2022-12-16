https://ria.ru/20221216/spetsoperatsiya-1839135305.html

Российская ПВО сбила за сутки четыре украинских беспилотника

Российская ПВО сбила за сутки четыре украинских беспилотника - РИА Новости, 16.12.2022

Российская ПВО сбила за сутки четыре украинских беспилотника

Средства ПВО России уничтожили за сутки четыре украинских беспилотника и два снаряда РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T13:17

2022-12-16T13:17

2022-12-16T13:17

специальная военная операция на украине

в мире

россия

харьковская область

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Средства ПВО России уничтожили за сутки четыре украинских беспилотника и два снаряда РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны. "Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Новая Тарасовка Харьковской области, Новоукраинское, Графское и Сладкое Донецкой Народной Республики. Кроме того, в районе города Первомайск Луганской Народной Республики перехвачены два реактивных снаряда HIMARS", - говорится в сообщении. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 344 самолета, 184 вертолета, 2673 беспилотных летательных аппарата, 396 зенитных ракетных комплексов, 7134 танка и других боевых бронированных машин, 931 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3689 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7625 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20221214/pvo-1838747754.html

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харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, харьковская область