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В ДНР из-за обстрелов ВСУ без света остался поселок Гольмовский
В ДНР из-за обстрелов ВСУ без света остался поселок Гольмовский - РИА Новости, 16.12.2022
В ДНР из-за обстрелов ВСУ без света остался поселок Гольмовский
Поселок Гольмовский в Донецкой Народной Республике остался без света из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T10:49
2022-12-16T10:49
2022-12-16T10:49
специальная военная операция на украине
жкх
иван приходько
гольмовский
горловка
донецкая народная республика
россия
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ДОНЕЦК, 16 дек - РИА Новости. Поселок Гольмовский в Донецкой Народной Республике остался без света из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько."Поселок Гольмовский (Никитовский район Горловки) обесточен в результате украинской вооруженной агрессии. Перебита высоковольтная линия электропередач на въезде в поселок", - написал он в своем Telegram-канале.Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
https://ria.ru/20221216/kharkov-1839080221.html
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жкх, иван приходько, гольмовский, горловка, донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, ЖКХ, Иван Приходько, Гольмовский, Горловка, Донецкая Народная Республика, Россия
В ДНР из-за обстрелов ВСУ без света остался поселок Гольмовский
Мэр Горловки Приходько: поселок Гольмовский в ДНР остался без света из-за обстрелов ВСУ