https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839256172.html
Евросоюз расширит запрет на инвестиции в российский горнодобывающий сектор
Евросоюз расширит запрет на инвестиции в российский горнодобывающий сектор - РИА Новости, 16.12.2022
Евросоюз расширит запрет на инвестиции в российский горнодобывающий сектор
Евросоюз в новом пакете санкций расширяет запрет на инвестиции в горнодобывающий сектор России, за исключением деятельности, связанной с критически важным... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T17:33
2022-12-16T17:33
2022-12-16T17:33
экономика
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 16 дек - РИА Новости. Евросоюз в новом пакете санкций расширяет запрет на инвестиции в горнодобывающий сектор России, за исключением деятельности, связанной с критически важным сырьем, говорится в заявлении Совета ЕС. "ЕС расширит ограничения, касающиеся российской энергетической отрасли, дополнительно запретив новые инвестиции в российский горнодобывающий сектор, за исключением деятельности, связанной с определенными видами критически важного сырья", - указывается в документе.
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экономика, россия, евросоюз, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России
Евросоюз расширит запрет на инвестиции в российский горнодобывающий сектор
ЕС в новом пакете санкций расширит запрет на инвестиции в горнодобывающий сектор России