https://ria.ru/20221216/produkt-1839040254.html

Диетолог назвала самый богатый на омега-3 отечественный продукт

Диетолог назвала самый богатый на омега-3 отечественный продукт - РИА Новости, 16.12.2022

Диетолог назвала самый богатый на омега-3 отечественный продукт

Льняное семя — один из традиционных отечественных продуктов — практически не уступает рыбе в содержании омега-3 кислот, рассказала "Прайм" руководитель центра... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T03:13

2022-12-16T03:13

2022-12-16T03:13

общество

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Льняное семя — один из традиционных отечественных продуктов — практически не уступает рыбе в содержании омега-3 кислот, рассказала "Прайм" руководитель центра интуитивного питания Entueat Светлана Бронникова.По словам эксперта, его можно использовать для приготовления каши, залив растолченные семена водой и оставив на ночь.Бронникова подчеркнула, что для поддержания здоровья необходимо разнообразно питаться, при этом не обязательно дорогими продуктами. Не стоит полагаться на БАДы и витамины – важнее сбалансированное меню, добавила она.

https://radiosputnik.ria.ru/20221212/kartoshka-1837478261.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, россия, здоровье - общество