https://ria.ru/20221216/rassledovanie-1839262927.html
Источник: ЦАР и Россия вместе расследуют покушение на главу Русского дома
Источник: ЦАР и Россия вместе расследуют покушение на главу Русского дома - РИА Новости, 16.12.2022
Источник: ЦАР и Россия вместе расследуют покушение на главу Русского дома
Расследование покушения на главу Русского дома в Центральноафриканской республике (ЦАР) Дмитрия Сытого будет вестись совместно с Россией, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T17:50
2022-12-16T17:50
2022-12-16T17:50
в мире
россия
цар
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БАНГИ, 16 дек – РИА Новости. Расследование покушения на главу Русского дома в Центральноафриканской республике (ЦАР) Дмитрия Сытого будет вестись совместно с Россией, сообщил РИА Новости высокопоставленный источник в местной полиции. Сытый госпитализирован после покушения в пятницу утром: взорвалась отправленная ему посылка. Как сообщил РИА Новости ранее глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ, глава представительства получал угрозы. "Мы будем работать рука об руку с нашими российскими друзьями в этом расследовании", - сказал источник в полиции.
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Госпиталь, где лежит глава Русского дома в ЦАР после покушения
Первые кадры РИА Новости из главного госпиталя Банги, где лежит раненный при покушении генеральный директор Русского дома в ЦАР
2022-12-16T17:50
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PT0M18S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, цар, видео
Источник: ЦАР и Россия вместе расследуют покушение на главу Русского дома
БАНГИ, 16 дек – РИА Новости. Расследование покушения на главу Русского дома в Центральноафриканской республике (ЦАР) Дмитрия Сытого будет вестись совместно с Россией, сообщил РИА Новости высокопоставленный источник в местной полиции.
2022-12-16T17:50
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PT0M18S
Источник: ЦАР и Россия вместе расследуют покушение на главу Русского дома
ЦАР готова вместе с Россией расследовать покушение на главу Русского дома Дмитрия Сытого