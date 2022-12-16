11:21 16.12.2022 (обновлено: 11:55 16.12.2022)
Москва будет добиваться реализации договоренностей по экспорту, заявил МИД
МИД РФ: прогресс по переподключению Россельхозбанка к SWIFT есть, но пока его недостаточно
Здание МИД России. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Усилия по переподключению Россельхозбанка к SWIFT предпринимаются, но их пока недостаточно, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Сейчас какие-то усилия предпринимаются, но эти усилия не дали окончательного результата. Я бы не стал говорить о сроках. В любом случае мы поставим вопрос так - максимально быстро это надо сделать", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, Москва не просит о снятии санкций, поскольку этот вопрос - проблема тех, кто их вводил, но будет добиваться реализации договоренностей о разблокировке сельскохозяйственного экспорта, ограничений, касающихся Россельхозбанка, а также соответствующих операций по страховке и финансовым транзакциям.
Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. Накануне в МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.
Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москве нужны "четкие юридические исключения из санкций" для российских компаний, а также гарантии свободного захода российских судов в европейские порты и иностранных судов - в российские. Одна из ключевых проблем, как отмечал министр, это нахождение под санкциями Россельхозбанка, который является основным финансовым учреждением, обслуживающим поставки российских удобрений и зерна на мировые рынки.