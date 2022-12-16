https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839125485.html

Песков ответил на вопрос о девятом пакете антироссийских санкций Евросоюза

Песков ответил на вопрос о девятом пакете антироссийских санкций Евросоюза - РИА Новости, 16.12.2022

Песков ответил на вопрос о девятом пакете антироссийских санкций Евросоюза

Ответы на девятый пакет санкций ЕС Россия будет формулировать после официального объявления, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T12:58

2022-12-16T12:58

2022-12-16T12:58

россия

санкции в отношении россии

санкции

евросоюз

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Ответы на девятый пакет санкций ЕС Россия будет формулировать после официального объявления, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее Евросоюз обсуждал девятый пакет санкций против России. По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, санкции расширены приблизительно на 200 россиян и продукцию двойного назначения. Предложенный санкционный пакет предусматривает дополнительные меры против энергетического сектора РФ, в том числе запрет на инвестиции в горнодобывающую отрасль, запрет на экспорт в Россию беспилотников, а также расширение экспортных ограничений, в особенности в отношении товаров двойного назначения. "Давайте сначала мы ознакомимся с вами со списком, получим официальную информацию, а потом будем уже формулировать какие-то ответы. Пока еще ничего не объявлено", - сказал Песков на вопрос журналистов, готова ли Россия к таким ограничениям.

https://ria.ru/20221216/neft-1839120113.html

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Владимир Лаврентьев

россия, санкции в отношении россии, санкции, евросоюз, в мире, дмитрий песков