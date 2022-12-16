Рейтинг@Mail.ru
Евросоюз расширит запрет на инвестиции в российский горнодобывающий сектор - РИА Новости, 16.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839256172.html
Евросоюз расширит запрет на инвестиции в российский горнодобывающий сектор
Евросоюз расширит запрет на инвестиции в российский горнодобывающий сектор - РИА Новости, 16.12.2022
Евросоюз расширит запрет на инвестиции в российский горнодобывающий сектор
Евросоюз в новом пакете санкций расширяет запрет на инвестиции в горнодобывающий сектор России, за исключением деятельности, связанной с критически важным... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T17:33
2022-12-16T17:33
экономика
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777307778_0:261:3072:1989_1920x0_80_0_0_675de1dcd95e3fc42cc44617f030abb0.jpg
БРЮССЕЛЬ, 16 дек - РИА Новости. Евросоюз в новом пакете санкций расширяет запрет на инвестиции в горнодобывающий сектор России, за исключением деятельности, связанной с критически важным сырьем, говорится в заявлении Совета ЕС. "ЕС расширит ограничения, касающиеся российской энергетической отрасли, дополнительно запретив новые инвестиции в российский горнодобывающий сектор, за исключением деятельности, связанной с определенными видами критически важного сырья", - указывается в документе.
https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839125485.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777307778_190:0:2382:1644_1920x0_80_0_0_dbcae9701aec6cf9fc958d5803306334.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, евросоюз, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России
17:33 16.12.2022
 
Евросоюз расширит запрет на инвестиции в российский горнодобывающий сектор

ЕС в новом пакете санкций расширит запрет на инвестиции в горнодобывающий сектор России

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в медиабанкЗагрузка руды в самосвал на карьере "Верхне-Ильдиканский"
Загрузка руды в самосвал на карьере Верхне-Ильдиканский - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Загрузка руды в самосвал на карьере "Верхне-Ильдиканский". Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 16 дек - РИА Новости. Евросоюз в новом пакете санкций расширяет запрет на инвестиции в горнодобывающий сектор России, за исключением деятельности, связанной с критически важным сырьем, говорится в заявлении Совета ЕС.
"ЕС расширит ограничения, касающиеся российской энергетической отрасли, дополнительно запретив новые инвестиции в российский горнодобывающий сектор, за исключением деятельности, связанной с определенными видами критически важного сырья", - указывается в документе.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
12:58
Песков ответил на вопрос о девятом пакете антироссийских санкций Евросоюза
 
ЭкономикаРоссияЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала