https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839317773.html

Евросоюз ввел санкции против Михалкова, Лепса и Корчевникова

Евросоюз ввел санкции против Михалкова, Лепса и Корчевникова - РИА Новости, 16.12.2022

Евросоюз ввел санкции против Михалкова, Лепса и Корчевникова

Кинорежиссер Никита Михалков и музыкант Григорий Лепс попали в санкционный список ЕС. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T21:59

2022-12-16T21:59

2022-12-16T22:25

никита михалков

борис корчевников

григорий лепс

санкции в отношении россии

евросоюз

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 16 дек — РИА Новости. Кинорежиссер Никита Михалков и музыкант Григорий Лепс попали в санкционный список ЕС. Помимо этого, ограничения ввели против телеведущих Бориса Корчевникова и Марины Ким, политолога Сергея Михеева, а также писателя и блогера Дмитрия Пучкова.Фигурантам списка замораживают активы на европейской территории, физическим лицам также запретили поездки в ЕС. ЕС сегодня ввел в действие девятый по счету пакет антироссийских санкций. Он включает блок экономических ограничений, а также персональные санкции против почти двухсот физических лиц и организаций. Среди прочего в список попали российские чиновники, депутаты, судьи, представители силовых структур и медиаперсоны. Кроме того, санкции расширили в отношении трех российских банков, телеканалов НТВ/НТВ "Мир", Россия 1, РЕН ТВ и Первого канала. Ограничительные меры предусматривают расширение экспортных ограничений, запреты на инвестиции в российскую горнодобывающую промышленность, поставки в Россию двигателей и запчастей для беспилотников, экспорт игрушечных дронов, сложных генераторов, портативных компьютеров, компьютерных компонентов, печатных микросхем, систем радионавигации, оборудования радиоуправления, камер и объективов. Также речь идет о запрете на предоставление россиянам и российским компаниям рекламных услуг, исследований рынка и опросов общественного мнения. Гражданам Евросоюза также полностью запретили занимать руководящие должности в государственных или контролируемых государством российских компаниях.

https://ria.ru/20220826/mikhalkov-1812406443.html

https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839314549.html

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никита михалков, борис корчевников, григорий лепс, санкции в отношении россии, евросоюз, в мире