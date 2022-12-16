https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839310696.html

Евросоюз ввел санкции против глав нескольких российских министерств

Евросоюз ввел санкции против глав нескольких российских министерств - РИА Новости, 16.12.2022

Евросоюз ввел санкции против глав нескольких российских министерств

Ряд российских министров, включая министров культуры, просвещения, науки и образования, глав Минтруда, МЧС, минюста и других, попали в новый санкционный список... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T21:03

2022-12-16T21:03

2022-12-16T21:30

евросоюз

санкции в отношении россии

в мире

татьяна голикова

ольга любимова

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

нтв (телеканал)

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БРЮССЕЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Ряд российских министров, включая министров культуры, просвещения, науки и образования, глав Минтруда, МЧС, минюста и других, попали в новый санкционный список ЕС.В частности, в документе значатся вице-премьер Татьяна Голикова, глава МЧС Александр Куренков, глава минкульта Ольга Любимова, министры просвещения Сергей Кравцов и науки Валерий Фальков, министр природных ресурсов Александр Козлов, министр Труда Антон Котяков, министр юстиции Константин Чуйченко и другие политики.Фигурантам персональных европейских санкций замораживают активы на европейской территории, физлицам также запрещены поездки в Евросоюз.ЕС в пятницу ввел в действие девятый по счету пакет санкций против России. Пакет включает блок экономических ограничений, а также персональные санкции в отношении почти 200 физлиц и организаций. В новом санкционном списке - российские чиновники, депутаты, судьи, представители силовых структур, медиаперсоны. Санкции расширены в отношении трех российских банков, телеканалов НТВ/НТВ "Мир", Россия 1, РЕН ТВ и Первый канал.Экономические санкции предусматривают расширение экспортных ограничений, запрет на инвестиции в горнодобывающую промышленность РФ, запрет на поставки в Россию двигателей и запчастей для беспилотников, запрет на экспорт игрушечных дронов, сложных генераторов, портативных компьютеров, компьютерных компонентов, печатных микросхем, систем радионавигации, оборудования радиоуправления, камер и объективов.Также предусмотрен запрет на предоставление россиянам и российским компаниям рекламных услуг, исследований рынка и опросов общественного мнения. Гражданам ЕС также теперь полностью запретили занимать руководящие должности в государственных или контролируемых государством компаниях РФ.

https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839125485.html

https://ria.ru/20221202/evropa-1835712653.html

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евросоюз, санкции в отношении россии, в мире, татьяна голикова, ольга любимова, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нтв (телеканал)