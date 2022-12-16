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Диетолог назвала самый богатый на омега-3 отечественный продукт
Диетолог назвала самый богатый на омега-3 отечественный продукт - РИА Новости, 16.12.2022
Диетолог назвала самый богатый на омега-3 отечественный продукт
Льняное семя — один из традиционных отечественных продуктов — практически не уступает рыбе в содержании омега-3 кислот, рассказала "Прайм" руководитель центра... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T03:13
2022-12-16T03:13
2022-12-16T03:13
общество
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Льняное семя — один из традиционных отечественных продуктов — практически не уступает рыбе в содержании омега-3 кислот, рассказала "Прайм" руководитель центра интуитивного питания Entueat Светлана Бронникова.По словам эксперта, его можно использовать для приготовления каши, залив растолченные семена водой и оставив на ночь.Бронникова подчеркнула, что для поддержания здоровья необходимо разнообразно питаться, при этом не обязательно дорогими продуктами. Не стоит полагаться на БАДы и витамины – важнее сбалансированное меню, добавила она.
https://radiosputnik.ria.ru/20221212/kartoshka-1837478261.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, здоровье - общество
Общество, Россия, Здоровье - Общество
Диетолог назвала самый богатый на омега-3 отечественный продукт
Диетолог Бронникова назвала льняное масло самым богатым на омега-3 отечественным продуктом