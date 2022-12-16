https://ria.ru/20221216/saakashvili-1839033693.html

МИД Украины призвал Грузию отсрочить наказание для Саакашвили

МИД Украины призвал Грузию отсрочить наказание для Саакашвили - РИА Новости, 16.12.2022

МИД Украины призвал Грузию отсрочить наказание для Саакашвили

МИД Украины призвал Грузию отсрочить наказание для имеющего украинское гражданство Михаила Саакашвили для его перевода на лечение в одну из клиник Европы или... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T00:29

2022-12-16T00:29

2022-12-16T00:29

в мире

михаил саакашвили

грузия

украина

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. МИД Украины призвал Грузию отсрочить наказание для имеющего украинское гражданство Михаила Саакашвили для его перевода на лечение в одну из клиник Европы или США.В украинском МИД заявили, что глубоко обеспокоены ухудшением состояния здоровья Саакашвили."Учитывая критическое состояние украинского гражданина, призываем грузинскую сторону обеспечить его надлежащей медицинской помощью, а также удовлетворить ходатайство об отсрочке наказания Михаилу Саакашвили ради его перевод в одну из европейских или американских клиник с целью дальнейшего лечения", - говорится в заявлении на сайте МИД Украины.Ведомство также призвало Тбилиси предоставить доступ к Саакашвили уполномоченному Верховной рады по правам человека Дмитрию Лубинцу.Ранее Специальная пенитенциарная служба минюста Грузии опубликовала 10-минутную видеозапись из палаты проходящего лечение Саакашвили, указав на его "симулятивные действия". В записи есть несколько фрагментов, датированных в разное время. На некоторых кадрах Саакашвили лежит на больничной койке, на повышенных тонах разговаривает с медперсоналом и оказывает им сопротивление, курит электронные сигареты, смотрит телевизор, нарочно пытается упасть с больничной койки, а медики ему в этом препятствуют. На кадрах, датированных 12 декабря, Саакашвили истощен и передвигается по палате с помощью ходунков.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.

https://ria.ru/20221215/saakashvili-1838752653.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, михаил саакашвили, грузия, украина