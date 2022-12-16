https://ria.ru/20221216/razvedchiki-1839120660.html

Путин не планирует в этом году мероприятия в честь Дня контрразведки

Путин не планирует в этом году мероприятия в честь Дня контрразведки - РИА Новости, 16.12.2022

Путин не планирует в этом году мероприятия в честь Дня контрразведки

Президент РФ Владимир Путин не планирует какие-либо мероприятия в связи с Днем российской военной контрразведки, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T12:50

2022-12-16T12:50

2022-12-16T12:58

владимир путин

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

россия

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не планирует какие-либо мероприятия в связи с Днем российской военной контрразведки, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Традиционно президент поздравляет сотрудников органов безопасности", - сказал он журналистам.На вопрос, планирует ли глава государства какие-либо мероприятия в связи с Днем российской военной контрразведки, который будет 19 декабря, представитель Кремля ответил отрицательно."Нет, не планирует", - сказал Песков.

https://ria.ru/20221204/ukraina-1836220084.html

россия

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2022

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владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия