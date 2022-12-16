https://ria.ru/20221216/sagradafamlia-1839093069.html

Башни Саграда Фамилии Гауди достроили через 140 лет после старта возведения

Башни Саграда Фамилии Гауди достроили через 140 лет после старта возведения - РИА Новости, 16.12.2022

Башни Саграда Фамилии Гауди достроили через 140 лет после старта возведения

Башни евангелистов Луки и Марка в храме Саграда Фамилии достроили через 140 лет после начала его возведения, следует из публикации на сайте храма. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T11:46

2022-12-16T11:46

2022-12-16T11:46

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Башни евангелистов Луки и Марка в храме Саграда Фамилии достроили через 140 лет после начала его возведения, следует из публикации на сайте храма. Сегодня, 16 декабря, после Рождественского концерта их вершины впервые будут освещены. Теперь завершены три из центральных башен. В декабре 2021 года была открыта, посвященная Деве Марие. Строительство храма стартовало в 1882 году по проекту архитектора Франсиско дель Вильяра. Но вскоре на его место позвали Антонио Гауди, который значительно переработал первоначальный проект. Все это время храм остается недостроенным. Планируется завершить работы в 2030 году.

https://ria.ru/20220621/sagradafamilia-1797024980.html

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Елена Громова

новости культуры, архитектура, барселона (город), испания