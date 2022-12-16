21:03 16.12.2022 (обновлено: 21:30 16.12.2022)
Евросоюз ввел санкции против глав нескольких российских министерств
Евросоюз ввел санкции против Любимовой, Кравцова, Фалькова, Котякова, Куренкова и Чуйченко
Флаг Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Ряд российских министров, включая министров культуры, просвещения, науки и образования, глав Минтруда, МЧС, минюста и других, попали в новый санкционный список ЕС.
В частности, в документе значатся вице-премьер Татьяна Голикова, глава МЧС Александр Куренков, глава минкульта Ольга Любимова, министры просвещения Сергей Кравцов и науки Валерий Фальков, министр природных ресурсов Александр Козлов, министр Труда Антон Котяков, министр юстиции Константин Чуйченко и другие политики.
Фигурантам персональных европейских санкций замораживают активы на европейской территории, физлицам также запрещены поездки в Евросоюз.
ЕС в пятницу ввел в действие девятый по счету пакет санкций против России. Пакет включает блок экономических ограничений, а также персональные санкции в отношении почти 200 физлиц и организаций. В новом санкционном списке - российские чиновники, депутаты, судьи, представители силовых структур, медиаперсоны. Санкции расширены в отношении трех российских банков, телеканалов НТВ/НТВ "Мир", Россия 1, РЕН ТВ и Первый канал.
Экономические санкции предусматривают расширение экспортных ограничений, запрет на инвестиции в горнодобывающую промышленность РФ, запрет на поставки в Россию двигателей и запчастей для беспилотников, запрет на экспорт игрушечных дронов, сложных генераторов, портативных компьютеров, компьютерных компонентов, печатных микросхем, систем радионавигации, оборудования радиоуправления, камер и объективов.
Также предусмотрен запрет на предоставление россиянам и российским компаниям рекламных услуг, исследований рынка и опросов общественного мнения. Гражданам ЕС также теперь полностью запретили занимать руководящие должности в государственных или контролируемых государством компаниях РФ.
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