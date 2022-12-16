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Башни Саграда Фамилии Гауди достроили через 140 лет после старта возведения - РИА Новости, 16.12.2022
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Культура
https://ria.ru/20221216/sagradafamlia-1839093069.html
Башни Саграда Фамилии Гауди достроили через 140 лет после старта возведения
Башни Саграда Фамилии Гауди достроили через 140 лет после старта возведения - РИА Новости, 16.12.2022
Башни Саграда Фамилии Гауди достроили через 140 лет после старта возведения
Башни евангелистов Луки и Марка в храме Саграда Фамилии достроили через 140 лет после начала его возведения, следует из публикации на сайте храма. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T11:46
2022-12-16T11:46
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Башни евангелистов Луки и Марка в храме Саграда Фамилии достроили через 140 лет после начала его возведения, следует из публикации на сайте храма. Сегодня, 16 декабря, после Рождественского концерта их вершины впервые будут освещены. Теперь завершены три из центральных башен. В декабре 2021 года была открыта, посвященная Деве Марие. Строительство храма стартовало в 1882 году по проекту архитектора Франсиско дель Вильяра. Но вскоре на его место позвали Антонио Гауди, который значительно переработал первоначальный проект. Все это время храм остается недостроенным. Планируется завершить работы в 2030 году.
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новости культуры, архитектура, барселона (город), испания
Культура, Новости культуры, Архитектура, Барселона (город), Испания
11:46 16.12.2022
 
Башни Саграда Фамилии Гауди достроили через 140 лет после старта возведения

В Барселоне достроили башни Саграда Фамилии Гауди через 140 лет после старта возведения

© Фото : Basílica de la Sagrada FamíliaДве башни Саграда Фамилии в Барселоне достроены
Две башни Саграда Фамилии в Барселоне достроены - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© Фото : Basílica de la Sagrada Família
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Башни евангелистов Луки и Марка в храме Саграда Фамилии достроили через 140 лет после начала его возведения, следует из публикации на сайте храма.
Сегодня, 16 декабря, после Рождественского концерта их вершины впервые будут освещены.
Теперь завершены три из центральных башен. В декабре 2021 года была открыта, посвященная Деве Марие.
Строительство храма стартовало в 1882 году по проекту архитектора Франсиско дель Вильяра. Но вскоре на его место позвали Антонио Гауди, который значительно переработал первоначальный проект. Все это время храм остается недостроенным. Планируется завершить работы в 2030 году.
Архитектор Жорди Бонет-и-Арменгол - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
21 июня, 14:41Культура
Скончался архитектор, руководивший строительством Саграды Фамилии
 
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