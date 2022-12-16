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Российские военные пресекли атаку ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 16.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Российские военные пресекли атаку ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские военные пресекли атаку ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 16.12.2022
Российские военные пресекли атаку ВСУ на Южнодонецком направлении
Вооруженные силы России пресекли атаку ВСУ в районе Сладкого на Южнодонецком направлении в ДНР, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации от 16 декабря. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T13:13
2022-12-16T14:41
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
зрк с-300
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Вооруженные силы России пресекли атаку ВСУ в районе Сладкого на Южнодонецком направлении в ДНР, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации от 16 декабря.Украинские военные попытались нанести удар усиленной ротой, но потерпели неудачу.За сутки на этом направлении уничтожены до 50 украинских военнослужащих и три автомобиля.В министерстве рассказали о ситуации на других участках линии соприкосновения.Купянское направлениеРоссийские военные нанесли огневое поражение ВСУ в районах Берестового и Кисловки в Харьковской области. Украинские потери составили:Краснолиманское направлениеВооруженные силы сумели продвинуться вперед на отдельных участках. Российская артиллерия за минувшие сутки уничтожила:Кроме того, в ряде районов Луганской Народной Республики удалось обнаружить и ликвидировать три диверсионно-разведывательные группы противника.Донецкое направлениеРоссийская армия провела успешные наступательные действия и выбила украинцев с занимаемых позиций. Военные отразили три контратаки возле Артемовска и поселка Шумы в ДНР и Белогоровки в ЛНР. Потери противника составили:Кроме того, российская ПВО сбила четыре украинских беспилотника и перехватила два реактивных снаряда HIMARS.В Харькове уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, в ДНР — радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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донецкая народная республика
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россия, безопасность, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, зрк с-300, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, ЗРК С-300, Вооруженные силы Украины
13:13 16.12.2022 (обновлено: 14:41 16.12.2022)
 
Российские военные пресекли атаку ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны: российские военные пресекли атаку ВСУ на Южнодонецком направлении

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Вооруженные силы России пресекли атаку ВСУ в районе Сладкого на Южнодонецком направлении в ДНР, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации от 16 декабря.
Украинские военные попытались нанести удар усиленной ротой, но потерпели неудачу.

"В районах населенных пунктов Новомайорское и Шевченко Донецкой Народной Республики уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ", — сообщили в военном ведомстве.

За сутки на этом направлении уничтожены до 50 украинских военнослужащих и три автомобиля.
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В министерстве рассказали о ситуации на других участках линии соприкосновения.

Купянское направление

Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ в районах Берестового и Кисловки в Харьковской области. Украинские потери составили:
  • до двадцати военнослужащих;
  • две боевые бронированные машины;
  • три пикапа.

Краснолиманское направление

Вооруженные силы сумели продвинуться вперед на отдельных участках. Российская артиллерия за минувшие сутки уничтожила:
  • более 50 украинских военнослужащих;
  • две боевые машины пехоты;
  • три пикапа.
Кроме того, в ряде районов Луганской Народной Республики удалось обнаружить и ликвидировать три диверсионно-разведывательные группы противника.
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Донецкое направление

Российская армия провела успешные наступательные действия и выбила украинцев с занимаемых позиций. Военные отразили три контратаки возле Артемовска и поселка Шумы в ДНР и Белогоровки в ЛНР. Потери противника составили:
  • более 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными;
  • три боевые бронированные машины;
  • два автомобиля.
Кроме того, российская ПВО сбила четыре украинских беспилотника и перехватила два реактивных снаряда HIMARS.
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В Харькове уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, в ДНР — радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЗРК С-300Вооруженные силы Украины
 
 
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