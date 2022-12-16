https://ria.ru/20221216/rentgen-1839060151.html

Российские ученые создали источник питания для рентгеновских аппаратов

Российские ученые создали источник питания для рентгеновских аппаратов - РИА Новости, 16.12.2022

Российские ученые создали источник питания для рентгеновских аппаратов

Сотрудники Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" имени В.И. Ульянова разработали импортозамещающий высоковольтный... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T08:48

2022-12-16T08:48

2022-12-16T08:48

наука

технологии

россия

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Сотрудники Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" имени В.И. Ульянова разработали импортозамещающий высоковольтный источник питания для рентгеновского оборудования, которое может применяться в разных областях - от медицины до археологии, сообщили РИА Новости в министерстве науки и высшего образования РФ.Стабилизированные источники энергии обеспечивают бесперебойную работу рентгеновских аппаратов при их длительной эксплуатации, например во время проведении медицинской томографии. Уход с российского рынка зарубежных компаний ускорил поиск отечественных решений в этой сфере.Работа над созданием отечественного аналога заняла у научного коллектива "ЛЭТИ" 7 месяцев, отметили в Минобрнауки.По его словам, источник питания практически полностью собран из отечественных компонентов, что существенно удешевляет его производство.Этот прибор может использоваться в рентгенографических комплексах, которые применяются в медицине, промышленности, в изучении археологических находок и произведений искусства и других сферах.Созданный источник питания в ближайшее время будет направлен заказчику – петербургской компании, которая использует рентгеновские технологии в кристаллографических исследованиях материалов для создания электронной техники.

https://ria.ru/20221206/podderzhka-1836757642.html

https://ria.ru/20220726/pshenitsa-1804936907.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, россия