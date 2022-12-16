https://ria.ru/20221216/pozhar-1839107837.html
В Подмосковье на Рижском шоссе загорелась крыша пиццерии
В Подмосковье на Рижском шоссе загорелась крыша пиццерии - РИА Новости, 16.12.2022
В Подмосковье на Рижском шоссе загорелась крыша пиццерии
Кровля пиццерии горит на площади 750 квадратных метров в подмосковном поселке Шаховская, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T12:26
2022-12-16T12:26
2022-12-16T12:28
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Кровля пиццерии горит на площади 750 квадратных метров в подмосковном поселке Шаховская, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.По словам собеседника, горит кафе "Пронто пицца" по адресу: Рижское шоссе, дом 13."Возгорание кровли по всей площади, угрозы жизни нет. Площадь - 750 метров. Силы и средства на месте", - рассказали в ведомстве.
https://ria.ru/20221216/vertolet-1839089065.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
12:26 16.12.2022 (обновлено: 12:28 16.12.2022)
В Подмосковье на Рижском шоссе загорелась крыша пиццерии
В Подмосковье загорелась крыша пиццерии на Рижском шоссе на площади 750 квадратных метров