https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839125485.html
Песков ответил на вопрос о девятом пакете антироссийских санкций Евросоюза
Песков ответил на вопрос о девятом пакете антироссийских санкций Евросоюза - РИА Новости, 16.12.2022
Песков ответил на вопрос о девятом пакете антироссийских санкций Евросоюза
Ответы на девятый пакет санкций ЕС Россия будет формулировать после официального объявления, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T12:58
2022-12-16T12:58
2022-12-16T12:58
россия
санкции в отношении россии
санкции
евросоюз
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Ответы на девятый пакет санкций ЕС Россия будет формулировать после официального объявления, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее Евросоюз обсуждал девятый пакет санкций против России. По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, санкции расширены приблизительно на 200 россиян и продукцию двойного назначения. Предложенный санкционный пакет предусматривает дополнительные меры против энергетического сектора РФ, в том числе запрет на инвестиции в горнодобывающую отрасль, запрет на экспорт в Россию беспилотников, а также расширение экспортных ограничений, в особенности в отношении товаров двойного назначения. "Давайте сначала мы ознакомимся с вами со списком, получим официальную информацию, а потом будем уже формулировать какие-то ответы. Пока еще ничего не объявлено", - сказал Песков на вопрос журналистов, готова ли Россия к таким ограничениям.
https://ria.ru/20221216/neft-1839120113.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, санкции в отношении россии, санкции, евросоюз, в мире, дмитрий песков
Россия, Санкции в отношении России, Санкции, Евросоюз, В мире, Дмитрий Песков
Песков ответил на вопрос о девятом пакете антироссийских санкций Евросоюза
Песков: ответ на девятый пакет санкций ЕС сформулируют после официального объявления
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Ответы на девятый пакет санкций ЕС Россия будет формулировать после официального объявления, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее Евросоюз обсуждал девятый пакет санкций против России. По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, санкции расширены приблизительно на 200 россиян и продукцию двойного назначения. Предложенный санкционный пакет предусматривает дополнительные меры против энергетического сектора РФ, в том числе запрет на инвестиции в горнодобывающую отрасль, запрет на экспорт в Россию беспилотников, а также расширение экспортных ограничений, в особенности в отношении товаров двойного назначения.
"Давайте сначала мы ознакомимся с вами со списком, получим официальную информацию, а потом будем уже формулировать какие-то ответы. Пока еще ничего не объявлено", - сказал Песков на вопрос журналистов, готова ли Россия к таким ограничениям.