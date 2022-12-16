https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839314284.html

Евросоюз ввел санкции против МКБ и Дальневосточного банка

Евросоюз ввел санкции против МКБ и Дальневосточного банка - РИА Новости, 17.12.2022

Евросоюз ввел санкции против МКБ и Дальневосточного банка

Европейский союз ввел санкции против Московского кредитного банка и Дальневосточного банка, это следует из документа, размещенного в Официальном журнале ЕС. РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-16T21:30

2022-12-16T21:30

2022-12-17T01:03

экономика

евросоюз

московский кредитный банк

дальневосточный банк

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 16 дек - РИА Новости. Европейский союз ввел санкции против Московского кредитного банка и Дальневосточного банка, это следует из документа, размещенного в Официальном журнале ЕС. Названия этих кредитных организаций фигурируют в перечне лиц и компаний, попавших под ограничительные меры.Ранее в пятницу Совет ЕС анонсировал в рамках девятого санкционного пакета заморозку активов двух российских банков, однако не раскрыл их названия. Европейский союз также внес Всероссийский банк развития регионов (ВБРР) в список учреждений, операции с которыми полностью запрещены.

https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839307965.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, евросоюз, московский кредитный банк, дальневосточный банк, санкции в отношении россии