https://ria.ru/20221216/pozhar-1839107837.html

В Подмосковье на Рижском шоссе загорелась крыша пиццерии

В Подмосковье на Рижском шоссе загорелась крыша пиццерии - РИА Новости, 16.12.2022

В Подмосковье на Рижском шоссе загорелась крыша пиццерии

Кровля пиццерии горит на площади 750 квадратных метров в подмосковном поселке Шаховская, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T12:26

2022-12-16T12:26

2022-12-16T12:28

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_0:18:3000:1706_1920x0_80_0_0_5092ce35083ff8adda6ebcd2e4a9388d.jpg

МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Кровля пиццерии горит на площади 750 квадратных метров в подмосковном поселке Шаховская, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.По словам собеседника, горит кафе "Пронто пицца" по адресу: Рижское шоссе, дом 13."Возгорание кровли по всей площади, угрозы жизни нет. Площадь - 750 метров. Силы и средства на месте", - рассказали в ведомстве.

https://ria.ru/20221216/vertolet-1839089065.html

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)