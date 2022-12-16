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В Белгородской области снаряд попал в подвал школы - РИА Новости, 16.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221216/snaryad-1839088337.html
В Белгородской области снаряд попал в подвал школы
В Белгородской области снаряд попал в подвал школы - РИА Новости, 16.12.2022
В Белгородской области снаряд попал в подвал школы
В результате обстрела села Новая Таволжанка в Белгородской области снаряд попал в подвал школы, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщили в... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T11:22
2022-12-16T11:22
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
украина
россия
школа
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БЕЛГОРОД, 16 дек - РИА Новости. В результате обстрела села Новая Таволжанка в Белгородской области снаряд попал в подвал школы, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщили в региональном оперштабе."Под обстрел попало село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Один из снарядов попал в подвал школы. Все оперативные службы выехали на место. Подомовой обход территории продолжается", - говорится в сообщении ведомства.Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины. Все школы в Шебекинском городском округе перешли на дистанционный формат обучения с 10 октября.
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происшествия, белгородская область, украина, россия, школа
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Украина, Россия, Школа
11:22 16.12.2022
 
В Белгородской области снаряд попал в подвал школы

В селе Новая Таволжанка Белгородской области снаряд попал в подвал школы, пострадавших нет

© Фото : @vvgladkov/TelegramПоследствия обстрела в Белгородской области
Последствия обстрела в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© Фото : @vvgladkov/Telegram
Последствия обстрела в Белгородской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 16 дек - РИА Новости. В результате обстрела села Новая Таволжанка в Белгородской области снаряд попал в подвал школы, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщили в региональном оперштабе.
"Под обстрел попало село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Один из снарядов попал в подвал школы. Все оперативные службы выехали на место. Подомовой обход территории продолжается", - говорится в сообщении ведомства.
Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины. Все школы в Шебекинском городском округе перешли на дистанционный формат обучения с 10 октября.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьУкраинаРоссияШкола
 
 
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