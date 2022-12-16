https://ria.ru/20221216/pokushenie-1839259322.html
Власти ЦАР пообещали найти виновных в покушении на главу Русского дома
Власти ЦАР пообещали найти виновных в покушении на главу Русского дома - РИА Новости, 16.12.2022
Власти ЦАР пообещали найти виновных в покушении на главу Русского дома
Власти Центральноафриканской республики (ЦАР) намерены найти и сурово наказать исполнителей, организаторов и заказчиков теракта против главы Русского дома... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T17:41
2022-12-16T17:41
2022-12-16T17:42
в мире
цар
покушение на главу русского дома в цар
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БАНГИ, 16 дек – РИА Новости. Власти Центральноафриканской республики (ЦАР) намерены найти и сурово наказать исполнителей, организаторов и заказчиков теракта против главы Русского дома Дмитрия Сытого, сообщил РИА Новости высокопоставленный источник в местной полиции. Сытый госпитализирован после покушения в пятницу утром: взорвалась отправленная ему посылка. Как сообщил РИА Новости ранее глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ, глава представительства получал угрозы. "Преступники, соучастники и заказчики этого теракта после ареста будут сурово наказаны", - сказал источник в полиции.
https://ria.ru/20221216/pokushenie-1839248442.html
цар
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цар, покушение на главу русского дома в цар
В мире, ЦАР, Покушение на главу Русского дома в ЦАР
17:41 16.12.2022 (обновлено: 17:42 16.12.2022)
Власти ЦАР пообещали найти виновных в покушении на главу Русского дома
Власти ЦАР пообещали сурово наказать виновных в покушении на главу Русского дома