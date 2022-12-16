https://ria.ru/20221216/puteshestvie-1838839348.html

Россияне рассказали, какое путешествие хотели бы получить от Деда Мороза

Россияне рассказали, какое путешествие хотели бы получить от Деда Мороза - РИА Новости, 16.12.2022

Россияне рассказали, какое путешествие хотели бы получить от Деда Мороза

Аналитики выяснили, какое путешествие россияне хотели бы получить в подарок от Деда Мороза, сообщает пресс-службе сервиса Туту. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T02:47

2022-12-16T02:47

2022-12-16T02:47

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Аналитики выяснили, какое путешествие россияне хотели бы получить в подарок от Деда Мороза, сообщает пресс-службе сервиса Туту.Каждый четвертый мечтает о поездке на Камчатку, Сахалин, Байкал или в другие живописные места России, следует из результатов исследования.Второй популярный вариант, который выбрали 14 процентов респондентов, — тур по Европе. А на третьем месте оказались страны Северной Америки: США, Мексика и Канада. За них проголосовали 13 процентов.Также в список новогодних желаний вошли кругосветные путешествия, поездки на "райские" острова, Северный полюс, в Африку, "куда-нибудь в горы" и приглашение в гости от Деда Мороза."Еще четыре процента опрошенных признали, что им в целом все равно, какое путешествие получить в подарок, лишь бы отдыхать в формате all inclusive", — добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20221211/napravleniya-1837505887.html

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2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, новый год, дед мороз, подарок, туризм, туристы, туту.ру