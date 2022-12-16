https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839256172.html

Евросоюз расширит запрет на инвестиции в российский горнодобывающий сектор

Евросоюз расширит запрет на инвестиции в российский горнодобывающий сектор - РИА Новости, 16.12.2022

Евросоюз расширит запрет на инвестиции в российский горнодобывающий сектор

Евросоюз в новом пакете санкций расширяет запрет на инвестиции в горнодобывающий сектор России, за исключением деятельности, связанной с критически важным... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T17:33

2022-12-16T17:33

2022-12-16T17:33

экономика

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 16 дек - РИА Новости. Евросоюз в новом пакете санкций расширяет запрет на инвестиции в горнодобывающий сектор России, за исключением деятельности, связанной с критически важным сырьем, говорится в заявлении Совета ЕС. "ЕС расширит ограничения, касающиеся российской энергетической отрасли, дополнительно запретив новые инвестиции в российский горнодобывающий сектор, за исключением деятельности, связанной с определенными видами критически важного сырья", - указывается в документе.

https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839125485.html

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экономика, россия, евросоюз, санкции в отношении россии