https://ria.ru/20221216/razvedchiki-1839120660.html
Путин не планирует в этом году мероприятия в честь Дня контрразведки
Путин не планирует в этом году мероприятия в честь Дня контрразведки - РИА Новости, 16.12.2022
Путин не планирует в этом году мероприятия в честь Дня контрразведки
Президент РФ Владимир Путин не планирует какие-либо мероприятия в связи с Днем российской военной контрразведки, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T12:50
2022-12-16T12:50
2022-12-16T12:58
владимир путин
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не планирует какие-либо мероприятия в связи с Днем российской военной контрразведки, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Традиционно президент поздравляет сотрудников органов безопасности", - сказал он журналистам.На вопрос, планирует ли глава государства какие-либо мероприятия в связи с Днем российской военной контрразведки, который будет 19 декабря, представитель Кремля ответил отрицательно."Нет, не планирует", - сказал Песков.
https://ria.ru/20221204/ukraina-1836220084.html
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владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия
Владимир Путин, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Россия
12:50 16.12.2022 (обновлено: 12:58 16.12.2022)
Путин не планирует в этом году мероприятия в честь Дня контрразведки
Песков: в графике Путина нет мероприятий в честь Дня российской военной контрразведки
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не планирует какие-либо мероприятия в связи с Днем российской военной контрразведки, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Традиционно президент поздравляет сотрудников органов безопасности", - сказал он журналистам.
На вопрос, планирует ли глава государства какие-либо мероприятия в связи с Днем российской военной контрразведки, который будет 19 декабря, представитель Кремля ответил отрицательно.
"Нет, не планирует", - сказал Песков.