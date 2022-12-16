https://ria.ru/20221216/poselok-1839081082.html

В ДНР из-за обстрелов ВСУ без света остался поселок Гольмовский

В ДНР из-за обстрелов ВСУ без света остался поселок Гольмовский - РИА Новости, 16.12.2022

В ДНР из-за обстрелов ВСУ без света остался поселок Гольмовский

Поселок Гольмовский в Донецкой Народной Республике остался без света из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T10:49

2022-12-16T10:49

2022-12-16T10:49

специальная военная операция на украине

жкх

иван приходько

гольмовский

горловка

донецкая народная республика

россия

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ДОНЕЦК, 16 дек - РИА Новости. Поселок Гольмовский в Донецкой Народной Республике остался без света из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько."Поселок Гольмовский (Никитовский район Горловки) обесточен в результате украинской вооруженной агрессии. Перебита высоковольтная линия электропередач на въезде в поселок", - написал он в своем Telegram-канале.Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.

https://ria.ru/20221216/kharkov-1839080221.html

гольмовский

горловка

донецкая народная республика

россия

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жкх, иван приходько, гольмовский, горловка, донецкая народная республика, россия