https://ria.ru/20221216/snaryad-1839088337.html
В Белгородской области снаряд попал в подвал школы
В Белгородской области снаряд попал в подвал школы - РИА Новости, 16.12.2022
В Белгородской области снаряд попал в подвал школы
В результате обстрела села Новая Таволжанка в Белгородской области снаряд попал в подвал школы, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщили в... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T11:22
2022-12-16T11:22
2022-12-16T11:22
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
украина
россия
школа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788050317_0:37:960:577_1920x0_80_0_0_42ca2a7ffefb9fcef097b816f3d5699a.jpg
БЕЛГОРОД, 16 дек - РИА Новости. В результате обстрела села Новая Таволжанка в Белгородской области снаряд попал в подвал школы, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщили в региональном оперштабе."Под обстрел попало село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Один из снарядов попал в подвал школы. Все оперативные службы выехали на место. Подомовой обход территории продолжается", - говорится в сообщении ведомства.Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины. Все школы в Шебекинском городском округе перешли на дистанционный формат обучения с 10 октября.
https://ria.ru/20221216/donetsk-1839078890.html
белгородская область
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788050317_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_fbcbd7083ef35ca3de13c01177c30ee7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, украина, россия, школа
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Украина, Россия, Школа
В Белгородской области снаряд попал в подвал школы
В селе Новая Таволжанка Белгородской области снаряд попал в подвал школы, пострадавших нет