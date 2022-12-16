https://ria.ru/20221216/samozanyatye-1839044609.html
Стало известно, насколько востребованы самозанятые у российских компаний
Стало известно, насколько востребованы самозанятые у российских компаний - РИА Новости, 16.12.2022
Стало известно, насколько востребованы самозанятые у российских компаний
Каждая пятая компания в России прибегает к услугам самозанятых, помощь таких работников наиболее востребована в том числе в сферах логистики, строительства и... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T05:10
2022-12-16T05:10
2022-12-16T05:10
россия
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Каждая пятая компания в России прибегает к услугам самозанятых, помощь таких работников наиболее востребована в том числе в сферах логистики, строительства и дизайна, говорится в исследовании сервиса SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости."Сегодня услугами граждан со статусом самозанятых пользуется каждая пятая российская компания (20%) - и это число стабильно увеличивается. Чаще всего самозанятые выполняют работы в сфере строительства и проектирования, информационных технологий, маркетинга и PR, дизайна и логистики", - говорится в исследовании.Специалисты выяснили, что 30% компаний из сферы логистики привлекают самозанятых, 28% - из сферы строительства, а из сферы услуг к помощи таких работников прибегают лишь 24% работодателей. Чуть реже самозанятых привлекают для финансового консалтинга, управления персоналом, закупок, копирайтинга и переводов."Работодателей, которые успели оценить все плюсы сотрудничества с независимыми поставщиками услуг, среди малого бизнеса больше, чем среди крупных организаций", - добавляется в исследовании.Специалисты опросили 1 тысячу менеджеров по персоналу из всех округов страны в период с 1 по 14 декабря 2022 года.
https://ria.ru/20221130/samozanyatost-1835191855.html
https://ria.ru/20221212/razdel-1837624290.html
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россия
Стало известно, насколько востребованы самозанятые у российских компаний
Исследование показало, что каждая пятая компания в России прибегает к услугам самозанятых
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Каждая пятая компания в России прибегает к услугам самозанятых, помощь таких работников наиболее востребована в том числе в сферах логистики, строительства и дизайна, говорится в исследовании сервиса SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
"Сегодня услугами граждан со статусом самозанятых пользуется каждая пятая российская компания (20%) - и это число стабильно увеличивается. Чаще всего самозанятые выполняют работы в сфере строительства и проектирования, информационных технологий, маркетинга и PR, дизайна и логистики", - говорится в исследовании.
Специалисты выяснили, что 30% компаний из сферы логистики привлекают самозанятых, 28% - из сферы строительства, а из сферы услуг к помощи таких работников прибегают лишь 24% работодателей. Чуть реже самозанятых привлекают для финансового консалтинга, управления персоналом, закупок, копирайтинга и переводов.
"Работодателей, которые успели оценить все плюсы сотрудничества с независимыми поставщиками услуг, среди малого бизнеса больше, чем среди крупных организаций", - добавляется в исследовании.
Специалисты опросили 1 тысячу менеджеров по персоналу из всех округов страны в период с 1 по 14 декабря 2022 года.