https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839317773.html
Евросоюз ввел санкции против Михалкова, Лепса и Корчевникова
Евросоюз ввел санкции против Михалкова, Лепса и Корчевникова - РИА Новости, 16.12.2022
Евросоюз ввел санкции против Михалкова, Лепса и Корчевникова
Кинорежиссер Никита Михалков и музыкант Григорий Лепс попали в санкционный список ЕС. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T21:59
2022-12-16T21:59
2022-12-16T22:25
никита михалков
борис корчевников
григорий лепс
санкции в отношении россии
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 16 дек — РИА Новости. Кинорежиссер Никита Михалков и музыкант Григорий Лепс попали в санкционный список ЕС. Помимо этого, ограничения ввели против телеведущих Бориса Корчевникова и Марины Ким, политолога Сергея Михеева, а также писателя и блогера Дмитрия Пучкова.Фигурантам списка замораживают активы на европейской территории, физическим лицам также запретили поездки в ЕС. ЕС сегодня ввел в действие девятый по счету пакет антироссийских санкций. Он включает блок экономических ограничений, а также персональные санкции против почти двухсот физических лиц и организаций. Среди прочего в список попали российские чиновники, депутаты, судьи, представители силовых структур и медиаперсоны. Кроме того, санкции расширили в отношении трех российских банков, телеканалов НТВ/НТВ "Мир", Россия 1, РЕН ТВ и Первого канала. Ограничительные меры предусматривают расширение экспортных ограничений, запреты на инвестиции в российскую горнодобывающую промышленность, поставки в Россию двигателей и запчастей для беспилотников, экспорт игрушечных дронов, сложных генераторов, портативных компьютеров, компьютерных компонентов, печатных микросхем, систем радионавигации, оборудования радиоуправления, камер и объективов. Также речь идет о запрете на предоставление россиянам и российским компаниям рекламных услуг, исследований рынка и опросов общественного мнения. Гражданам Евросоюза также полностью запретили занимать руководящие должности в государственных или контролируемых государством российских компаниях.
https://ria.ru/20220826/mikhalkov-1812406443.html
https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839314549.html
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никита михалков, борис корчевников, григорий лепс, санкции в отношении россии, евросоюз, в мире
Никита Михалков, Борис Корчевников, Григорий Лепс, Санкции в отношении России, Евросоюз, В мире
21:59 16.12.2022 (обновлено: 22:25 16.12.2022)
Евросоюз ввел санкции против Михалкова, Лепса и Корчевникова
ЕС ввел санкции против режиссера Михалкова, музыканта Лепса и телеведущего Корчевникова
БРЮССЕЛЬ, 16 дек — РИА Новости.
Кинорежиссер Никита Михалков и музыкант Григорий Лепс попали в санкционный список
ЕС.
Помимо этого, ограничения ввели против телеведущих Бориса Корчевникова и Марины Ким, политолога Сергея Михеева, а также писателя и блогера Дмитрия Пучкова.
Фигурантам списка замораживают активы на европейской территории, физическим лицам также запретили поездки в ЕС.
ЕС сегодня ввел в действие девятый по счету пакет антироссийских санкций. Он включает блок экономических ограничений, а также персональные санкции против почти двухсот физических лиц и организаций. Среди прочего в список попали российские чиновники, депутаты, судьи, представители силовых структур и медиаперсоны. Кроме того, санкции расширили в отношении трех российских банков, телеканалов НТВ
/НТВ "Мир", Россия 1, РЕН ТВ и Первого канала.
Ограничительные меры предусматривают расширение экспортных ограничений, запреты на инвестиции в российскую горнодобывающую промышленность, поставки в Россию двигателей и запчастей для беспилотников, экспорт игрушечных дронов, сложных генераторов, портативных компьютеров, компьютерных компонентов, печатных микросхем, систем радионавигации, оборудования радиоуправления, камер и объективов.
Также речь идет о запрете на предоставление россиянам и российским компаниям рекламных услуг, исследований рынка и опросов общественного мнения. Гражданам Евросоюза также полностью запретили занимать руководящие должности в государственных или контролируемых государством российских компаниях.