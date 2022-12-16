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Командующий РВСН рассказал об уникальных характеристиках МБР "Сармат" - РИА Новости, 16.12.2022
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Командующий РВСН рассказал об уникальных характеристиках МБР "Сармат"
Командующий РВСН рассказал об уникальных характеристиках МБР "Сармат" - РИА Новости, 16.12.2022
Командующий РВСН рассказал об уникальных характеристиках МБР "Сармат"
Российская межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" имеет такие уникальные характеристики, которые обнулят возможности перспективных систем... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T00:39
2022-12-16T02:16
безопасность
сергей каракаев
северный полюс
ракетные войска стратегического назначения
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Российская межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" имеет такие уникальные характеристики, которые обнулят возможности перспективных систем противоракетной обороны, на "Сармате" можно применять расширенную номенклатуру боевого оснащения, заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете "Красная звезда"."Создателям ракетного комплекса "Сармат" удалось получить уникальные характеристики новой ракеты, значения которых позволяют говорить о том, что возможности существующих и перспективных систем ПРО будут попросту нивелированы", - подчеркнул Каракаев.По многим характеристикам новый комплекс превосходит своего предшественника "Воеводу", отметил генерал."Короткий разгонный участок обеспечивает более ранее разведение боевых блоков, существенно затрудняет обнаружение уходящей со старта ракеты и ее поражение ударными средствами противоракетной обороны", - добавил Каракаев.МБР "Сармат" должна заменить ракету "Воевода". Опытно-конструкторские работы по проекту "Сармат" начались в 2011 году. Новая ракета будет способна атаковать цели как через Северный полюс, так и через Южный. "Сармат" имеет новое боевое оснащение, у него повышены возможности прорыва системы противоракетной обороны. Первый пуск "Сармата" по программе госиспытаний из шахтной пусковой установки космодрома "Плесецк" прошел 20 апреля 2022 года.
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безопасность, сергей каракаев, северный полюс, ракетные войска стратегического назначения
Безопасность, Сергей Каракаев, Северный полюс, Ракетные войска стратегического назначения
00:39 16.12.2022 (обновлено: 02:16 16.12.2022)
 
Командующий РВСН рассказал об уникальных характеристиках МБР "Сармат"

Командующий РВСН Каракаев: МБР "Сармат" обнуляет возможности перспективных систем ПРО

© Минобороны РФИспытания межконтинентальной ракеты "Сармат"
Испытания межконтинентальной ракеты Сармат
© Минобороны РФ
Испытания межконтинентальной ракеты "Сармат". Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Российская межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" имеет такие уникальные характеристики, которые обнулят возможности перспективных систем противоракетной обороны, на "Сармате" можно применять расширенную номенклатуру боевого оснащения, заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете "Красная звезда".
"Создателям ракетного комплекса "Сармат" удалось получить уникальные характеристики новой ракеты, значения которых позволяют говорить о том, что возможности существующих и перспективных систем ПРО будут попросту нивелированы", - подчеркнул Каракаев.
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По многим характеристикам новый комплекс превосходит своего предшественника "Воеводу", отметил генерал.
"Короткий разгонный участок обеспечивает более ранее разведение боевых блоков, существенно затрудняет обнаружение уходящей со старта ракеты и ее поражение ударными средствами противоракетной обороны", - добавил Каракаев.
"Энергетические возможности ракетного комплекса "Сармат" позволяют применять на ракете расширенную номенклатуру боевого оснащения", - сказал он.
МБР "Сармат" должна заменить ракету "Воевода". Опытно-конструкторские работы по проекту "Сармат" начались в 2011 году. Новая ракета будет способна атаковать цели как через Северный полюс, так и через Южный. "Сармат" имеет новое боевое оснащение, у него повышены возможности прорыва системы противоракетной обороны. Первый пуск "Сармата" по программе госиспытаний из шахтной пусковой установки космодрома "Плесецк" прошел 20 апреля 2022 года.
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БезопасностьСергей КаракаевСеверный полюсРакетные войска стратегического назначения
 
 
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