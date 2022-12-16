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В Подмосковье на Рижском шоссе загорелась крыша пиццерии - РИА Новости, 16.12.2022
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В Подмосковье на Рижском шоссе загорелась крыша пиццерии
В Подмосковье на Рижском шоссе загорелась крыша пиццерии - РИА Новости, 16.12.2022
В Подмосковье на Рижском шоссе загорелась крыша пиццерии
Кровля пиццерии горит на площади 750 квадратных метров в подмосковном поселке Шаховская, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T12:26
2022-12-16T12:28
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Кровля пиццерии горит на площади 750 квадратных метров в подмосковном поселке Шаховская, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.По словам собеседника, горит кафе "Пронто пицца" по адресу: Рижское шоссе, дом 13."Возгорание кровли по всей площади, угрозы жизни нет. Площадь - 750 метров. Силы и средства на месте", - рассказали в ведомстве.
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московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
12:26 16.12.2022 (обновлено: 12:28 16.12.2022)
 
В Подмосковье на Рижском шоссе загорелась крыша пиццерии

В Подмосковье загорелась крыша пиццерии на Рижском шоссе на площади 750 квадратных метров

© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в медиабанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Александр Кожохин
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Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Кровля пиццерии горит на площади 750 квадратных метров в подмосковном поселке Шаховская, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
По словам собеседника, горит кафе "Пронто пицца" по адресу: Рижское шоссе, дом 13.
"Возгорание кровли по всей площади, угрозы жизни нет. Площадь - 750 метров. Силы и средства на месте", - рассказали в ведомстве.
Пожарная машина - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
11:25
На аэродроме в Улан-Удэ загорелся вертолет
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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