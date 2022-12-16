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Евросоюз ввел санкции против глав нескольких российских министерств - РИА Новости, 16.12.2022
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https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839310696.html
Евросоюз ввел санкции против глав нескольких российских министерств
Евросоюз ввел санкции против глав нескольких российских министерств - РИА Новости, 16.12.2022
Евросоюз ввел санкции против глав нескольких российских министерств
Ряд российских министров, включая министров культуры, просвещения, науки и образования, глав Минтруда, МЧС, минюста и других, попали в новый санкционный список... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T21:03
2022-12-16T21:30
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
татьяна голикова
ольга любимова
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
нтв (телеканал)
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БРЮССЕЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Ряд российских министров, включая министров культуры, просвещения, науки и образования, глав Минтруда, МЧС, минюста и других, попали в новый санкционный список ЕС.В частности, в документе значатся вице-премьер Татьяна Голикова, глава МЧС Александр Куренков, глава минкульта Ольга Любимова, министры просвещения Сергей Кравцов и науки Валерий Фальков, министр природных ресурсов Александр Козлов, министр Труда Антон Котяков, министр юстиции Константин Чуйченко и другие политики.Фигурантам персональных европейских санкций замораживают активы на европейской территории, физлицам также запрещены поездки в Евросоюз.ЕС в пятницу ввел в действие девятый по счету пакет санкций против России. Пакет включает блок экономических ограничений, а также персональные санкции в отношении почти 200 физлиц и организаций. В новом санкционном списке - российские чиновники, депутаты, судьи, представители силовых структур, медиаперсоны. Санкции расширены в отношении трех российских банков, телеканалов НТВ/НТВ "Мир", Россия 1, РЕН ТВ и Первый канал.Экономические санкции предусматривают расширение экспортных ограничений, запрет на инвестиции в горнодобывающую промышленность РФ, запрет на поставки в Россию двигателей и запчастей для беспилотников, запрет на экспорт игрушечных дронов, сложных генераторов, портативных компьютеров, компьютерных компонентов, печатных микросхем, систем радионавигации, оборудования радиоуправления, камер и объективов.Также предусмотрен запрет на предоставление россиянам и российским компаниям рекламных услуг, исследований рынка и опросов общественного мнения. Гражданам ЕС также теперь полностью запретили занимать руководящие должности в государственных или контролируемых государством компаниях РФ.
https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839125485.html
https://ria.ru/20221202/evropa-1835712653.html
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евросоюз, санкции в отношении россии, в мире, татьяна голикова, ольга любимова, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нтв (телеканал)
Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире, Татьяна Голикова, Ольга Любимова, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), НТВ (телеканал)
21:03 16.12.2022 (обновлено: 21:30 16.12.2022)
 
Евросоюз ввел санкции против глав нескольких российских министерств

Евросоюз ввел санкции против Любимовой, Кравцова, Фалькова, Котякова, Куренкова и Чуйченко

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг Евросоюза. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Ряд российских министров, включая министров культуры, просвещения, науки и образования, глав Минтруда, МЧС, минюста и других, попали в новый санкционный список ЕС.
В частности, в документе значатся вице-премьер Татьяна Голикова, глава МЧС Александр Куренков, глава минкульта Ольга Любимова, министры просвещения Сергей Кравцов и науки Валерий Фальков, министр природных ресурсов Александр Козлов, министр Труда Антон Котяков, министр юстиции Константин Чуйченко и другие политики.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
Вчера, 12:58
Песков ответил на вопрос о девятом пакете антироссийских санкций Евросоюза
Фигурантам персональных европейских санкций замораживают активы на европейской территории, физлицам также запрещены поездки в Евросоюз.
ЕС в пятницу ввел в действие девятый по счету пакет санкций против России. Пакет включает блок экономических ограничений, а также персональные санкции в отношении почти 200 физлиц и организаций. В новом санкционном списке - российские чиновники, депутаты, судьи, представители силовых структур, медиаперсоны. Санкции расширены в отношении трех российских банков, телеканалов НТВ/НТВ "Мир", Россия 1, РЕН ТВ и Первый канал.
Экономические санкции предусматривают расширение экспортных ограничений, запрет на инвестиции в горнодобывающую промышленность РФ, запрет на поставки в Россию двигателей и запчастей для беспилотников, запрет на экспорт игрушечных дронов, сложных генераторов, портативных компьютеров, компьютерных компонентов, печатных микросхем, систем радионавигации, оборудования радиоуправления, камер и объективов.
Также предусмотрен запрет на предоставление россиянам и российским компаниям рекламных услуг, исследований рынка и опросов общественного мнения. Гражданам ЕС также теперь полностью запретили занимать руководящие должности в государственных или контролируемых государством компаниях РФ.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
2 декабря, 08:00
Европа продолжает искать способ украсть российские деньги
 
ЕвросоюзСанкции в отношении РоссииВ миреТатьяна ГоликоваОльга ЛюбимоваАлександр Куренков (МЧС)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)НТВ (телеканал)
 
 
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