https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839314284.html
Евросоюз ввел санкции против МКБ и Дальневосточного банка
Евросоюз ввел санкции против МКБ и Дальневосточного банка - РИА Новости, 17.12.2022
Евросоюз ввел санкции против МКБ и Дальневосточного банка
Европейский союз ввел санкции против Московского кредитного банка и Дальневосточного банка, это следует из документа, размещенного в Официальном журнале ЕС. РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-16T21:30
2022-12-16T21:30
2022-12-17T01:03
экономика
евросоюз
московский кредитный банк
дальневосточный банк
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 16 дек - РИА Новости. Европейский союз ввел санкции против Московского кредитного банка и Дальневосточного банка, это следует из документа, размещенного в Официальном журнале ЕС. Названия этих кредитных организаций фигурируют в перечне лиц и компаний, попавших под ограничительные меры.Ранее в пятницу Совет ЕС анонсировал в рамках девятого санкционного пакета заморозку активов двух российских банков, однако не раскрыл их названия. Европейский союз также внес Всероссийский банк развития регионов (ВБРР) в список учреждений, операции с которыми полностью запрещены.
https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839307965.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, евросоюз, московский кредитный банк, дальневосточный банк, санкции в отношении россии
Экономика, Евросоюз, Московский кредитный банк, Дальневосточный банк, Санкции в отношении России
21:30 16.12.2022 (обновлено: 01:03 17.12.2022)
Евросоюз ввел санкции против МКБ и Дальневосточного банка
ЕС ввел новые санкции против двух российских банков и запретил операции с еще одним