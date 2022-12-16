https://ria.ru/20221216/rassledovanie-1839262927.html

Источник: ЦАР и Россия вместе расследуют покушение на главу Русского дома

Источник: ЦАР и Россия вместе расследуют покушение на главу Русского дома - РИА Новости, 16.12.2022

Источник: ЦАР и Россия вместе расследуют покушение на главу Русского дома

Расследование покушения на главу Русского дома в Центральноафриканской республике (ЦАР) Дмитрия Сытого будет вестись совместно с Россией, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T17:50

2022-12-16T17:50

2022-12-16T17:50

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БАНГИ, 16 дек – РИА Новости. Расследование покушения на главу Русского дома в Центральноафриканской республике (ЦАР) Дмитрия Сытого будет вестись совместно с Россией, сообщил РИА Новости высокопоставленный источник в местной полиции. Сытый госпитализирован после покушения в пятницу утром: взорвалась отправленная ему посылка. Как сообщил РИА Новости ранее глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ, глава представительства получал угрозы. "Мы будем работать рука об руку с нашими российскими друзьями в этом расследовании", - сказал источник в полиции.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Госпиталь, где лежит глава Русского дома в ЦАР после покушения Первые кадры РИА Новости из главного госпиталя Банги, где лежит раненный при покушении генеральный директор Русского дома в ЦАР 2022-12-16T17:50 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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