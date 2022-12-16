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Путин не планирует в этом году мероприятия в честь Дня контрразведки - РИА Новости, 16.12.2022
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Путин не планирует в этом году мероприятия в честь Дня контрразведки
Путин не планирует в этом году мероприятия в честь Дня контрразведки - РИА Новости, 16.12.2022
Путин не планирует в этом году мероприятия в честь Дня контрразведки
Президент РФ Владимир Путин не планирует какие-либо мероприятия в связи с Днем российской военной контрразведки, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T12:50
2022-12-16T12:58
владимир путин
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не планирует какие-либо мероприятия в связи с Днем российской военной контрразведки, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Традиционно президент поздравляет сотрудников органов безопасности", - сказал он журналистам.На вопрос, планирует ли глава государства какие-либо мероприятия в связи с Днем российской военной контрразведки, который будет 19 декабря, представитель Кремля ответил отрицательно."Нет, не планирует", - сказал Песков.
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владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия
Владимир Путин, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Россия
12:50 16.12.2022 (обновлено: 12:58 16.12.2022)
 
Путин не планирует в этом году мероприятия в честь Дня контрразведки

Песков: в графике Путина нет мероприятий в честь Дня российской военной контрразведки

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не планирует какие-либо мероприятия в связи с Днем российской военной контрразведки, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Традиционно президент поздравляет сотрудников органов безопасности", - сказал он журналистам.
На вопрос, планирует ли глава государства какие-либо мероприятия в связи с Днем российской военной контрразведки, который будет 19 декабря, представитель Кремля ответил отрицательно.
"Нет, не планирует", - сказал Песков.
РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
4 декабря, 14:35
Офицер американской разведки назвал сроки победы России на Украине
 
Владимир ПутинДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Россия
 
 
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