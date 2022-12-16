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Российские ученые создали источник питания для рентгеновских аппаратов - РИА Новости, 16.12.2022
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Наука
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Российские ученые создали источник питания для рентгеновских аппаратов
Российские ученые создали источник питания для рентгеновских аппаратов - РИА Новости, 16.12.2022
Российские ученые создали источник питания для рентгеновских аппаратов
Сотрудники Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" имени В.И. Ульянова разработали импортозамещающий высоковольтный... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T08:48
2022-12-16T08:48
наука
технологии
россия
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Сотрудники Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" имени В.И. Ульянова разработали импортозамещающий высоковольтный источник питания для рентгеновского оборудования, которое может применяться в разных областях - от медицины до археологии, сообщили РИА Новости в министерстве науки и высшего образования РФ.Стабилизированные источники энергии обеспечивают бесперебойную работу рентгеновских аппаратов при их длительной эксплуатации, например во время проведении медицинской томографии. Уход с российского рынка зарубежных компаний ускорил поиск отечественных решений в этой сфере.Работа над созданием отечественного аналога заняла у научного коллектива "ЛЭТИ" 7 месяцев, отметили в Минобрнауки.По его словам, источник питания практически полностью собран из отечественных компонентов, что существенно удешевляет его производство.Этот прибор может использоваться в рентгенографических комплексах, которые применяются в медицине, промышленности, в изучении археологических находок и произведений искусства и других сферах.Созданный источник питания в ближайшее время будет направлен заказчику – петербургской компании, которая использует рентгеновские технологии в кристаллографических исследованиях материалов для создания электронной техники.
https://ria.ru/20221206/podderzhka-1836757642.html
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технологии, россия
Наука, Технологии, Россия
08:48 16.12.2022
 
Российские ученые создали источник питания для рентгеновских аппаратов

Российские ученые создали импортозамещающий источник питания для рентгеновских аппаратов

© РИА Новости / Виталий ТимкивВрач-рентгенолог во время проведения обследования пациента
Врач-рентгенолог во время проведения обследования пациента - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Врач-рентгенолог во время проведения обследования пациента. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Сотрудники Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" имени В.И. Ульянова разработали импортозамещающий высоковольтный источник питания для рентгеновского оборудования, которое может применяться в разных областях - от медицины до археологии, сообщили РИА Новости в министерстве науки и высшего образования РФ.
Стабилизированные источники энергии обеспечивают бесперебойную работу рентгеновских аппаратов при их длительной эксплуатации, например во время проведении медицинской томографии. Уход с российского рынка зарубежных компаний ускорил поиск отечественных решений в этой сфере.
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Работа над созданием отечественного аналога заняла у научного коллектива "ЛЭТИ" 7 месяцев, отметили в Минобрнауки.
"Мы разработали стабилизированный источник питания мощностью 500 ватт для обеспечения работы рентгеновской техники. Источник был создан по просьбе нашего индустриального партнера: ранее он пользовался источниками питания от американской компании. Однако она недавно ушла с российского рынка, и им потребовался отечественный аналог", - рассказал инженер-разработчик рентгеновской техники кафедры электронных приборов и устройств "ЛЭТИ" Юрий Потрахов.
По его словам, источник питания практически полностью собран из отечественных компонентов, что существенно удешевляет его производство.
Этот прибор может использоваться в рентгенографических комплексах, которые применяются в медицине, промышленности, в изучении археологических находок и произведений искусства и других сферах.
Созданный источник питания в ближайшее время будет направлен заказчику – петербургской компании, которая использует рентгеновские технологии в кристаллографических исследованиях материалов для создания электронной техники.
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