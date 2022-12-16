13:13 16.12.2022 (обновлено: 14:41 16.12.2022)
Российские военные пресекли атаку ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны: российские военные пресекли атаку ВСУ на Южнодонецком направлении
Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Вооруженные силы России пресекли атаку ВСУ в районе Сладкого на Южнодонецком направлении в ДНР, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации от 16 декабря.
Украинские военные попытались нанести удар усиленной ротой, но потерпели неудачу.
"В районах населенных пунктов Новомайорское и Шевченко Донецкой Народной Республики уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ", — сообщили в военном ведомстве.
За сутки на этом направлении уничтожены до 50 украинских военнослужащих и три автомобиля.
В министерстве рассказали о ситуации на других участках линии соприкосновения.
Купянское направление
Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ в районах Берестового и Кисловки в Харьковской области. Украинские потери составили:
- —до двадцати военнослужащих;
- —две боевые бронированные машины;
- —три пикапа.
Краснолиманское направление
Вооруженные силы сумели продвинуться вперед на отдельных участках. Российская артиллерия за минувшие сутки уничтожила:
- —более 50 украинских военнослужащих;
- —две боевые машины пехоты;
- —три пикапа.
Кроме того, в ряде районов Луганской Народной Республики удалось обнаружить и ликвидировать три диверсионно-разведывательные группы противника.
Донецкое направление
Российская армия провела успешные наступательные действия и выбила украинцев с занимаемых позиций. Военные отразили три контратаки возле Артемовска и поселка Шумы в ДНР и Белогоровки в ЛНР. Потери противника составили:
- —более 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными;
- —три боевые бронированные машины;
- —два автомобиля.
Кроме того, российская ПВО сбила четыре украинских беспилотника и перехватила два реактивных снаряда HIMARS.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.