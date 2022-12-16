https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839314549.html

Евросоюз ввел санкции против трех российских вице-премьеров

Евросоюз ввел санкции против трех российских вице-премьеров - РИА Новости, 16.12.2022

Евросоюз ввел санкции против трех российских вице-премьеров

ЕС ввел санкции против вице-премьера РФ Татьяны Голиковой и двух ее коллег, следует из Официального журнала ЕС. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T21:35

2022-12-16T21:35

2022-12-16T21:35

татьяна голикова

виктория абрамченко

алексей оверчук

евросоюз

россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. ЕС ввел санкции против вице-премьера РФ Татьяны Голиковой и двух ее коллег, следует из Официального журнала ЕС. В новый список санкций также попали вице-премьеры Виктория Абрамченко и Алексей Оверчук. Санкции вступают в силу с момента публикации в Официальном журнале.

https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839069963.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

татьяна голикова, виктория абрамченко, алексей оверчук, евросоюз, россия, санкции в отношении россии