https://ria.ru/20221216/pokushenie-1839260964.html
В российском посольстве рассказали о состоянии главы Русского дома
В российском посольстве рассказали о состоянии главы Русского дома - РИА Новости, 16.12.2022
В российском посольстве рассказали о состоянии главы Русского дома
Глава Русского дома в Центральноафриканской республике (ЦАР) Дмитрий Сытый после покушения находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T17:47
2022-12-16T17:47
2022-12-16T17:52
цар
россия
в мире
покушение на главу русского дома в цар
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Глава Русского дома в Центральноафриканской республике (ЦАР) Дмитрий Сытый после покушения находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства РФ Владислав Ильин."Врачи сообщили, что его состояние стабильно тяжёлое", - сказал собеседник агентства.Сытый госпитализирован после покушения в пятницу утром: взорвалась отправленная ему посылка. Как сообщил РИА Новости ранее глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ, глава представительства получал угрозы.
https://ria.ru/20221216/rassledovanie-1839262927.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цар, россия, в мире, покушение на главу русского дома в цар
ЦАР, Россия, В мире, Покушение на главу Русского дома в ЦАР
17:47 16.12.2022 (обновлено: 17:52 16.12.2022)
В российском посольстве рассказали о состоянии главы Русского дома
Посольство России в ЦАР: состояние главы Русского дома стабильно тяжелое