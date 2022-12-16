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Лидеры ЕС заявили, что не видят "готовности к миру со стороны России" - РИА Новости, 16.12.2022
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Лидеры ЕС заявили, что не видят "готовности к миру со стороны России"
Лидеры ЕС заявили, что не видят "готовности к миру со стороны России" - РИА Новости, 16.12.2022
Лидеры ЕС заявили, что не видят "готовности к миру со стороны России"
Лидеры стран ЕС по итогам саммита в Брюсселе заявили, что не видят "готовности России к справедливому и устойчивому миру", говорится в итоговом заявлении по... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T02:07
2022-12-16T02:07
в мире
владимир путин
сергей рябков
сергей лавров
россия
украина
брюссель
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Лидеры стран ЕС по итогам саммита в Брюсселе заявили, что не видят "готовности России к справедливому и устойчивому миру", говорится в итоговом заявлении по окончании встречи в верхах."На сегодняшний день Россия не продемонстрировала подлинной готовности к справедливому и устойчивому миру", - указывается в документе.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, "непрекращающаяся масштабная помощь Киеву" все больше "вовлекает западные страны в конфликт на стороне киевского режима". Глава ведомства Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, говорил, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает.
https://ria.ru/20221215/gaz-1838976171.html
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в мире, владимир путин, сергей рябков, сергей лавров, россия, украина, брюссель, евросоюз, оон
В мире, Владимир Путин, Сергей Рябков, Сергей Лавров, Россия, Украина, Брюссель, Евросоюз, ООН
02:07 16.12.2022
 
Лидеры ЕС заявили, что не видят "готовности к миру со стороны России"

Лидеры ЕС по итогам саммита заявили, что не видят "готовности к миру со стороны России"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Лидеры стран ЕС по итогам саммита в Брюсселе заявили, что не видят "готовности России к справедливому и устойчивому миру", говорится в итоговом заявлении по окончании встречи в верхах.
"На сегодняшний день Россия не продемонстрировала подлинной готовности к справедливому и устойчивому миру", - указывается в документе.
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
Вчера, 18:06
ЕЦБ допустил дефицит газа в Евросоюзе зимой 2023-2024 годов
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, "непрекращающаяся масштабная помощь Киеву" все больше "вовлекает западные страны в конфликт на стороне киевского режима". Глава ведомства Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, говорил, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
00:41
Глава Евросовета объяснил задержку в согласовании нового пакета санкций
 
В миреВладимир ПутинСергей РябковСергей ЛавровРоссияУкраинаБрюссельЕвросоюзООН
 
 
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