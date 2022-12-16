https://ria.ru/20221216/spetsoperatsiya-1839132980.html

Российские военные пресекли атаку ВСУ на Южнодонецком направлении

Российские военные пресекли атаку ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 16.12.2022

Российские военные пресекли атаку ВСУ на Южнодонецком направлении

Вооруженные силы России пресекли атаку ВСУ в районе Сладкого на Южнодонецком направлении в ДНР, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации от 16 декабря. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T13:13

2022-12-16T13:13

2022-12-16T14:41

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

зрк с-300

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/04/1829200950_0:168:3046:1881_1920x0_80_0_0_da29a5520ba7acd9e5ae818938d09778.jpg

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Вооруженные силы России пресекли атаку ВСУ в районе Сладкого на Южнодонецком направлении в ДНР, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации от 16 декабря.Украинские военные попытались нанести удар усиленной ротой, но потерпели неудачу.За сутки на этом направлении уничтожены до 50 украинских военнослужащих и три автомобиля.В министерстве рассказали о ситуации на других участках линии соприкосновения.Купянское направлениеРоссийские военные нанесли огневое поражение ВСУ в районах Берестового и Кисловки в Харьковской области. Украинские потери составили:Краснолиманское направлениеВооруженные силы сумели продвинуться вперед на отдельных участках. Российская артиллерия за минувшие сутки уничтожила:Кроме того, в ряде районов Луганской Народной Республики удалось обнаружить и ликвидировать три диверсионно-разведывательные группы противника.Донецкое направлениеРоссийская армия провела успешные наступательные действия и выбила украинцев с занимаемых позиций. Военные отразили три контратаки возле Артемовска и поселка Шумы в ДНР и Белогоровки в ЛНР. Потери противника составили:Кроме того, российская ПВО сбила четыре украинских беспилотника и перехватила два реактивных снаряда HIMARS.В Харькове уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, в ДНР — радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://radiosputnik.ria.ru/20221215/kadyrov-1839017730.html

https://ria.ru/20221216/medvedev-1839090744.html

https://ria.ru/20221215/spetsoperatsiya-1838907051.html

https://ria.ru/20221216/spetsoperatsiya-1839135305.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, зрк с-300, вооруженные силы украины