https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839088241.html

Москва будет добиваться реализации договоренностей по экспорту, заявил МИД

Москва будет добиваться реализации договоренностей по экспорту, заявил МИД - РИА Новости, 16.12.2022

Москва будет добиваться реализации договоренностей по экспорту, заявил МИД

Усилия по переподключению Россельхозбанка к SWIFT предпринимаются, но их пока недостаточно, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T11:21

2022-12-16T11:21

2022-12-16T11:55

москва

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

санкции в отношении россии

экономика

сергей вершинин

сергей лавров

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809667414_0:169:1801:1182_1920x0_80_0_0_4b73687cb8accc49f9240fa82e8efe96.jpg

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Усилия по переподключению Россельхозбанка к SWIFT предпринимаются, но их пока недостаточно, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин."Сейчас какие-то усилия предпринимаются, но эти усилия не дали окончательного результата. Я бы не стал говорить о сроках. В любом случае мы поставим вопрос так - максимально быстро это надо сделать", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, Москва не просит о снятии санкций, поскольку этот вопрос - проблема тех, кто их вводил, но будет добиваться реализации договоренностей о разблокировке сельскохозяйственного экспорта, ограничений, касающихся Россельхозбанка, а также соответствующих операций по страховке и финансовым транзакциям.Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. Накануне в МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москве нужны "четкие юридические исключения из санкций" для российских компаний, а также гарантии свободного захода российских судов в европейские порты и иностранных судов - в российские. Одна из ключевых проблем, как отмечал министр, это нахождение под санкциями Россельхозбанка, который является основным финансовым учреждением, обслуживающим поставки российских удобрений и зерна на мировые рынки.

https://ria.ru/20221129/swift-1834956921.html

https://ria.ru/20221128/swift-1834740708.html

москва

россия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, санкции в отношении россии, экономика, сергей вершинин, сергей лавров, турция, россельхозбанк, оон, swift