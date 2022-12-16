https://ria.ru/20221216/snaryad-1839088337.html

В Белгородской области снаряд попал в подвал школы

В Белгородской области снаряд попал в подвал школы - РИА Новости, 16.12.2022

В Белгородской области снаряд попал в подвал школы

В результате обстрела села Новая Таволжанка в Белгородской области снаряд попал в подвал школы, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщили в... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T11:22

2022-12-16T11:22

2022-12-16T11:22

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

украина

россия

школа

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БЕЛГОРОД, 16 дек - РИА Новости. В результате обстрела села Новая Таволжанка в Белгородской области снаряд попал в подвал школы, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщили в региональном оперштабе."Под обстрел попало село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Один из снарядов попал в подвал школы. Все оперативные службы выехали на место. Подомовой обход территории продолжается", - говорится в сообщении ведомства.Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины. Все школы в Шебекинском городском округе перешли на дистанционный формат обучения с 10 октября.

https://ria.ru/20221216/donetsk-1839078890.html

белгородская область

украина

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, белгородская область, украина, россия, школа