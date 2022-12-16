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Евросоюз ввел санкции против трех российских вице-премьеров - РИА Новости, 16.12.2022
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Евросоюз ввел санкции против трех российских вице-премьеров
Евросоюз ввел санкции против трех российских вице-премьеров - РИА Новости, 16.12.2022
Евросоюз ввел санкции против трех российских вице-премьеров
ЕС ввел санкции против вице-премьера РФ Татьяны Голиковой и двух ее коллег, следует из Официального журнала ЕС. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T21:35
2022-12-16T21:35
татьяна голикова
виктория абрамченко
алексей оверчук
евросоюз
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. ЕС ввел санкции против вице-премьера РФ Татьяны Голиковой и двух ее коллег, следует из Официального журнала ЕС. В новый список санкций также попали вице-премьеры Виктория Абрамченко и Алексей Оверчук. Санкции вступают в силу с момента публикации в Официальном журнале.
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татьяна голикова, виктория абрамченко, алексей оверчук, евросоюз, россия, санкции в отношении россии
Татьяна Голикова, Виктория Абрамченко, Алексей Оверчук, Евросоюз, Россия, Санкции в отношении России
21:35 16.12.2022
 
Евросоюз ввел санкции против трех российских вице-премьеров

Евросоюз ввел санкции против трех вице-премьеров России, в том числе Татьяны Голиковой

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. ЕС ввел санкции против вице-премьера РФ Татьяны Голиковой и двух ее коллег, следует из Официального журнала ЕС.
В новый список санкций также попали вице-премьеры Виктория Абрамченко и Алексей Оверчук.
Санкции вступают в силу с момента публикации в Официальном журнале.
Символика ЕС в метро Берлина - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
Вчера, 09:54
"ЕС хоронит себя": в Германии ждут худшего от новых санкций против России
 
Татьяна ГоликоваВиктория АбрамченкоАлексей ОверчукЕвросоюзРоссияСанкции в отношении России
 
 
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