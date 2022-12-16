https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839314549.html
Евросоюз ввел санкции против трех российских вице-премьеров
Евросоюз ввел санкции против трех российских вице-премьеров - РИА Новости, 16.12.2022
Евросоюз ввел санкции против трех российских вице-премьеров
ЕС ввел санкции против вице-премьера РФ Татьяны Голиковой и двух ее коллег, следует из Официального журнала ЕС. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T21:35
2022-12-16T21:35
2022-12-16T21:35
татьяна голикова
виктория абрамченко
алексей оверчук
евросоюз
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. ЕС ввел санкции против вице-премьера РФ Татьяны Голиковой и двух ее коллег, следует из Официального журнала ЕС. В новый список санкций также попали вице-премьеры Виктория Абрамченко и Алексей Оверчук. Санкции вступают в силу с момента публикации в Официальном журнале.
https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839069963.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна голикова, виктория абрамченко, алексей оверчук, евросоюз, россия, санкции в отношении россии
Татьяна Голикова, Виктория Абрамченко, Алексей Оверчук, Евросоюз, Россия, Санкции в отношении России
Евросоюз ввел санкции против трех российских вице-премьеров
Евросоюз ввел санкции против трех вице-премьеров России, в том числе Татьяны Голиковой