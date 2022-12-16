https://ria.ru/20221216/sammit-1839038149.html

Лидеры ЕС заявили, что не видят "готовности к миру со стороны России"

Лидеры ЕС заявили, что не видят "готовности к миру со стороны России" - РИА Новости, 16.12.2022

Лидеры ЕС заявили, что не видят "готовности к миру со стороны России"

Лидеры стран ЕС по итогам саммита в Брюсселе заявили, что не видят "готовности России к справедливому и устойчивому миру", говорится в итоговом заявлении по... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T02:07

2022-12-16T02:07

2022-12-16T02:07

в мире

владимир путин

сергей рябков

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БРЮССЕЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Лидеры стран ЕС по итогам саммита в Брюсселе заявили, что не видят "готовности России к справедливому и устойчивому миру", говорится в итоговом заявлении по окончании встречи в верхах."На сегодняшний день Россия не продемонстрировала подлинной готовности к справедливому и устойчивому миру", - указывается в документе.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, "непрекращающаяся масштабная помощь Киеву" все больше "вовлекает западные страны в конфликт на стороне киевского режима". Глава ведомства Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, говорил, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает.

https://ria.ru/20221215/gaz-1838976171.html

https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839034296.html

россия

украина

брюссель

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в мире, владимир путин, сергей рябков, сергей лавров, россия, украина, брюссель, евросоюз, оон