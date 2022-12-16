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Россияне рассказали, какое путешествие хотели бы получить от Деда Мороза - РИА Новости, 16.12.2022
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Туризм
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Россияне рассказали, какое путешествие хотели бы получить от Деда Мороза
Россияне рассказали, какое путешествие хотели бы получить от Деда Мороза - РИА Новости, 16.12.2022
Россияне рассказали, какое путешествие хотели бы получить от Деда Мороза
Аналитики выяснили, какое путешествие россияне хотели бы получить в подарок от Деда Мороза, сообщает пресс-службе сервиса Туту. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T02:47
2022-12-16T02:47
туризм
новости - туризм
новый год
дед мороз
подарок
туризм
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Аналитики выяснили, какое путешествие россияне хотели бы получить в подарок от Деда Мороза, сообщает пресс-службе сервиса Туту.Каждый четвертый мечтает о поездке на Камчатку, Сахалин, Байкал или в другие живописные места России, следует из результатов исследования.Второй популярный вариант, который выбрали 14 процентов респондентов, — тур по Европе. А на третьем месте оказались страны Северной Америки: США, Мексика и Канада. За них проголосовали 13 процентов.Также в список новогодних желаний вошли кругосветные путешествия, поездки на "райские" острова, Северный полюс, в Африку, "куда-нибудь в горы" и приглашение в гости от Деда Мороза."Еще четыре процента опрошенных признали, что им в целом все равно, какое путешествие получить в подарок, лишь бы отдыхать в формате all inclusive", — добавили в пресс-службе.
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02:47 16.12.2022
 
Россияне рассказали, какое путешествие хотели бы получить от Деда Мороза

Туту: россияне хотели бы получить в подарок от Деда Мороза поездку на Камчатку или Сахалин

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Вологодской областиВотчина Деда Мороза будет принимать туристов малыми группами
Вотчина Деда Мороза будет принимать туристов малыми группами - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Вологодской области
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Аналитики выяснили, какое путешествие россияне хотели бы получить в подарок от Деда Мороза, сообщает пресс-службе сервиса Туту.
Каждый четвертый мечтает о поездке на Камчатку, Сахалин, Байкал или в другие живописные места России, следует из результатов исследования.
Второй популярный вариант, который выбрали 14 процентов респондентов, — тур по Европе. А на третьем месте оказались страны Северной Америки: США, Мексика и Канада. За них проголосовали 13 процентов.
Также в список новогодних желаний вошли кругосветные путешествия, поездки на "райские" острова, Северный полюс, в Африку, "куда-нибудь в горы" и приглашение в гости от Деда Мороза.
"Еще четыре процента опрошенных признали, что им в целом все равно, какое путешествие получить в подарок, лишь бы отдыхать в формате all inclusive", — добавили в пресс-службе.
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