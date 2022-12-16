https://ria.ru/20221216/shkola-1839311365.html

В Новгородской области построят школу для одаренных детей, заявил Никитин

В Новгородской области построят школу для одаренных детей, заявил Никитин - РИА Новости, 16.12.2022

В Новгородской области построят школу для одаренных детей, заявил Никитин

Школа для одаренных детей появится в Новгородской области, там смогут учиться и ребята из других регионов, сообщила пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T21:06

2022-12-16T21:06

2022-12-16T22:08

общество

андрей никитин (политик)

новгородская область

российское движение школьников

юнармия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек – РИА Новости. Школа для одаренных детей появится в Новгородской области, там смогут учиться и ребята из других регионов, сообщила пресс-служба областного правительства. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин в пятницу встретился с юными жителями региона, которые примут участие в первом съезде Российского движения детей и молодежи 18-20 декабря. В их числе - активисты Российского движения школьников, Большой перемены, Юнармии, Российских студенческих отрядов, Всероссийского корпуса спасателей, а также педагоги-наставники. Глава региона ознакомился с идеями, предложениями и проектами школьников, которые они готовы реализовать. Так, одна из участниц встречи предложила возродить в исторических городах Новгородской области пост №1, который можно будет выставлять ежедневно, передавая эстафету от одной школы к другой, от одного юнармейского отряда к другому и от одного патриотического клуба к другому. Один из старшеклассников выступил с инициативой подготовки и выпуска периодического издания о детях героях, а другой гимназист предложил организовать онлайн-биржу фриланса для школьников, чтобы они могли работать в статусе самозанятых. "Можете полностью рассчитывать на мою поддержку. На съезде посмотрите, что делают другие, чтобы самое лучшее взять себе. Новгород всегда был торговым городом и все, что приходило откуда-то, успешно адаптировалось на нашей земле. В этом была наша сила, нужно эту традицию продолжить", - заключил Никитин, пожелав ребятам успехов в демонстрации лучших практик и возможностей.

https://ria.ru/20221214/marafon-1838612422.html

https://ria.ru/20221208/kampus-1837296228.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, андрей никитин (политик), новгородская область, российское движение школьников, юнармия