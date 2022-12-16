https://ria.ru/20221216/shkola-1839311365.html
В Новгородской области построят школу для одаренных детей, заявил Никитин
В Новгородской области построят школу для одаренных детей, заявил Никитин - РИА Новости, 16.12.2022
В Новгородской области построят школу для одаренных детей, заявил Никитин
Школа для одаренных детей появится в Новгородской области, там смогут учиться и ребята из других регионов, сообщила пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T21:06
2022-12-16T21:06
2022-12-16T22:08
общество
андрей никитин (политик)
новгородская область
российское движение школьников
юнармия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек – РИА Новости. Школа для одаренных детей появится в Новгородской области, там смогут учиться и ребята из других регионов, сообщила пресс-служба областного правительства. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин в пятницу встретился с юными жителями региона, которые примут участие в первом съезде Российского движения детей и молодежи 18-20 декабря. В их числе - активисты Российского движения школьников, Большой перемены, Юнармии, Российских студенческих отрядов, Всероссийского корпуса спасателей, а также педагоги-наставники. Глава региона ознакомился с идеями, предложениями и проектами школьников, которые они готовы реализовать. Так, одна из участниц встречи предложила возродить в исторических городах Новгородской области пост №1, который можно будет выставлять ежедневно, передавая эстафету от одной школы к другой, от одного юнармейского отряда к другому и от одного патриотического клуба к другому. Один из старшеклассников выступил с инициативой подготовки и выпуска периодического издания о детях героях, а другой гимназист предложил организовать онлайн-биржу фриланса для школьников, чтобы они могли работать в статусе самозанятых. "Можете полностью рассчитывать на мою поддержку. На съезде посмотрите, что делают другие, чтобы самое лучшее взять себе. Новгород всегда был торговым городом и все, что приходило откуда-то, успешно адаптировалось на нашей земле. В этом была наша сила, нужно эту традицию продолжить", - заключил Никитин, пожелав ребятам успехов в демонстрации лучших практик и возможностей.
https://ria.ru/20221214/marafon-1838612422.html
https://ria.ru/20221208/kampus-1837296228.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, андрей никитин (политик), новгородская область, российское движение школьников, юнармия
Общество, Андрей Никитин (политик), Новгородская область, Российское движение школьников, Юнармия
21:06 16.12.2022 (обновлено: 22:08 16.12.2022)
В Новгородской области построят школу для одаренных детей, заявил Никитин
Губернатор Никитин: школа для одаренных детей появится в Новгородской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек – РИА Новости. Школа для одаренных детей появится в Новгородской области, там смогут учиться и ребята из других регионов, сообщила пресс-служба областного правительства.
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин
в пятницу встретился с юными жителями региона, которые примут участие в первом съезде Российского движения детей и молодежи 18-20 декабря. В их числе - активисты Российского движения школьников
, Большой перемены, Юнармии
, Российских студенческих отрядов, Всероссийского корпуса спасателей, а также педагоги-наставники.
"Это школа для талантливых детей, и туда могут быть зачислены не только новгородцы. Нам еще предстоит работа по планированию, выбору места, где будем строить школу. Я надеюсь, что вы – талантливая молодежь – будете помогать нам в этом, поможете определиться, что нужно преподавать в такой школе", - сказал Никитин, слова которого приводятся в сообщении.
Глава региона ознакомился с идеями, предложениями и проектами школьников, которые они готовы реализовать. Так, одна из участниц встречи предложила возродить в исторических городах Новгородской области пост №1, который можно будет выставлять ежедневно, передавая эстафету от одной школы к другой, от одного юнармейского отряда к другому и от одного патриотического клуба к другому.
Один из старшеклассников выступил с инициативой подготовки и выпуска периодического издания о детях героях, а другой гимназист предложил организовать онлайн-биржу фриланса для школьников, чтобы они могли работать в статусе самозанятых.
"Можете полностью рассчитывать на мою поддержку. На съезде посмотрите, что делают другие, чтобы самое лучшее взять себе. Новгород всегда был торговым городом и все, что приходило откуда-то, успешно адаптировалось на нашей земле. В этом была наша сила, нужно эту традицию продолжить", - заключил Никитин, пожелав ребятам успехов в демонстрации лучших практик и возможностей.