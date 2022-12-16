https://ria.ru/20221216/schedrin-1835689785.html

В Концертном зале имени Чайковского отметят юбилей Родиона Щедрина

В Концертном зале имени Чайковского отметят юбилей Родиона Щедрина - РИА Новости, 16.12.2022

В Концертном зале имени Чайковского отметят юбилей Родиона Щедрина

В Концертном зале имени Чайковского отметят 90-летний юбилей композитора Родиона Щедрина, сообщили РИА Новости в пресс-службе филармонии. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T06:00

2022-12-16T06:00

2022-12-16T06:00

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родион щедрин

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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. В Концертном зале имени Чайковского отметят 90-летний юбилей композитора Родиона Щедрина, сообщили РИА Новости в пресс-службе филармонии.В программе – "Кармен-сюита", транскрипция фрагментов оперы Бизе "Кармен" для струнных и ударных ,"Озорные частушки" – концерт №1 для оркестра, сюита из балета "Конек-горбунок", "Ангел Господень…" из русской литургии "Запечатленный ангел" для хора a cappella по Николаю Лескову. Второй фортепианный концерт."Родион Щедрин – из тех фигур, что сами по себе олицетворяют отечественную музыку нескольких десятилетий. Выдающийся композитор, чьи произведения звучат во всем мире, пианист, выступить с которым крупнейшие исполнители почитают за честь, автор воспоминаний о великих музыкантах, их друг и коллега – всех этих слов мало, чтобы выразить масштаб его личности", — говорится в сообщении.Щедрин написал музыку балетов "Конек-Горбунок", "Кармен-сюита", "Анна Каренина", "Чайка", "Дама с собачкой", опера "Лолита", "Не только любовь", "Мертвые души".Юбилейные концерты Щедрина – традиция Московской филармонии. С 2007 года они проводятся каждые пять лет. Среди их постоянных участников – Валерий Гергиев, Симфонический оркестр Мариинского театра, Денис Мацуев, академический большой хор "Мастера хорового пения".

https://ria.ru/20221120/adazhio-1832030270.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, музыка, родион щедрин, валерий гергиев, денис мацуев, мариинский театр, звезды