https://ria.ru/20221216/pokushenie-1839260964.html

В российском посольстве рассказали о состоянии главы Русского дома

В российском посольстве рассказали о состоянии главы Русского дома - РИА Новости, 16.12.2022

В российском посольстве рассказали о состоянии главы Русского дома

Глава Русского дома в Центральноафриканской республике (ЦАР) Дмитрий Сытый после покушения находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T17:47

2022-12-16T17:47

2022-12-16T17:52

цар

россия

в мире

покушение на главу русского дома в цар

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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Глава Русского дома в Центральноафриканской республике (ЦАР) Дмитрий Сытый после покушения находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства РФ Владислав Ильин."Врачи сообщили, что его состояние стабильно тяжёлое", - сказал собеседник агентства.Сытый госпитализирован после покушения в пятницу утром: взорвалась отправленная ему посылка. Как сообщил РИА Новости ранее глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ, глава представительства получал угрозы.

https://ria.ru/20221216/rassledovanie-1839262927.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

цар, россия, в мире, покушение на главу русского дома в цар