https://ria.ru/20221216/sagradafamlia-1839093069.html
Башни Саграда Фамилии Гауди достроили через 140 лет после старта возведения
Башни Саграда Фамилии Гауди достроили через 140 лет после старта возведения - РИА Новости, 16.12.2022
Башни Саграда Фамилии Гауди достроили через 140 лет после старта возведения
Башни евангелистов Луки и Марка в храме Саграда Фамилии достроили через 140 лет после начала его возведения, следует из публикации на сайте храма. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T11:46
2022-12-16T11:46
2022-12-16T11:46
культура
новости культуры
архитектура
барселона (город)
испания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839077465_0:0:629:355_1920x0_80_0_0_c6ef6c940b3dd75fe552db2fa64701fb.jpg
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Башни евангелистов Луки и Марка в храме Саграда Фамилии достроили через 140 лет после начала его возведения, следует из публикации на сайте храма. Сегодня, 16 декабря, после Рождественского концерта их вершины впервые будут освещены. Теперь завершены три из центральных башен. В декабре 2021 года была открыта, посвященная Деве Марие. Строительство храма стартовало в 1882 году по проекту архитектора Франсиско дель Вильяра. Но вскоре на его место позвали Антонио Гауди, который значительно переработал первоначальный проект. Все это время храм остается недостроенным. Планируется завершить работы в 2030 году.
https://ria.ru/20220621/sagradafamilia-1797024980.html
барселона (город)
испания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839077465_47:0:606:419_1920x0_80_0_0_a7788dc6a87c8be3362cc7a0c611a4bb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, архитектура, барселона (город), испания
Культура, Новости культуры, Архитектура, Барселона (город), Испания
Башни Саграда Фамилии Гауди достроили через 140 лет после старта возведения
В Барселоне достроили башни Саграда Фамилии Гауди через 140 лет после старта возведения