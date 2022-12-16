https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839065493.html

Новые санкции подрывают интересы ЕС, но это выбор Брюсселя, заявил МИД

Новые санкции подрывают интересы ЕС, но это выбор Брюсселя, заявил МИД - РИА Новости, 16.12.2022

Новые санкции подрывают интересы ЕС, но это выбор Брюсселя, заявил МИД

Введение новых санкций против России - выбор Брюсселя, но эти меры подрывают собственные интересы европейских стран, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T09:24

2022-12-16T09:24

2022-12-16T09:45

брюссель

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Введение новых санкций против России - выбор Брюсселя, но эти меры подрывают собственные интересы европейских стран, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.В четверг постоянные представители стран ЕС согласовали девятый пакет антироссийских санкций. Окончательная техническая процедура оформления санкционного пакета, как ожидается, будет завершена в пятницу, затем санкции должны опубликовать в официальном журнале союза, после чего они вступят в силу."Они отказываются от рыночных принципов - в энергетике, финансовой сфере, да и во многих других областях. Это их выбор. Но этот выбор, когда реализуется в конкретных действиях, он подрывает международные экономические отношения в том виде, как они формировались последние годы, и подрывает экономические интересы этих стран", - сказал Грушко.По словам Грушко сегодня Европа "безропотно жертвует своими интересами, политический класс западной Европы идёт по этому саморазрушительному пути"."Но это их политический выбор. Мы сожалеем по этому поводу, в том числе в связи с учётом того, что в течение многих лет в целом ряде областей мы пытались выстроить с европейцами и с Евросоюзом равноправные экономические отношения, которые обеспечивали бы надёжную основу для нашего взаимодействия в экономической, политической и других сферах", - отметил замминистра."Теперь это буквально, можно сказать, выброшено за ненужностью ради достижения каких-то абсолютно мифических геополитических целей", - заключил он.

https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839066608.html

https://ria.ru/20221216/kitay-1838986163.html

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брюссель, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)