Рейтинг@Mail.ru
Евросоюз ввел санкции против МКБ и Дальневосточного банка - РИА Новости, 17.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839314284.html
Евросоюз ввел санкции против МКБ и Дальневосточного банка
Евросоюз ввел санкции против МКБ и Дальневосточного банка - РИА Новости, 17.12.2022
Евросоюз ввел санкции против МКБ и Дальневосточного банка
Европейский союз ввел санкции против Московского кредитного банка и Дальневосточного банка, это следует из документа, размещенного в Официальном журнале ЕС. РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-16T21:30
2022-12-17T01:03
экономика
евросоюз
московский кредитный банк
дальневосточный банк
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576543189_0:311:2994:1995_1920x0_80_0_0_031e0523cd5864c6b4f965ff4af737a2.jpg
БРЮССЕЛЬ, 16 дек - РИА Новости. Европейский союз ввел санкции против Московского кредитного банка и Дальневосточного банка, это следует из документа, размещенного в Официальном журнале ЕС. Названия этих кредитных организаций фигурируют в перечне лиц и компаний, попавших под ограничительные меры.Ранее в пятницу Совет ЕС анонсировал в рамках девятого санкционного пакета заморозку активов двух российских банков, однако не раскрыл их названия. Европейский союз также внес Всероссийский банк развития регионов (ВБРР) в список учреждений, операции с которыми полностью запрещены.
https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839307965.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576543189_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_80760bd6a79cecdd6224bf9719b109ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, евросоюз, московский кредитный банк, дальневосточный банк, санкции в отношении россии
Экономика, Евросоюз, Московский кредитный банк, Дальневосточный банк, Санкции в отношении России
21:30 16.12.2022 (обновлено: 01:03 17.12.2022)
 
Евросоюз ввел санкции против МКБ и Дальневосточного банка

ЕС ввел новые санкции против двух российских банков и запретил операции с еще одним

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкПосетители в одном из отделений Московского кредитного банка
Посетители в одном из отделений Московского кредитного банка - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Посетители в одном из отделений Московского кредитного банка. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 16 дек - РИА Новости. Европейский союз ввел санкции против Московского кредитного банка и Дальневосточного банка, это следует из документа, размещенного в Официальном журнале ЕС.
Названия этих кредитных организаций фигурируют в перечне лиц и компаний, попавших под ограничительные меры.
Ранее в пятницу Совет ЕС анонсировал в рамках девятого санкционного пакета заморозку активов двух российских банков, однако не раскрыл их названия.
Европейский союз также внес Всероссийский банк развития регионов (ВБРР) в список учреждений, операции с которыми полностью запрещены.
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
Вчера, 20:47
Евросоюз опубликовал новый пакет антироссийских санкций
 
ЭкономикаЕвросоюзМосковский кредитный банкДальневосточный банкСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала